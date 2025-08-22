Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η σταρ της σειράς «Stranger Things» Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε ότι υιοθέτησε μια κόρη μαζί με τον σύζυγό της Τζέικ Μποντζιόβι. H ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στον λογαριασμό της στο Instagram την Πέμπτη, 21 Αυγούστου.

Το περιοδικό Variety επιβεβαίωσε επίσης την είδηση με τον εκπρόσωπο της Μπράουν.

«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας», έγραψε. «Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα. Και τότε έγιναν 3. Με αγάπη, Μίλι και Τζέικ Μποντζιόβι».

Η Μπράουν και ο Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023. Παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή τον Μάιο του 2024.

Η πορεία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Η Μπράουν έγινε παγκόσμια σταρ σε ηλικία μόλις 12 ετών, αφού υποδύθηκε την Έλεβεν στην πρώτη σεζόν της σειράς «Stranger Things» του Netflix. Έχει εμφανιστεί σε όλες τις σεζόν και θα ολοκληρώσει την ιστορία της Έλεβεν στην επερχόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν.

Η πέμπτη σεζόν του «Stranger Things» θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη στο Netflix αργότερα φέτος. Το πρώτο μέρος θα προβληθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών, το δεύτερο μέρος τα Χριστούγεννα και το φινάλε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πέρα από το «Stranger Things», η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ετοιμάζει την ταινία «Enola Holmes» με το Netflix. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα την επανασυνδέσει με τους συμπρωταγωνιστές της Χένρι Κάβιλ, που υποδύεται τον διάσημο μεγαλύτερο αδελφό της Enola, Σέρλοκ Χολμς, Λούις Πάρτριτζ, Χέλενα Μπόναμ-Κάρτερ, Χιμές Πατέλ και Σάρον Ντάνκαν-Μπρούστερ.

Νωρίτερα φέτος, η Μπράουν πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Electric State» του Netflix μαζί με τον Κρις Πρατ.

*Με πληροφορίες από: Variety