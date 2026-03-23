Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες – Εμπλέκονται παίκτες ριάλιτι και TikToker

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εγκληματική οργάνωση που μέσω εικονικών εταιρειών έκανε εικονικές ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται ως δημιουργοί εικονικών εταιρειών και εικονικών τιμολογίων και φαίνονταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν, ωστόσο, τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Κατά τις ίδιες πηγές, με αυτό τον τρόπο το κύκλωμα προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δραστηριότητά των εικονικών εταιρειών προκάλεσαν ζημία στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται λογιστές, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικοί εγκέφαλοι της κομπίνας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο παίκτες ριάλιτι.