Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03 Ιανουαρίου 2026 | 10:20

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Λίγες ώρες είχαν περάσει από τότε που μπήκε το νέο έτος στα μέρη μας και μαζί με το 2025, αποχαιρετήσαμε και το Stranger Things. Το έπος των αδερφών Ντάφερ, που ξεκίνησε το 2016, κατάφερε στην 5η και τελευταία σεζόν να δημιουργήσει κόντρες στα social media, να παρουσιάσει μια επική μάχη, να «κρασάρει» το Netflix (δύο φορές μάλιστα). Αυτό που δεν έκανε στο μεγάλο φινάλε ήταν να φέρει πίσω στη ζωή τον Έντι Μάνσον – τον χαρακτήρα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε όλοι στον 4ο κύκλο της σειράς.

Όσο κι αν οι αδελφοί Ντάφερ επέμεναν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Έντι Μάνσον, δεν πρόκειται να επιστρέψει, πολλές ήταν οι φήμες εκείνες -ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- που τον ήθελαν για μια guest εμφάνιση στο κλείσιμο του Stranger Things. Τελικά σε αυτή την περίπτωση, οι φήμες έμειναν… φήμες.

Οι δημιουργοί της σειράς αποκάλυψαν σε συνέντευξή τους ότι ο χαρακτήρας του Έντι Μάνσον είναι εμπνευσμένος από τον Ντάμιεν Έκολς

Ωστόσο, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ο ρόλος του βασίστηκε σε μία αληθινή ιστορία που διαδραματίστηκε στην Αμερική τη δεκαετία του ’80.

Ποιος είναι ο Eddie Munson του Stranger Things

Στη σειρά ο Έντι Μάνσον είναι λάτρης της metal, έμπορος ναρκωτικών, αποστασιοποιημένος από τους κατοίκους του Χόκινς, ενώ πολλοί συμμαθητές του τον αποκαλούν «φρικιό».

Τον γνωρίζουμε για πρώτη φορά καθώς διαβάζει δυνατά ένα άρθρο περιοδικού στην ομάδα του «Dungeons & Dragons, The Hellfire Club». Το άρθρο ισχυρίζεται ότι «ο Διάβολος έχει έρθει στην Αμερική» με τη μορφή του φανταστικού παιχνιδιού ρόλων, D&D. Συνεχίζει λέγοντας ότι το παιχνίδι συνδέεται με τη λατρεία του Σατανά, τελετουργικές θυσίες και ακόμη και δολοφονίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix Geeked (@netflixgeeked)

Ο Έντι και οι φίλοι του το βρίσκουν φυσικά ξεκαρδιστικό. Αλλά τότε, ο Έντι κατηγορείται για τη δολοφονία της Κρίστι. Ο Τζέισον πίστευε ότι η κοπέλα του, η Κρίσι, είχε σκοτωθεί από τον Έντι ως είδος σατανικής θυσίας. Αργότερα, όλοι στην πόλη τον πίστεψαν και θεωρούσαν τον Έντι είναι ο ηγέτης μιας σατανικής σέκτας.

Η ιστορία του Έντι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και σε μια μανία που κυρίευσε την Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τον λεγόμενο «σατανικό πανικό». Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία η heavy metal και τα επιτραπέζια παιχνίδια δεν ήταν απλώς αντικείμενο ενδιαφέροντος, αλλά μια σοβαρή ηθική απειλή, καθώς θεωρούνταν ότι συνδέεται με τον σατανισμό.

Οι δημιουργοί της σειράς αποκάλυψαν σε συνέντευξή τους ότι ο χαρακτήρας του Έντι Μάνσον είναι εμπνευσμένος από τον Ντάμιεν Έκολς, ο οποίος το 1993 καταδικάστηκε με αμφιλεγόμενο τρόπο για τη δολοφονία τριών νεαρών αγοριών.

Ποιος είναι ο Damien Echols;

Το βράδυ της 5ης Μαΐου 1993, τρία οκτάχρονα αγόρια εξαφανίστηκαν ενώ έκαναν ποδήλατο στο Γουέστ Μέμφις. Την επόμενη ημέρα βρέθηκαν δολοφονημένοι σε μια δασική περιοχή. Η αγριότητα των φόνων προκάλεσε πανικό και οι Αρχές έσπευσαν να τους συνδέσουν με σατανιστικές τελετουργίες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε ο Ντάμιεν Έκολς, ένας 18χρονος περιθωριοποιημένος έφηβος. Παρότι αρνήθηκε κάθε σχέση με τα παιδιά, συνελήφθη μαζί με τους φίλους του, Τζέισον Μπόλντουιν και Τζέσι Μισκέλι, και κατηγορήθηκαν για τις δολοφονίες.

Σε μια εποχή που ο λεγόμενος «σατανικός πανικός» βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, η κατηγορία στηρίχθηκε περισσότερο στην εικόνα τους ως «περιθωριακοί» παρά σε αποδείξεις.

Ως ενοχοποιητικά στοιχεία παρουσιάστηκαν ακόμη και τα βιβλία που διάβαζε ο Έκολς και η μουσική που άκουγε. Οι τρεις έφηβοι καταδικάστηκαν: οι Μπόλντουιν και Μισκέλι σε ισόβια κάθειρξη και ο Έκολς σε θάνατο.

Χρόνια αργότερα, μαρτυρίες για εξαναγκασμένες ομολογίες και η εξέταση DNA —που δεν ταίριαζε με κανέναν από τους κατηγορούμενους— άρχισαν να καταρρίπτουν την αρχική εκδοχή. Το 2011, οι καταδίκες ακυρώθηκαν και οι τρεις άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες φυλάκισης.

Ο Ντάμιεν Έκολς αφηγήθηκε την ιστορία του στο βιβλίο Life After Death, περιγράφοντας τα 18 χρόνια που πέρασε στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για ένα έγκλημα που, όπως επιμένει, δεν διέπραξε.

Η ιστορία τους έγινε και ντοκιμαντέρ με το όνομα Paradise Lost, από το οποίο εμπνεύστηκαν την ιστορία του Έντι Μάνσον οι δημιουργοί της σειράς Stranger Things.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Culture Live
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνει επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor
Έρχεται 01.01.26

Ολική επαναφορά της παλιάς φρουράς – Το νέο teaser του Avengers: Doomsday είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του Thor

Τι κι αν πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 για να δούμε στις σκοτεινές αίθουσες το Avengers: Doomsday; Η Marvel μας έδωσε μια μικρή δόση από την επερχόμενη υπερπαραγωγή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Κόσμος 03.01.26

«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Νεκροί άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ – Δώστε αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός»
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26 Upd: 13:06

Live: Σκοτώθηκαν άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ, λέει η Βενεζουέλα και ζητά αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με νεκρούς αμάχους - Ο Μαδούρο και η σύζυγός του στα χέρια των ΗΠΑ - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα»
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Η κυβέρνηση της χώρας στο πρώτο της μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο