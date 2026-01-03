Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δείχνει την αγάπη του για τη σύζυγό του, Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ο Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram Stories μια φωτογραφία της Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

«Πιστεύω!!», έγραψε πάνω από τη φωτογραφία, αναφερόμενος σε μια βασική σκηνή του φινάλε με την ηρωίδα που υποδύεται η Μπράουν, την Eleven.

«Επιλέγω να πιστεύω ότι είναι»

Το τέλος του επεισοδίου προχωρά 18 μήνες μετά την εξαφάνιση της Eleven με την καταστροφή του Upside Down. Ο Mike (Φιν Γούλφχαρντ) βρίσκεται στο υπόγειό του και παίζει Dungeons & Dragons με τον Will (Νόα Σνάπ), τον Dustin (Γκέιτεν Ματαράτσο), τον Lucas (Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν) και τη Max (Σάντι Σινκ), όπως παλιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Mike αφηγείται μια ιστορία όπου η Eight, γνωστή και ως Kali (Λίνεα Μπέρτσελεν), έσωσε την Eleven, η οποία δραπέτευσε για να ζήσει μια ήσυχη ζωή.

Εξηγεί ότι η Eleven και ο Eight επινόησαν ένα σχέδιο για να κάνουν όλους να πιστέψουν ότι η Eleven ήταν νεκρή, προκειμένου να ξεγελάσουν τους εχθρούς που τους κυνηγούσαν.

Ο Eight «έριξε ένα ξόρκι από μακριά, ένα ξόρκι αόρατο», και o θάνατος της Eleven ήταν μια «ψευδαίσθηση».

Η σειρά δείχνει την Eleven να ανεβαίνει σε ένα βουνό με θέα, όπου βρήκε «ειρήνη και ευτυχία» σε ένα μικρό χωριό όπου κανείς δεν ξέρει ότι είναι ζωντανή, λέει ο Mike. Όταν η Max και ο Lucas ρωτούν αν είναι αλήθεια, ο Mike απαντά ότι δεν ξέρουμε, αλλά «εγώ επιλέγω να πιστεύω ότι είναι».

Όλοι συμφωνούν μαζί του ότι και αυτοί «το πιστεύουν».

Σύμφωνα με το Tudum του Netflix, οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Matt και Ross Duffer, «άφησαν στους θεατές να αποφασίσουν τι πιστεύουν ότι συνέβη στην Eleven».

Η απουσία

Μια ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον της Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε στο περιοδικό People την περασμένη εβδομάδα ότι η ηθοποιός έχασε το πάρτι για την προβολή του φινάλε της σειράς στο Paris Theater της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, επειδή «ήταν ακόμα στο σπίτι» με εξάρθρημα ώμου.

Παρά το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε στην προβολή, η Μπράουν «έλαβε έναν σύνδεσμο για να την παρακολουθήσει ταυτόχρονα» με τους συναδέλφους της, πρόσθεσε η πηγή.

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: instagram/divinedayphotography