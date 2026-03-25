Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε έλεγχο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η σύγκρουση έχει υπερβεί «τα όρια που ακόμη και οι ηγέτες θεωρούσαν αδιανόητα» και ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ευρύτερου πολέμου, αυξανόμενης ανθρώπινης δυστυχίας και βαθύτερου παγκόσμιου οικονομικού σοκ.

Όπως ανέφερε, «έχει πάει πολύ μακριά» και απαιτείται άμεσα να σταματήσει η κλιμάκωση και να επανέλθει η διεθνής κοινότητα στη διπλωματία και στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες γνωστοποίησε ότι διόρισε τον Ζαν Αρνό ως Προσωπικό του Απεσταλμένο, για να ηγηθεί των προσπαθειών του ΟΗΕ για τη διαχείριση της σύγκρουσης και των συνεπειών της, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «πρωτοβουλίες διαλόγου και ειρήνης» που, όπως είπε, «πρέπει να πετύχουν».

Το μήνυμα Γκουτέρες σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Παράλληλα, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι είναι «ώρα να τελειώσει ο πόλεμος», καθώς τα ανθρώπινα θύματα αυξάνονται και οι οικονομικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα πιο σοβαρές, ενώ διεμήνυσε στην Τεχεράνη ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών.

Αναφερόμενος στις θαλάσσιες μεταφορές, υπενθύμισε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ζητήσει σεβασμό των δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας στα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ «στραγγαλίζει» τη διακίνηση πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή.

Για τον Λίβανο, μετά και την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα, υπογράμμισε ότι και σε αυτό το μέτωπο «ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», καλώντας τη Χεζμπολάχ να παύσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν αμάχους, προειδοποιώντας ότι «το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να επαναληφθεί στον Λίβανο». Κατέληξε λέγοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι η απάντηση», αλλά ότι «η διπλωματία και η ειρήνη είναι η διέξοδος».

Ποιος είναι ο Ζαν Αρνό

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση, καθώς και εκτεταμένη παρουσία σε αποστολές του ΟΗΕ σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Αφγανιστάν και Λατινική Αμερική.

Η πιο πρόσφατη αποστολή του ήταν το 2021 ως Προσωπικός Απεσταλμένος του γενικού γραμματέα για το Αφγανιστάν και περιφερειακά ζητήματα.

Μεταξύ των προηγούμενων αποστολών του περιλαμβάνονται η θέση του εκπροσώπου του γενικού γραμματέα στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κολομβίας, αλλά και ως Ειδικού Αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα για την Κολομβία από το 2015 έως το 2018, καθώς και Προσωπικού Απεσταλμένου του για τη Bολιβία από το 2019 έως το 2020.