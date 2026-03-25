Το σπίτι του θρυλικού Ιρανού σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι («Η γεύση τoυ κερασιού», «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;», «Κοντινό πλάνο») χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή Chizar της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του σκηνοθέτη, Αχμάντ Κιαροστάμι, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ, οι οποίες έπληξαν πολλές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της Τεχεράνης.

«Σήμερα το πρωί»

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα στοχεύσει υποδομές στο Ιράν, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον απρόκλητο πόλεμο εναντίον του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

«Χθες το βράδυ, η συνοικία Chizar, όπου βρίσκονται τα σπίτια τόσο της μητέρας μου όσο και του πατέρα μου, δέχτηκε βομβαρδισμό», δήλωσε ο Κιαροστάμι.

«Χθες το βράδυ, η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και, με τρεμάμενη φωνή, με ενημέρωσε ότι είναι καλά, αλλά σήμερα το πρωί έμαθα ότι το σπίτι του πατέρα μου έχει καταστραφεί», πρόσθεσε.

Ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο οποίος πέθανε το 2016, ήταν ένας από τους πιο διάσημους σκηνοθέτες του Ιράν. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία «Η γεύση του κερασιού κερασιού» το 1997, η οποία ακολουθεί έναν μεσήλικα ονόματι Μπαντί, ο οποίος περιπλανιέται με το αυτοκίνητο στην Τεχεράνη αναζητώντας κάποιον να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό του, για την οποία προσφέρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ο Μπαντί αποκαλύπτει στους υποψήφιους ότι σκοπεύει να αυτοκτονήσει και ότι έχει ήδη σκάψει τον τάφο του, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το λόγο.

Ο πόλεμος μαίνεται

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν «συνομιλίες» με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αν και οι ιρανικές αρχές δεν το έχουν επιβεβαιώσει.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη, 24 Μαρτίου, ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 3.000 αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από την έναρξη του πολέμου, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, με το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και της ημιαυτόνομης κουρδικής περιοχής στο Ιράκ.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνέχισε την πολεμική εκστρατεία του στον Λίβανο κατά της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, εκδίδοντας νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για το νότιο τμήμα της χώρας και πυροδοτώντας φόβους ότι προετοιμάζεται για μια ευρύτερη χερσαία εισβολή.

