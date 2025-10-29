magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η Eleven του Stranger Things, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο μάτι του κυκλώνα των social media, εξαιτίας ενός τρολ.

Μια φήμη που την ήθελε να δωρίζει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με την ελπίδα να βρεθεί «θεραπεία» έκανε το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργή για την «ομοφοβική» Μίλι Μπόμπι Μπράουν -ακόμη και αν ο λογαριασμός που τη διέδωσε αυτοπροσδιορίζεται ως σατιρικός.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα κακόβουλα memes που επί χρόνια καταδιώκουν τη νεαρή πρωταγωνίστρια του Stranger Things, αναγκάζοντάς την μάλιστα στο παρελθόν να κλείσει τους λογαριασμούς της.

Η διαδικτυακή οργή προς το πρόσωπο της Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεκίνησε από μια ανάρτηση του λογαριασμού Drop Pop την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Χ.

Η ανάρτηση ισχυριζόταν ότι η πρωταγωνίστρια του Stranger Things είχε δωρίσει μια μικρή περιουσία στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα «με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία».

Η ανάρτηση προσέλκυσε περισσότερα από 230.000 likes, καθώς οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν την είδηση.

Ωστόσο, ο λογαριασμός ξεκαθαρίζει στο bio ότι είναι παρωδία και «όλο το περιεχόμενο είναι σατιρικό και όχι πραγματικό». Δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές ότι η Μπράουν έκανε μια τέτοια δωρεά ή δήλωση.

Εδώ και χρόνια, τα social media έχουν κατακλυσθεί συχνά από memes που παρουσιάζουν τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν ως ομοφοβική.

Οι αναρτήσεις, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν χρήστες να προσθέτουν ψεύτικα αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ αποσπάσματα σε εικόνες της σταρ, αποτελούν μέρος του meme «η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι ομοφοβική» που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2018 και την οδήγησε στο να κλείσει τον λογαριασμό της στο X/Twitter.

@pinknews Why do people keep memeing Millie Bobby Brown and calling her homophobic? With Pride Month in full swing, social media is once again flooded with memes jokingly portraying Millie Bobby Brown as a homophobe. This meme has been circulating for years and typically involves users adding fake anti-LGBTQ+ quotes onto images of Millie. The origins of the meme can be traced back to a now-suspended trolling account on X, which was known as Twitter at the time. In 2018, the account posted a fabricated story accusing the then-14-year-old of tearing off a Muslim woman’s hijab at an airport, which, of course, never actually happened. Soon after, other users began posting similar fake stories from a homophobic angle. Thus, the meme was born. #milliebobbybrown #mbb #strangerthings #memestiktok #lgbtqia ♬ Pop Fashion Upbeat – Mayur Suresh Dongre

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν έχει επιστρέψει στην πλατφόρμα από τότε -εκτός από μια ανάρτηση που έγραψε «Γεια σας, μου λείψατε» ένα χρόνο μετά.

Η ηθοποιός, μάλιστα, έχει ταχθεί ανοιχτά ως σύμμαχος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας από τότε που έγινε διάσημη στην επιστημονικής φαντασίας σειρά του Netflix το 2016.

Η Μπράουν έχει καταδικάσει ανοιχτά το bullying και έχει υποστηρίξει τον χαρακτήρα του Stranger Things, Γουίλ Μπάιερς, για τον οποίο οι θαυμαστές υπέθεταν ότι ήταν γκέι πριν το επιβεβαιώσει ο ηθοποιός Νόα Σναπ.

«Είναι εντάξει να μην ξέρεις»

Πριν από τρία χρόνια, σε συνέντευξή της στο Variety, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε δηλώσει ότι δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί ο Γουίλ πρέπει να ορίσει τη σεξουαλικότητά του.

«Μπορώ να πω απλώς, ότι είναι 2022 και δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες στα πράγματα», εξήγησε. «Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά ωραίο με τον χαρακτήρα του Γουίλ είναι ότι είναι απλώς ένας άνθρωπος που περνάει τα δικά του προσωπικά φαντάσματα και ζητήματα. Τόσα πολλά παιδιά εκεί έξω δεν ξέρουν, και είναι εντάξει. Είναι εντάξει να μην ξέρεις. Και είναι εντάξει να μην βάζεις ταμπέλες στα πράγματα».

Οι θαυμαστές έχουν ζητήσει να τελειώσει το προσβλητικό meme στον απόηχο της αποκάλυψης του ίδιου του Σναπ ότι είναι γκέι το 2023, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη της Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι πραγματική σημειώνει το Pink News.

