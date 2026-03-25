Αρκετές είναι οι συνομιλίες που έχουν στα «χέρια» του οι αρχές και «καίνε» τη δράση των 22 που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι ζημίωσαν το δημόσιο με περισσότερα από 31 εκατ. ευρώ.

Στην παρακάτω συνομιλία, που σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται στην δικογραφία, φέρεται να συνομιλούν δύο κατηγορούμενοι επιχειρηματίες και να εκφράζουν ανησυχία για πιθανό έλεγχο από τις αρχές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μαθαίνω τα άσχημα τα νέα. Ισχύουνε ρε π….;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιο από όλα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Για τα λογιστικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ναι, ναι, γ…. τα. Και εμένα έτσι. Τιιι σε πήρε ο άλλος;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Την γ…… Την γ……. Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ, γιατί μου λέει που είσαι; Έτσι χύμα το μήνυμα. Του λέω έχω έρθει του λέω δυο μέρες Κάλαμο να ηρεμήσω. Να ανησυχώ; Μου λέει, ναι. Του λέω, ωχ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αααα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει στα ονόματα σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μ……..; Εγώ περίμενα να μου πει έλα χαβαλέ σου κάνω ρε. Ρε μου, σου ορκίζομαι. Και λέω τι; Πώς θα γίνει τώρα; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γ…….., τον ήπιαμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Ποιος δεν είναι έτσι; Πλάκα κάνεις τώρα; Που ναα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Και σε ποιον να πάω τώρα; Που να πάω; Στον ……; Χα, χα, χα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα. Τον πήρα, με το που μου το πε τον πήρα. Και μου λέει κλείσε, κλείσε, κλείσε, κάποιος τον πήρε λογικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Δεν θα ξαναμιλήσει σε εμάς ρε. Αυτό μου είπε. Μου λέει, εγώ του είπα να’ ρθει από το μαγαζί, μου λέει δεν θα ξαναβρεθούμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε, μην μου ξαναστείλετε. Είμαστε τέτοιο. Σε δύο μήνες λέει. Για δύο μήνες λέει θα είμαστε έτσι και μετά βλέπουμε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αλήθεια λες τώρα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι, ναι. Εκτός και εεε, δεν ξέρω ρε φίλε. Τι να σου πω;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Έτσι σου είπε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ναι έτσι ακριβώς μου είπε. Μου λέει, μη ξαναστείλετε τίποτα σε μας. Θα είμαστε έτσι για δύο μήνες και μετά βλέπουμε. Του λέω, μου λέει χτες όλα, πήγαινε μου λέει τράβα πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες, κάντα καινούργιες εταιρίες, της π……ς. Του λέω τι λες ρε μ…..κα; Τι να κάνω; Πότε;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι ήταν τόσο σοβαρό. Εγώ λέω απλά θα μας πάει για επινοικίαση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι ρε μ…..κα. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ……σε τα. Τον, τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω κάτσε ρε μήπως. Ρε μ…. εγώ στην αρχή, εγώ να σου πω κάτι στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να το’ πε σε μένα, μόνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Όχι ρε. Όχι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Μου λέει καινούργια μου λέει μεταβίβαση μου λέει, όλα, όλα μου λέει σε σας. Δεν μιλάμε λέει καθόλου, τώρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Πωωω, όχι ρε μ……

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Εσύ στα (ακατάληπτη φράση) στον …….(λογιστή) είσαι;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Ρε φίλε σε αυτόν είμαι, επινοικίαση. Ήμουνα στον άλλον τον Οδυσσέα, τον Λευτέρη πώς λέγονται τέλος πάντων, μέσω του Κ. με επινοικίαση και έφυγα από αυτούς και πήγα με τον …. με επινοικίαση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Αυτός τώρα τι παίρνει εκεί πέρα; Τι κάνει;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Με τον (λογιστή) λέω. Που στην Αγία Βαρβάρα;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Στην Αγία, στον (λογιστή) τι δίνω εννοείς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Στην Αγία Βαρβάρα τι δίνεις, τώρα που είναι στο όνομα σου. Αυτό λέω.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε στην Αγία Βαρβάρα εγώ έδινα όσο ήμουν με τον (λογιστή) δίνω τέσσερα. Στον Κ. έδινα πέντε χιλιάρικα τον μήνα για επινοικίαση προσωπικού. Στην αρχή μου λέγε διακόσια ευρώ το άτομο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Συγγνώμη με τα πέντε χιλιάρικα εσύ, πέντε χιλιάρικα ξεμπέρδεψες, και με το Φ.Π.Α.;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Ρε φίλε το Φ.Π.Α. έκοβε ένα τιμολόγιο, έπεφτε λίγο, το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. έντεκα χιλιάρικα, με έχει γ.., δεν το’ χω πληρώσει. Πάμε για σοβαρό φούντο, πάμε όλοι. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 Αυτό, αυτό, αυτό σκέφτηκα. Ρε μ…., κατευθείαν.

Λέω θα κάτσω ώρα εγώ, να κάτσω να …, να μου κόβουν και ράβουν Φ.Π.Α. στο όνομα μου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1 Όχι, όχι. Σοβαρή κατρακύλα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Η συνολική ζημία του Δημοσίου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31.400.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλάκες χρυσού και 6 χρυσές λίρες.