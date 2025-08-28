Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Μισώ τα σουτιέν» – Όσα είπε για την υιοθεσία της κόρης της

«Μισώ να φοράω σουτιέν», παραδέχθηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, για να προωθήσει τη νέα της συλλογή ρούχων.

Η 21χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας, λάνσαρε τη συλλογή Power Mesh της σειράς ρούχων της Florence by Mills, δηλώνοντας:

«Είναι το αγαπημένο μου πράγμα που έχουμε λανσάρει μέχρι στιγμής».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Stranger Things έκανε, μάλιστα, μία πολύ ειλικρινή εξομολόγηση, λέγοντας: «Είμαι ένα κορίτσι που μισεί το σουτιέν… και ο κόσμος βλέπει τις θηλές μου κάθε μέρα, αλλά δεν μου αρέσει το σουτιέν».

Η Μπράουν επισήμανε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο τοπ δεν απαιτεί τη χρήση σουτιέν, καθώς ο σχεδιασμός δίνει υποστήριξη στο στήθος.

Η επιχειρηματίας και ηθοποιός, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ανακοίνωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζόβι -γιος του μουσικού Τζον Μποντζόβι- καλωσόρισαν στην οικογένειά τους ένα κοριτσάκι, μέσω υιοθεσίας.

«Καλωσορίσαμε το γλυκό μας μωρό αυτό το καλοκαίρι, μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα. Και τότε γίναμε τρεις», έγραψαν στο κοινό τους ποστ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στα Χάμπτονς, φορώντας ένα ροζ φούτερ με την λέξη Mother (Μητέρα) σε βιολετί γράμματα συνδυάζοντας το με λευκό τζιν, αθλητικά παπούτσια και μία ροζ τσάντα ώμου του οίκου Louis Vuitton.

Η 21χρονη είχε μιλήσει για την επιθυμία της να γίνει μητέρα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Smartless, λέγοντας:

«Η μητέρα μου απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 21 και ο πατέρας μου στα 19. Και, ξέρετε, αυτό είναι κάτι που ήθελα από τότε που γνώρισα τον Τζέικ. Από τότε που ήμουν μωρό, έλεγα στη μαμά μου ότι ήθελα να γίνω μητέρα, όπως η μαμά μου ήταν για μένα».

Η Μπράουν πρόσθεσε ότι η μητρότητα είναι εξίσου σημαντική για εκείνη με το να εδραιωθεί ως ηθοποιός και παραγωγός. «Δεν βλέπω καμία διαφορά στο να υιοθετείς ένα παιδί και στο να έχεις το δικό σου», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Είμαι ανοιχτή σε όλα».

Stranger things, το μεγάλο φινάλε

Ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Netflix, Stranger Things, θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη μέσα στο 2025. Το Netflix ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος κύκλος, ο οποίος θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, στις 26 Νοεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Η ιστορία του πέμπτου κύκλου διαδραματίζεται το φθινόπωρο του 1987, περίπου έναν χρόνο μετά τα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Η πόλη του Χόκινς είναι τραυματισμένη και οι πρωταγωνιστές έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα. Η αποστολή τους όμως περιπλέκεται, καθώς ο στρατός έχει θέσει την πόλη σε καραντίνα και κυνηγά την Eleven.

Οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Ντάφερ, αποκάλυψαν πως ο τελευταίος κύκλος θα είναι «έντονος από την αρχή ως το τέλος» και πως θα «επιστρέψει στις ρίζες» της πρώτης σεζόν.

Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι δεν θα υπάρξουν νέοι πρωταγωνιστές, ώστε να δοθεί έμφαση στην τελική μάχη και στους ήρωες που ήδη γνωρίζουμε.