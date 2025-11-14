«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί
Αν έχετε νιώσει ποτέ —ως γυναίκες— ότι σας αντιμετωπίζουν σαν να χρωστάτε πάντα ένα χαμόγελο, μια ευγενική στάση ή μια «ευχάριστη» διάθεση, τότε η σκηνή που εκτυλίχθηκε στο Λονδίνο με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν θα σας φανεί γνώριμη.
Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στις 13 Νοεμβρίου, η 21χρονη ηθοποιός πόζαρε με ένα εντυπωσιακό μαύρο couture σύνολο του Ashi Studio, όταν ένας φωτογράφος τής φώναξε: «Χαμογέλα!». Μια φράση που πολλές γυναίκες ακούν συχνά, λες και το χαμόγελο είναι υποχρέωση.
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν απάντησε: «Να χαμογελάσεις εσύ!», δείχνοντας προς την ομάδα των φωτογράφων. Στη συνέχεια γύρισε την πλάτη και αποχώρησε από το κόκκινο χαλί, εμφανώς ενοχλημένη, κάτι που αποτυπώθηκε και στις φωτογραφίες.
Η «κηδεία της σειράς»
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φορούσε έναν μαύρο κορσέ με τούλι που κατέληγε σε μακριά ουρά, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με customized γόβες Aldo που έγραφαν «011», σε αναφορά στον ρόλο της.
Η εμφάνιση αυτή ήταν μέρος της περιοδείας Τύπου για την τελευταία σεζόν της σειράς, η οποία είχε ξεκινήσει λίγες μέρες νωρίτερα στο Λος Άντζελες. Εκεί, η Μπράουν είχε περπατήσει στο κόκκινο χαλί με δαντελένια μαύρη δημιουργία Rodarte και είχε αστειευτεί πως διάλεξε μαύρο «για την κηδεία της σειράς».
Millie Bobby Brown clapped back at photographers who told her to “smile” at the carpet of the “Stranger Things” Season 5 London premiere. 👀 🎥: Getty pic.twitter.com/JCBrdBDKIL
— New York Post (@nypost) November 14, 2025
Σε δηλώσεις της στο People, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα όσα της έχει προσφέρει το Stranger Things μέσα στη δεκαετία: επαγγελματικές εμπειρίες, φιλίες και ανθρώπους που θεωρεί πλέον οικογένεια. «Νιώθω ευλογημένη που η παιδική μου ηλικία έχει καταγραφεί μέσα από αυτό το project», είπε χαρακτηριστικά.
Το στιγμιότυπο στο κόκκινο χαλί, πάντως, άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την κοινωνική προσδοκία ότι οι γυναίκες πρέπει πάντα να εμφανίζονται χαμογελαστές — μια προσδοκία που πολλές αναγνωρίζουν στη δική τους καθημερινότητα.
