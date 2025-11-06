Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

To αστέρι του «Stranger Things», Μίλι Μπόμπι Μπράουν, εκτόξευσε πυρά προς τους δημοσιογράφους που κατακρίνουν τους διάσημους – και δη τις νεαρές γυναίκες- στους τίτλους των άρθρων τους, δίχως ίχνος ενσυναίσθησης.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός έγινε viral τον Μάρτιο, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο κατηγόρησε την εφημερίδα The Daily Mail και άλλα έντυπα ότι της έκαναν bullying με τίτλους που λοιδορούσαν την εμφάνισή της, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση της ταινίας «The Electric State» του Netflix.

«Γιατί έχει γίνει ξανθιά; Φαίνεται 60 χρονών!»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δήλωσε στη Vogue ότι «έκλαιγε κάθε μέρα» διαβάζοντας τους απαράδεκτους τίτλους των μέσων ενημέρωσης, τα οποία κατακρεουργούσαν την προσωπικότητα της στον βωμό των «κλικ».

«Θεέ μου, τι έχει κάνει στο πρόσωπό της; Γιατί έχει γίνει ξανθιά; Φαίνεται 60 χρονών!» είπε η Μπράουν, ειρωνευόμενη τους τίτλους των εφημερίδων. «Σέβομαι τη δημοσιογραφία. Μου αρέσει να διαβάζω άρθρα για τους αγαπημένους μου ανθρώπους και να μαθαίνω τι κάνουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παπαράτσι, παρόλο που είναι ενοχλητικοί, παρόλο που μου φαίνονται απαίσιοι – ξέρω ότι αυτή είναι η δουλειά σας… Αλλά μην με κατακρίνετε στους τίτλους σας. Είναι λάθος και είναι εκφοβισμός, ειδικά για τα νεαρά κορίτσια που είναι καινούργια σε αυτή τη βιομηχανία».

Οι διάφοροι τίτλοι που γράφτηκαν για την Μπράουν εκείνη την εποχή περιλάμβαναν φράσεις όπως «Γιατί τα άτομα που ανήκουν στην Gen Z όπως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν γερνούν τόσο άσχημα;» και «Τι έχει κάνει η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο πρόσωπό της;».

Μάλιστα, η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έκλαιγε λόγω της επίθεσης του Τύπου προς το πρόσωπο της, ενόσω βρισκόταν στα παρασκήνια των BRIT Awards πριν απονείμει το βραβείο στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

«Έκλαιγα ενώ μου έκαναν τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Έκλαιγα ακόμη και όταν είδα τη [ Σαμπρίνα] στα παρασκήνια», θυμήθηκε η Μπράουν. «Το σκεπτικό της [Σαμπρίνα] είναι τύπου ‘Γ@μησε τους’, κάτι που ήξερα ότι είναι ο [σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσεις], αλλά όταν το ακούς από κάποιον άλλο, σκέφτεσαι ‘Ναι! Αυτό είναι!’».

«Είμαι 21 ετών. Θα διασκεδάσω, θα πειραματιστώ και θα είμαι ο εαυτός μου», πρόσθεσε η Μπράουν σχετικά με το λόγο για τον οποίο δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram.

«Αρνούμαι να αλλάξω»

Στην ανάρτησή της στο βίντεο του Μαρτίου, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είπε ότι ο Τύπος «συμπεριφέρεται σαν να πρέπει να μείνω παγωμένη στο χρόνο» όσον αφορά την εξωτερική της εμφάνιση, και επέκρινε «τους ανθρώπους που είναι τόσο εμμονικοί με το να καταστρέψουν τις νέες γυναίκες».

«Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι εκφοβισμός», είπε η Μπράουν για την κάλυψη του Τύπου.

«Το γεγονός ότι ενήλικες συντάκτες ξοδεύουν το χρόνο τους αναλύοντας το πρόσωπό μου, το σώμα μου, τις επιλογές μου, είναι ενοχλητικό. Το γεγονός ότι μερικά από αυτά τα άρθρα είναι γραμμένα από γυναίκες; Ακόμα χειρότερο. Πάντα μιλάμε για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των νέων γυναικών, αλλά όταν έρχεται η ώρα, φαίνεται πιο εύκολο να τις καταστρέψουμε για να κερδίσουμε κλικ. Οι αποχαυνωμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα με τους δικούς της όρους, όχι με τους δικούς τους. Αρνούμαι να ζητήσω συγγνώμη για το ότι μεγαλώνω. Αρνούμαι να αλλάξω για να ανταποκριθώ στις μη ρεαλιστικές προσδοκίες ανθρώπων που δεν μπορούν να αντέξουν να βλέπουν ένα κορίτσι να γίνεται γυναίκα. Δεν θα ντραπώ για την εμφάνισή μου, τον τρόπο που ντύνομαι ή το πώς επιλέγω να παρουσιάσω τον εαυτό μου».

*Με πληροφορίες από: Variety