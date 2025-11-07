Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;
Η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της. Στις 27 Νοεμβρίου, ο 5ος και τελευταίους κύκλος του Stranger Things ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στο Netflix και οι περισσότεροι περιμένουν με κομμένη την ανάσα για το τι θα δούμε. Ωστόσο, λίγο πριν την πρεμιέρα η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ έφεραν ένα μικρό δράμα στο φινάλε των αδερφών Ντάφερ.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η El της σειράς κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα για bullying και παρενόχληση. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν παρέδωσε μια αναφορά πολλών σελίδων στην παραγωγή, μιλώντας για τη συμπεριφορά του Χάρμπουρ στα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν, ενώ για αρκετό διάστημα είχε στο πλατό ένα άτομο της ομάδας εκπροσώπησής της.
Το βράδυ της Πέμπτης που ήταν η πρεμιέρα (για λίγους και εκλεκτούς) στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες, όλοι πίστευαν ότι η face to face συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών του Stranger Things θα ήταν κάπως άβολη. Ωστόσο διαψεύστηκαν οικτρά και έκαναν τους πάντες να αναρωτιούνται «τι συμβαίνει τελικά;».
Απάντησε σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχει -για την ώρα- αλλά η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια, αγκαλιές και αγάπες στο κόκκινο χαλί. Κάτι που συνεχίστηκε και μέσα στο TCL Chinese Theatre, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανάμεσά τους.
Μάλιστα το Netflix ανέβασε στα social media ένα βίντεο που δείχνει την Μπράουν και τον Χάρμπουρ να φτάνουν μαζί στην πρεμιέρα, θέλοντας έτσι να βάλει ένα τέλος στις φήμες και τα ρεπορτάζ.
// Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου. (REUTERS / Daniel Cole)
