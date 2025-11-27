magazin
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27 Νοεμβρίου 2025 | 17:10

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Spotlight

Μπορεί οι φήμες για ένταση στα παρασκήνια του Stranger Things να άναψαν συζητήσεις, όμως στην οθόνη —και όπως ξεκαθαρίζει η ίδια η Μίλι Μπόμπι Μπράουν— η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει πιο δεμένη από ποτέ.

Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της σειράς-φαινόμενο, οι δύο πρωταγωνιστές επανέρχονται στο επίκεντρο της δράσης ως Χόπερ και Eleven, βυθισμένοι σε μία από τις πιο φορτισμένες και απαιτητικές αφηγήσεις της πέμπτης σεζόν.

YouTube thumbnail

«Ανυπομονώ ο κόσμος να δει τη δουλειά και την αγάπη που βάλαμε»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, μιλώντας στο Deadline, εξηγεί πώς η δεκαετής συνεργασία τους χτίζει ασφάλεια, πώς προσεγγίζει τις ακραίες συναισθηματικές και σωματικές σκηνές, και γιατί το κλείσιμο της σχέσης των χαρακτήρων τους υπόσχεται να συγκινήσει τους φαν.

«Ο Ντέιβιντ κι εγώ έχουμε εξαιρετική σχέση. Δουλεύουμε πολύ στενά, τόσο στις σκηνές όσο και στην προετοιμασία τους. Ανυπομονώ ο κόσμος να δει τη δουλειά και την αγάπη που βάλαμε στο κλείσιμο της σχέσης των χαρακτήρων μας. Ειδικά οι φαν του Χόπερ και της Eleven. Αυτές οι σκηνές θα είναι πολύ δυνατές. Με εμπνέει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά που έχουμε κοινή σκηνή, γιατί ξέρω ότι κι εκείνος κάνει το ίδιο», είπε στο Deadline.

YouTube thumbnail

«Είμαι έτοιμη να δώσω 150%;»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τόνισε ότι αισθάνθηκε απόλυτη ασφάλεια ακόμη και στα πιο απαιτητικά συναισθηματικά σημεία, ειδικά όταν η Eleven βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας — την οποία η ίδια και ο Χάρμπορ αποκαλούν «κρυπτονίτη», λόγω της τεχνολογίας που την παραλύει και ακυρώνει τις δυνάμεις της.

«Φυσικά και ένιωσα ασφαλής. Δουλεύουμε μαζί δέκα χρόνια. Νιώθω ασφαλής με όλους στο σετ. Και επειδή παίζουμε πατέρα και κόρη, δένεσαι περισσότερο. Έχουμε περάσει πολύ έντονες σκηνές, ειδικά στη 2η σεζόν», σημείωσε.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν κρύβει πόσο απαιτητική είναι η παραγωγή που διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο: «Κάθε μέρα λες: ‘Είμαι έτοιμη να δώσω 150%; Έχω τεράστια σκηνή αύριο’. Είναι εξαντλητικό. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Επιλέγεις πότε ‘κλειδώνεις’ και πότε μια σκηνή είναι πιο συναισθηματική ή πιο επεξηγηματική. Χρωματίζω τις σελίδες μου ανάλογα με το συναίσθημα και τις μέρες, για να ξέρω τι χρειάζεται να ενεργοποιήσω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Λειψυδρία: Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Κατανοώντας τη συμπεριφορά μας: Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε;

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»
Πολιτική 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Σκληρή αντιπαράθεση Μαξίμου - ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Αρνείται η ΝΔ το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν
Europa League 27.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν

LIVE: ΠΑΟΚ – Μπραν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 27.11.25

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ
Europa League 27.11.25

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ

LIVE: Ρόμα – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μίντιλαντ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή
Υπ. Ανάπτυξης 27.11.25

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση προστασίας καταναλωτή και διαφάνειας στην αγορά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς
«Εγγυήσεις ασφαλείας» 27.11.25

Ισχυρός στρατός στην Ουκρανία ακόμη και με συμφωνία ειρήνης, λέει ο Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, επισήμανε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν
Europa League 27.11.25

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν

Αυτές είναι οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής του Europa League κόντρα στη Μπραν.

Σύνταξη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια
22,1 δισ. ευρώ 27.11.25

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Προϋπολογισμό-ρεκόρ και διευρυμένη εντολή, ώστε να περιλαμβάνει και την άμυνα, θα έχει στο εξής ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Η απόφαση ελήφθη ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Κουτσούμπας: Κοροϊδία στο λαό τα δήθεν μέτρα κατά της ακρίβειας – «Μούφα» οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

«Ζητάτε από τον λαό, αφού πρώτα τον γδάρατε, να σας πει κι ευχαριστώ για τα ψίχουλα που του επιστρέφετε» σημείωσε ο Κουτσούμπας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την στεγαστική κρίση για να νικήσουν την ακροδεξιά
Καμπανάκι κινδύνου 27.11.25

Πώς σταματάς την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη; Χτίζεις σπίτια!

Τον τελευταίο χρόνο, τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την απογοήτευση για την έλλειψη στέγασης, για να επιτύχουν σημαντικά εκλογικά κέρδη. Όποιος βρει λύση στην στεγαστική κρίση θα σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 27.11.25

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Γκαρντίνι

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αντρέα Γκαρντίνι, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Για να διεξαχθεί έρευνα 27.11.25

Ελβετοί επιχειρηματίες προσέφεραν δώρα στον Τραμπ – Αντίδραση από βουλευτές, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Ένα επιτραπέζιο ρολόι μάρκας Rolex και μία προσωποποιημένη ράβδος χρυσού που δέσποζαν στο γραφείο του προέδρου στον Λευκό Οίκο είχαν τραβήξει την προσοχή των ελβετικών και αμερικανικών ΜΜΕ

Σύνταξη
Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Η ΕΠΟ δεν απαντά στο εξώδικο της ΑΕΚ για τον Λανουά – Οι διάλογοι στην συνεδρίαση της ΕΕΠ

Η ΑΕΚ, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, υποστήριξε ότι δεν έθεσε στην UEFA θέμα Λανουά, ενώ ο Γκαγκάτσης ανέφερε η ομοσπονδία δεν θα απαντήσει στο εξώδικο

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο