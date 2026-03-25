25.03.2026 | 15:33
Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 15:58

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ

Αναστασία Σταματοπούλου
Ακρόαση άρθρου
Αρκετές είναι οι συνομιλίες που έχουν στα «χέρια» του οι αρχές και «καίνε» τη δράση των 22 που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι ζημίωσαν το δημόσιο με περισσότερα από 31 εκατ. ευρώ.

Στην παρακάτω συνομιλία, που σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται στην δικογραφία, φέρεται να συνομιλούν δύο κατηγορούμενοι επιχειρηματίες και να εκφράζουν ανησυχία για πιθανό έλεγχο από τις αρχές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιο από όλα;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Για τα λογιστικά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ναι, ναι, γ…. τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Την γ…… Την γ……. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αααα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ……..; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γ…….., τον ήπιαμε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που ναα;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον ……; Χα, χα, χα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωω.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Δεν θα ξαναμιλήσει σε εμάς ρε. Αυτό μου είπε. Μου λέει, εγώ του είπα να’ ρθει από το μαγαζί, μου λέει δεν θα ξαναβρεθούμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε, μην μου ξαναστείλετε. Είμαστε τέτοιο. Σε δύο μήνες λέει. Για δύο μήνες λέει θα είμαστε έτσι και μετά βλέπουμε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αλήθεια λες τώρα;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι, ναι. Εκτός και εεε, δεν ξέρω ρε φίλε. Τι να σου πω;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Έτσι σου είπε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι έτσι ακριβώς μου είπε. Μου λέει, μη ξαναστείλετε τίποτα σε μας. Θα είμαστε έτσι για δύο μήνες και μετά βλέπουμε. Του λέω, μου λέει χτες όλα, πήγαινε μου λέει τράβα πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες, κάντα καινούργιες εταιρίες, της π……ς. Του λέω τι λες ρε μ…..κα; Τι να κάνω; Πότε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι ήταν τόσο σοβαρό. Εγώ λέω απλά θα μας πάει για επινοικίαση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι ρε μ…..κα. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ……σε τα. Τον, τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω κάτσε ρε μήπως. Ρε μ…. εγώ στην αρχή, εγώ να σου πω κάτι στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να το’ πε σε μένα, μόνο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε. Όχι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει καινούργια μου λέει μεταβίβαση μου λέει, όλα, όλα μου λέει σε σας. Δεν μιλάμε λέει καθόλου, τώρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωωω, όχι ρε μ……
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Εσύ στα (ακατάληπτη φράση) στον …….(λογιστή) είσαι;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ρε φίλε σε αυτόν είμαι, επινοικίαση. Ήμουνα στον άλλον τον Οδυσσέα, τον Λευτέρη πώς λέγονται τέλος πάντων, μέσω του Κ. με επινοικίαση και έφυγα από αυτούς και πήγα με τον …. με επινοικίαση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Αυτός τώρα τι παίρνει εκεί πέρα; Τι κάνει;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Με τον (λογιστή) λέω. Που στην Αγία Βαρβάρα;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Στην Αγία, στον (λογιστή) τι δίνω εννοείς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Στην Αγία Βαρβάρα τι δίνεις, τώρα που είναι στο όνομα σου. Αυτό λέω.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε στην Αγία Βαρβάρα εγώ έδινα όσο ήμουν με τον (λογιστή) δίνω τέσσερα. Στον Κ. έδινα πέντε χιλιάρικα τον μήνα για επινοικίαση προσωπικού. Στην αρχή μου λέγε διακόσια ευρώ το άτομο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Συγγνώμη με τα πέντε χιλιάρικα εσύ, πέντε χιλιάρικα ξεμπέρδεψες, και με το Φ.Π.Α.;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε το Φ.Π.Α. έκοβε ένα τιμολόγιο, έπεφτε λίγο, το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. έντεκα χιλιάρικα, με έχει γ.., δεν το’ χω πληρώσει. Πάμε για σοβαρό φούντο, πάμε όλοι. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2  Αυτό, αυτό, αυτό σκέφτηκα. Ρε μ…., κατευθείαν.
Λέω θα κάτσω ώρα εγώ, να κάτσω να …, να μου κόβουν και ράβουν Φ.Π.Α. στο όνομα μου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι, όχι. Σοβαρή κατρακύλα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η συνολική ζημία του Δημοσίου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Πού στην Ευρώπη αναπνέουμε πραγματικά καθαρό αέρα;
Η ποιότητα του αέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη υγεία και το περιβάλλον, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Πόσο καθαρό αέρα αναπνέουμε στην Ευρώπη;

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Φάμελλος: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική εναλλακτική
Για κυβέρνηση σκανδάλων και αισχροκέρδειας μιλά ο Σωκράτης Φάμελλος. Ασκεί δριμεία κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για όλα τα κρίσιμα θέματα: τη δίκη για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον πόλεμο στο Ιραν με την αναχαίτιση πυραύλων «να αποτελεί ξεκάθαρα εμπλοκή». Το κρίσιμο είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει και μιλά για τις ευθύνες και τα λάθη των προοδευτικών κομμάτων και την αναγκαιότητα ανασύνθεσης του χώρου. Καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα επαναλαμβάνει.

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

ΕΕ: Νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών – Επιπλέον αεροσκάφη και προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών
Το μέγεθος και η ένταση των πυρκαγιών αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2025 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών από την έναρξη των καταγραφών

Η Τουρκία υπογράφει συμφωνία δισεκατομμυρίων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών
Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας ευρύτερης συνεργασίας που είχε δρομολογηθεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορά την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

