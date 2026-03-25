Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 19:57
Συγκίνηση για τον Πύρρο Δήμα – Υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών στη Λωζάνη
Άλλα Αθλήματα 25 Μαρτίου 2026, 19:47

Συγκίνηση για τον Πύρρο Δήμα – Υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών στη Λωζάνη

Μία ακόμα μεγάλη τιμή έζησε ο Πύρρος Δήμας που βρέθηκε στη Λωζάνη και επισκέφτηκε την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Πύρρος Δήμας, πήγε στο Ολυμπιακό Σπίτι και υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι και του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Μοχάμεντ Τζαλούντ.

Μιλώντας στην τελετή στη Λωζάνη, ο Πύρρος Δήμας εξέφρασε τη χαρά του που το όνομά του προστέθηκε δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. «Είναι υπέροχο συναίσθημα να μοιράζεσαι αυτόν τον χώρο με τόσους σπουδαίους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες! Ο καθένας αποτελεί παράδειγμα αποφασιστικότητας, πάθους και αφοσίωσης στο άθλημά του. Έτσι ήταν και η δική μου πορεία και νιώθω μεγάλη τιμή που το όνομά μου βρίσκεται σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τοίχο», είπε ο θρύλος της άρσης βαρών, έχοντας στο πλευρό του, τον 16χρονο γιο του, Νικόλα.

Με τρία χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς, το 1992, το 1996 και το 2000 και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα το 2004, ο Δήμας αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια και την ελληνική άρση βαρών. «Ήταν πραγματικά μια σπουδαία πορεία, γεμάτη όμορφες και σημαντικές στιγμές. Ήμουν πολύ τυχερός που έζησα τέτοιες εμπειρίες και πέτυχα σε αυτό το επίπεδο. Η άρση βαρών ήταν ένα βασικό κομμάτι της ζωής μου και ακόμη και σήμερα συγκινούμαι όταν λαμβάνω τέτοιες τιμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΟΕ και την Πρόεδρό της, Κίρστι Κόβεντρι, για αυτή την πρωτοβουλία. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών που με συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», δήλωσε ο Πύρρος.

Μέλος πλέον της Εκτελεστικής Επιτροπής της της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών καθώς και επικεφαλής της Επιτροπής Καινοτομίας, αλλά και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ο Πύρρος Δήμας συνεχίζει να προσφέρει στο άθλημα. «Τώρα βρίσκομαι στην “άλλη πλευρά” και νιώθω ότι μπορώ να συμβάλω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου προς όφελος των αθλητών και των διοργανώσεων. Η άρση βαρών έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελεί έναν αξιόπιστο και σεβαστό εταίρο μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη θετική πορεία και είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της ομάδας».

Μεταξύ των παρευρισκόμενων στα κεντρικά γραφεία της ΔΟΕ ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών Χοσέ Κουϊνόνες και η Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελβετία, Κατερίνη Σιμοπούλου.

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Ελλάδα 25.03.26

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Υποστελέχωση 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

