Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24 Μαρτίου 2026, 21:50

«Βάλτ' τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Τη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που έχουν καταφέρει να υποκλέψουν οι Αρχές.

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Διάλογοι – φωτιά των μελών του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, αποκομίζοντας όφελος εκατομμυρίων ευρώ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, στη δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα της showbiz. Στις συνομιλίες αυτές, όσα αναφέρουν είναι αποκαλυπτικά για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση και τη δράση των εικονικών εταιρειών.

Διάλογος για μισθό 3.000 ευρώ

• Επιχειρηματίας: Έλα ρε.

• TikToker: Έλα μου.

• Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες.

• TikToker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

• Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

• TikToker: Βαλ’ τα αλλού και παρ’ τα τώρα όλα. Βγαλ’ τα όλα, όλα.

• Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.

• TikToker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

• Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.

• TikToker: Βάλε και σε μένα.

• Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

• TikToker: Βάλε στην …… ρε.

• Επιχειρηματίας: …… ωραία ναι να μου στείλει ένα IBAN.

• TikToker: Ναι.

Διάλογος για εικονικές εταιρείες

Σε μια άλλη συνομιλία που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. συνομιλούν ένας επιχειρηματίας με γνωστό TikToker, ο οποίος παραδέχεται ότι δύο από τα κατάστημα του είναι σε εικονική εταιρία.

• Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.

• TikToker: Καλημέρα, καλημέρα.

• Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις, με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει «Γιάννη επειδή ξηγήθηκε ωραία ο… θα του πεις ένα πράγμα, αυτό είναι από εμένα». Λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ, έχεις και σολάριουμ;

• TikToker: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

• Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

• TikToker: Ναι, ναι, ναι.

• Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το…, τώρα από τον Κώστα;

• TikToker: Όχι Γιάννη, όχι, όχι.

• Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.

• TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;

• Επιχειρηματίας: Ναι.

• TikToker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;

• Επιχειρηματίας: Είναι σε;

• TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία…

Διάλογος για νέο «αυτοφωράκια»

Μπορεί οι Αρχές να έχουν συλλάβει ήδη 22 άτομα για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, ωστόσο τα μέλη της φαίνεται πως αναζητούν «συνεργασίες» συνεχώς, καθώς η Δικαιοσύνη τους είχε δημιουργήσει προβλήματα.

• Αχυράνθρωπος 2: Έλα Γιώργη, καλημέρα ρε, τι κάνεις;

• Αχυράνθρωπος 1: Καλημέρα φίλε, τι έγινε;

• Αχυράνθρωπος 2: Ευτυχώς μου είπες για δουλειά έτσι. Λοιπόν… θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα.

• Αχυράνθρωπος 1: Ωραία.

• Αχυράνθρωπος 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;

• Αχυράνθρωπος 1: Ναι αμέ!

• Αχυράνθρωπος 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ.

• Αχυράνθρωπος 2: Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω, τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά.

• Αχυράνθρωπος 1: Έγινε ρε φίλε.

• Αχυράνθρωπος 2: Όχι ότι κάνω κάτι κι εγώ… προσέχω τώρα γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά.

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ.

• Αχυράνθρωπος 2: Είχα κάνει πάρα πολλά. Εσύ δεν θα κάνεις τόσα, εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα.

• Αχυράνθρωπος 1: Εντάξει.

• Αχυράνθρωπος 2: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κανά διακοσάρι. Άσχημα είναι;

• Αχυράνθρωπος 1: Όχι ρε φίλε, τι άσχημα.

• Αχυράνθρωπος 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου. Θα σε κανονίσω εγώ.

• Αχυράνθρωπος 1: Οκ, έγινε ρε φίλε.

«Βάλ’ τα σε θυρίδα»

Σε άλλον διάλογο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, συνομιλεί η σύζυγος του λογιστή με την μητέρα του.

Η σύζυγος φαίνεται αναστατωμένη και ζητά από την γυναίκα που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να βάλει κάποια χρήματα σε θυρίδα.

• Σύζυγος: Ναι, θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγός: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα.

• Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;

• Σύζυγος: Δεν έγινε κάτι, απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ, γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα

• Μητέρα: Εντάξει παιδί μου, ΟΚ

• Σύζυγος: Και θα ήθελα… συγγνώμη τώρα για την πίεση, αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα, δηλαδή θέλω να γίνει τώρα!

• Μητέρα: Ο Λ. πού είναι;

• Σύζυγος: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι.

• Σύζυγος: Χρήματα και ρολόγια

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Μου είπε όλα στη θυρίδα

• Μητέρα: Μάλιστα

• Σύζυγος: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα

• Μητέρα: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;

• Σύζυγος: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό, αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος

• Μητέρα: Εντάξει, θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ

• Σύζυγος: ΟΚ και χρήματα και ρολόγια ξέρετε… αυτά.

• Μητέρα: Έγινε κάτι;

• Σύζυγος: Όχι, δεν έγινε κάτι

• Μητέρα: Ααα

• Σύζυγος: Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω

• Μητέρα: Ναι

• Σύζυγος: Αλλά μην ανησυχείτε, δεν συμβαίνει κάτι.

HSBC: Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι θα πληρώσουν ακριβά το «μπλοκάρισμα» του Ορμούζ

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Μαξίμου gate 24.03.26

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Ελλάδα 24.03.26

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24.03.26

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Τα σενάρια, οι διαφορετικές πολιτικές, το Justice Payout και η νέα δικαστική διαδικασία Μαρόκου, Σενεγάλης, AFCON, που φέρει νέα ανατροπή στο Κόπα Άφρικα και μεγαλύτερο μπάχαλο.

Νικόλαος Κώτσης
Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Interview 24.03.26

Καταπέλτης για το ζήτημα των υποκλοπών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι μετά τη δικαστική απόφαση αποδείχθηκε ότι υπήρχε κοινό σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator και ότι πλέον κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κρύβονται. Υπουργοί και αξιωματούχοι σιωπούν για τις υποκλοπές γιατί έκαναν απαράδεκτο συμβιβασμό για την καρέκλα, προσβάλλοντας τη Δημοκρατία, τονίζει αυστηρά για να αναρωτηθεί με νόημα «έναντι ποιου άραγε έπρεπε να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;». Μέρος της συνέντευξης Φάμελλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Τα εμπόδια 24.03.26

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η Λάουρα Κοβέσι μιλά για τα πολιτικά και συνταγματικά εμπόδια που περιορίζουν τις έρευνες της EPPO για την πλήρη απόδοση ευθυνών με το τραύμα του δυστυχήματος των Τεμπών να παραμένει ανοιχτό.

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.03.26

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Παναθηναϊκός για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπρέσια. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπρέσια για τη 2η αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Μαξίμου gate 24.03.26

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος» τονίζει ο Ταλ Ντίλιαν μετά την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης. Προαναγγέλει προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς. Με αναφορά στον Νίξον και το Watergate επαναλαμβάνει ότι «το λογισμικό προληπτικής άμυνας το παρέχει νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές και αστυνομικές αρχές».

ΠΑΟΚ: Την επόμενη εβδομάδα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Στην τελική του ευθεία μπαίνει ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στρέφεται στα εισιτήρια που θα διαθέσουν οι δύο ομάδες.

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Μέση Ανατολή 24.03.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 24.03.26

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

Αλέξης Χαρίτσης: Η επιστολή παραίτησης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

