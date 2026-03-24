«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Διάλογοι – φωτιά των μελών του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, αποκομίζοντας όφελος εκατομμυρίων ευρώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, στη δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα της showbiz. Στις συνομιλίες αυτές, όσα αναφέρουν είναι αποκαλυπτικά για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση και τη δράση των εικονικών εταιρειών.

Διάλογος για μισθό 3.000 ευρώ

• Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

• TikToker: Έλα μου.

• Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες.

• TikToker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

• Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

• TikToker: Βαλ’ τα αλλού και παρ’ τα τώρα όλα. Βγαλ’ τα όλα, όλα.

• Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

• TikToker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

• Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

• TikToker: Βάλε και σε μένα.

• Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

• TikToker: Βάλε στην …… ρε.

• Επιχειρηματίας: …… ωραία ναι να μου στείλει ένα IBAN.

• TikToker: Ναι.

Διάλογος για εικονικές εταιρείες

Σε μια άλλη συνομιλία που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. συνομιλούν ένας επιχειρηματίας με γνωστό TikToker, ο οποίος παραδέχεται ότι δύο από τα κατάστημα του είναι σε εικονική εταιρία.

• Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.

• TikToker: Καλημέρα, καλημέρα.

• Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις, με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή ξηγήθηκε ωραία ο… θα του πεις ένα πράγμα, αυτό είναι από εμένα». Λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ, έχεις και σολάριουμ;

• TikToker: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

• Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

• TikToker: Ναι, ναι, ναι.

• Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το…, τώρα από τον Κώστα;

• TikToker: Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

• Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.

• TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

• Επιχειρηματίας: Ναι.

• TikToker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

• Επιχειρηματίας: Είναι σε;

• TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία…

Διάλογος για νέο «αυτοφωράκια»

Μπορεί οι Αρχές να έχουν συλλάβει ήδη 22 άτομα για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, ωστόσο τα μέλη της φαίνεται πως αναζητούν «συνεργασίες» συνεχώς, καθώς η Δικαιοσύνη τους είχε δημιουργήσει προβλήματα.

• Αχυράνθρωπος 2: Έλα Γιώργη, καλημέρα ρε, τι κάνεις;

• Αχυράνθρωπος 1: Καλημέρα φίλε, τι έγινε;

• Αχυράνθρωπος 2: Ευτυχώς μου είπες για δουλειά έτσι. Λοιπόν… θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα.

• Αχυράνθρωπος 1: Ωραία.

• Αχυράνθρωπος 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;

• Αχυράνθρωπος 1: Ναι αμέ!

• Αχυράνθρωπος 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ.

• Αχυράνθρωπος 2: Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω, τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά.

• Αχυράνθρωπος 1: Έγινε ρε φίλε.

• Αχυράνθρωπος 2: Όχι ότι κάνω κάτι κι εγώ… προσέχω τώρα γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά.

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ.

• Αχυράνθρωπος 2: Είχα κάνει πάρα πολλά. Εσύ δεν θα κάνεις τόσα, εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα.

• Αχυράνθρωπος 1: Εντάξει.

• Αχυράνθρωπος 2: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κανά διακοσάρι. Άσχημα είναι;

• Αχυράνθρωπος 1: Όχι ρε φίλε, τι άσχημα.

• Αχυράνθρωπος 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου. Θα σε κανονίσω εγώ.

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ, έγινε ρε φίλε.

«Βάλ’ τα σε θυρίδα»

Σε άλλον διάλογο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, συνομιλεί η σύζυγος του λογιστή με την μητέρα του.

Η σύζυγος φαίνεται αναστατωμένη και ζητά από την γυναίκα που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να βάλει κάποια χρήματα σε θυρίδα.

• Σύζυγος: Ναι, θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγός: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα.

• Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;

• Σύζυγος: Δεν έγινε κάτι, απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ, γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα

• Μητέρα: Εντάξει παιδί μου, ΟΚ

• Σύζυγος: Και θα ήθελα… συγγνώμη τώρα για την πίεση, αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα, δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!

• Μητέρα: Ο Λ. πού είναι;

• Σύζυγος: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι.

• Σύζυγος: Χρήματα και ρολόγια

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Μου είπε όλα στη θυρίδα

• Μητέρα: Μάλιστα

• Σύζυγος: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα

• Μητέρα: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;

• Σύζυγος: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό, αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος

• Μητέρα: Εντάξει, θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ

• Σύζυγος: ΟΚ και χρήματα και ρολόγια ξέρετε… αυτά.

• Μητέρα: Έγινε κάτι;

• Σύζυγος: Όχι, δεν έγινε κάτι

• Μητέρα: Ααα

• Σύζυγος: Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Αλλά μην ανησυχείτε, δεν συμβαίνει κάτι.