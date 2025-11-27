Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Μπορεί οι φήμες για ένταση στα παρασκήνια του Stranger Things να άναψαν συζητήσεις, όμως στην οθόνη —και όπως ξεκαθαρίζει η ίδια η Μίλι Μπόμπι Μπράουν— η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει πιο δεμένη από ποτέ.

Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε της σειράς-φαινόμενο, οι δύο πρωταγωνιστές επανέρχονται στο επίκεντρο της δράσης ως Χόπερ και Eleven, βυθισμένοι σε μία από τις πιο φορτισμένες και απαιτητικές αφηγήσεις της πέμπτης σεζόν.

«Ανυπομονώ ο κόσμος να δει τη δουλειά και την αγάπη που βάλαμε»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, μιλώντας στο Deadline, εξηγεί πώς η δεκαετής συνεργασία τους χτίζει ασφάλεια, πώς προσεγγίζει τις ακραίες συναισθηματικές και σωματικές σκηνές, και γιατί το κλείσιμο της σχέσης των χαρακτήρων τους υπόσχεται να συγκινήσει τους φαν.

«Ο Ντέιβιντ κι εγώ έχουμε εξαιρετική σχέση. Δουλεύουμε πολύ στενά, τόσο στις σκηνές όσο και στην προετοιμασία τους. Ανυπομονώ ο κόσμος να δει τη δουλειά και την αγάπη που βάλαμε στο κλείσιμο της σχέσης των χαρακτήρων μας. Ειδικά οι φαν του Χόπερ και της Eleven. Αυτές οι σκηνές θα είναι πολύ δυνατές. Με εμπνέει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά που έχουμε κοινή σκηνή, γιατί ξέρω ότι κι εκείνος κάνει το ίδιο», είπε στο Deadline.

«Είμαι έτοιμη να δώσω 150%;»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τόνισε ότι αισθάνθηκε απόλυτη ασφάλεια ακόμη και στα πιο απαιτητικά συναισθηματικά σημεία, ειδικά όταν η Eleven βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας — την οποία η ίδια και ο Χάρμπορ αποκαλούν «κρυπτονίτη», λόγω της τεχνολογίας που την παραλύει και ακυρώνει τις δυνάμεις της.

«Φυσικά και ένιωσα ασφαλής. Δουλεύουμε μαζί δέκα χρόνια. Νιώθω ασφαλής με όλους στο σετ. Και επειδή παίζουμε πατέρα και κόρη, δένεσαι περισσότερο. Έχουμε περάσει πολύ έντονες σκηνές, ειδικά στη 2η σεζόν», σημείωσε.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν κρύβει πόσο απαιτητική είναι η παραγωγή που διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο: «Κάθε μέρα λες: ‘Είμαι έτοιμη να δώσω 150%; Έχω τεράστια σκηνή αύριο’. Είναι εξαντλητικό. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Επιλέγεις πότε ‘κλειδώνεις’ και πότε μια σκηνή είναι πιο συναισθηματική ή πιο επεξηγηματική. Χρωματίζω τις σελίδες μου ανάλογα με το συναίσθημα και τις μέρες, για να ξέρω τι χρειάζεται να ενεργοποιήσω».