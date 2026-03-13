ΟΗΕ: Στη Βηρυτό ο Αντόνιο Γκουτέρες για επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λιβανικό λαό

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έφθασε στη Βηρυτό για «επίσκεψη αλληλεγγύης» προς τον Λίβανο, όπου οι επιθέσεις που εξαπολύει από τις 2 Μαρτίου το Ισραήλ κατά της χώρας, με στόχο, όπως υποστηρίζει, την Χεζμπολάχ, έχει προκαλέσει τον θάνατο 687 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

«Μόλις προσγειώθηκα στη Βηρυτό για επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό του Λιβάνου. Δεν επέλεξαν εκείνοι αυτό τον πόλεμο. Σύρθηκαν σε αυτόν. Ο ΟΗΕ και εγώ ο ίδιος προσωπικά δεν θα φεισθούμε καμίας προσπάθειας για να αγωνιστούμε για ένα ειρηνικό μέλλον που ο Λίβανος και αυτή η περιοχή τόσο πολύ αξίζουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

I have just landed in Beirut for a visit of solidarity with the people of Lebanon. They did not choose this war. They were dragged into it. The @UN & I will spare no effort in striving for the peaceful future that Lebanon & this region so richly deserve. — António Guterres (@antonioguterres) March 13, 2026

Ο Λίβανος ζήτησε από τις ΗΠΑ μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου

Σημειώνεται ότι ο Λίβανος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσουν ώστε να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν εντόνως επιφυλακτικές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής, ο στρατός του Λιβάνου αρνείται να αναλάβει ουσιαστική δράση κατά της Xεζμπολάχ. Με την Ουάσινγκτον να μην δείχνει ενδιαφέρον για διαμεσολάβηση και το Ισραήλ αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να εξαρθρώσει τη Χεζμπολάχ, μια κλιμάκωση πλήρους κλίμακας φαίνεται όλο και πιο πιθανή, λέει ο ιστότοπος.

Την Τετάρτη, συνεδρίαση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα τον Λίβανο.