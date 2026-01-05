Stranger Things: Τίποτα δεν έχει τελειώσει στο Χόκινς – Επιστροφή στις ρίζες στις 12 Ιανουαρίου

Με ένα νέο ντοκιμαντέρ, το Netflix μας επιστρέφει στο Χόκινς του Stranger Things κρατώντας το μύθο ζωντανό. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αυτόνομου επεισοδίου με τίτλο One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 [Μια Τελευταία Περιπέτεια: Η Δημιουργία του Stranger Things 5] που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Μαρτίνα Ράντουαν, το ντοκιμαντέρ θέλει να είναι ένα εκτενές ντοκουμέντο για τη δημιουργία της σειράς που έκανε ρεκόρ ακολουθώντας το καστ, τους δημιουργούς και το τεχνικό συνεργείο στις τελευταίες τους ημέρες στο πλατό.

«Πρόκειται για μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σειρά που επηρέασε την ποπ κουλτούρα όσο λίγες, καταγράφοντας τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές αποχαιρετούν τους ρόλους που τους ανέδειξαν» σημειώνει η πλατφόρμα με τους αδελφούς Ντάφερ να χαιρετούν ακόμη ένα προϊόν γύρω από τη μυθολογία που επινόησαν.

Οι Ντάφερ, οι δημιουργοί της σειράς, αποκάλυψαν ότι η ιδέα για αυτό το ντοκιμαντέρ πηγάζει από τη δική τους αγάπη για τον κινηματογράφο. Μεγαλώνοντας στο Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας, ο Ματ και ο Ρος Ντάφερ ονειρεύονταν να γίνουν σκηνοθέτες, βλέποντας τα αφιερώματα στην επιβλητική κινηματογραφική εποποιϊα του Lord Of The Rings.

«Βλέποντας το άγχος του Πίτερ Τζάκσον [σσ. του δημιουργού της επικής μεταφοράς της Μέσης Γης στη σκοτεινή αίθουσα] κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καταλάβαμε ότι αυτό ήταν το όνειρό μας» είπαν οι Ντάφερ.

Καθώς η παρακμή των φυσικών media όπως τα DVD έχει περιορίσει τέτοιου είδους behind the scenes αφιερώματα οι Ντάφερ, νοσταλγοί του παρελθόντος από πάντα, θέλησαν να επαναφέρουν αυτή τη μορφή αφήγησης στο δικό τους κοινό αναδεικνύοντας τις συγκινήσεις πέρα από τη μυθοπλασία.

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ προσφέρει ήδη μερικές πολύ δυνατές στιγμές, δείχνοντας τον Φιν Γούλφχαρντ και τον Νόα Σναπ φανερά συγκινημένους κατά την ανάγνωση των τελευταίων τους ατακών.

Όπως αποκάλυψαν οι Ντάφερ, οι δύο λέξεις που λύγισαν τους πάντες σε ολόκληρο το σενάριο ήταν το «Τέλος Σειράς» στην τελευταία σελίδα.

«Το να περάσω έναν ολόκληρο χρόνο στο πλατό μαζί τους ήταν ένα πραγματικό προνόμιο – και μια απόλυτη συγκίνηση», είπε η ντοκιμαντερίστρια Μαρτίνα Ράντουαν. «Το να μπορώ να παρακολουθήσω τη δημιουργικότητα από κοντά, να τους παρακολουθώ να ζωντανεύουν αυτή την αγαπημένη σειρά σε πραγματικό χρόνο, ήταν απόλυτη χαρά. Μακάρι να μπορούσα να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο και να καταγράψω τις σεζόν 1 έως 4. Από το καστ μέχρι τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους, όλοι με υποδέχτηκαν με αξιοσημείωτη γενναιοδωρία, μοιράζοντας ανοιχτά τις προσωπικές και συλλογικές τους εμπειρίες από μια δεκαετία δημιουργικής κινηματογράφησης».

Η Ράντουαν τόνισε ότι τα αδέλφια των Ντάφερ «ωθούν διαρκώς τα όρια της παραγωγής, εμπνέοντας όποιον βρίσκεται γύρω τους να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για μια ανθρώπινη προσέγγιση στη σειρά-φαινόμενο που έγραψε τους κανόνες της μυθοπλασίας στη streaming βιομηχανία.

Αυτή η «τελευταία περιπέτεια» δεν απευθύνεται μόνο στους φανατικούς οπαδούς του Stranger Things, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δει πώς στήνεται μια τεράστια χολιγουντιανή παραγωγή στην πράξη σημειώνει το Netflix.

Με δάκρυα, αγκαλιές και το παραδοσιακό κομφετί που πέφτει στο τέλος των γυρισμάτων, το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να είναι ο ιδανικός επίλογος για μια σειρά που άφησε το δικό της στίγμα στην ψηφιακή εποχή.