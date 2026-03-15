At Eternity's Gate 15 Μαρτίου 2026, 15:50

Βαν Γκογκ στην Τεχεράνη: Ένα έργο κρυμμένο στη σκιά του πολέμου

Λιθογραφία του Βίνσεντ βαν Γκογκ φυλάσσεται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης, ενώ οι συγκρούσεις απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Την ώρα που οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν παγκόσμια ανησυχία, ένα έργο του Βίνσεντ βαν Γκογκ που παραμένει φυλαγμένο στις αποθήκες του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης αποκτά μια απρόσμενη επικαιρότητα. Η λιθογραφία «Στην Πύλη της Αιωνιότητας» (At Eternity’s Gate), ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της πρώιμης περιόδου του ζωγράφου, μοιάζει σήμερα να συνομιλεί με την ανθρώπινη αγωνία μιας εποχής γεμάτης αβεβαιότητα.

Η λιθογραφία ενός ηλικιωμένου άνδρα

Το έργο δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1882, όταν ο Βαν Γκογκ ζούσε στη Χάγη. Στη λιθογραφία απεικονίζεται ένας ηλικιωμένος άνδρας σκυμμένος, με το κεφάλι χωμένο μέσα στα χέρια του. Ο ζωγράφος τον περιέγραφε ως έναν «ορφανό άνδρα», έναν τρόφιμο του τοπικού γηροκομείου.

Από τη συγκεκριμένη λιθογραφία έχουν διασωθεί μόλις επτά αντίτυπα. Σε ένα από αυτά ο καλλιτέχνης πρόσθεσε τον τίτλο με μελάνι, γράφοντάς τον στα αγγλικά. Εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να βρει δουλειά ως εικονογράφος στο Λονδίνο, αν και τελικά οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα.

Το μοντέλο του έργου έχει ταυτοποιηθεί ως ο Αντριανούς Ζάιντερλαντ, ένας 72χρονος άνδρας με χαρακτηριστικές φαβορίτες που πόζαρε αρκετές φορές για τον Βαν Γκογκ. Παρά τη δραματική στάση του στο έργο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν βαριά άρρωστος. Αντίθετα, έζησε μέχρι τα 87 του χρόνια — μια ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία για την εποχή.

Πηγή: The Art Newspaper

Από την Ολλανδία στο Ιράν

Ο Βαν Γκογκ χάρισε το αντίτυπο με την ιδιόχειρη επιγραφή στον φίλο του και επίσης καλλιτέχνη Άντον φαν Ράπαρντ. Μετά από διάφορες ιδιωτικές συλλογές, η λιθογραφία αγοράστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον Αμερικανό επιχειρηματία Νέλσον Ροκφέλερ και τη σύζυγό του Μέρι Ροκφέλερ, όταν εκείνος ήταν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια το έργο πέρασε στον έμπορο τέχνης Γιουτζίν Θο στη Νέα Υόρκη. Εκείνος το πούλησε το 1975 έναντι 65.000 δολαρίων στη Φαράχ Παχλαβί, σύζυγο του Σάχη του Ιράν. Η Παχλαβί στήριζε τότε τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 1977.

Ωστόσο, λίγο μετά τα εγκαίνια του μουσείου ξέσπασε η Ιρανική Επανάσταση. Το 1979 ο Σάχης ανατράπηκε και την εξουσία ανέλαβε ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, εγκαθιδρύοντας την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Μέσα στο νέο πολιτικό κλίμα, πολλά δυτικά έργα τέχνης κρίθηκαν ακατάλληλα και αποσύρθηκαν από τη δημόσια θέα. Έτσι, το έργο του Βαν Γκογκ παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα κλεισμένο στις αποθήκες του μουσείου.

Η τελευταία περίοδος του Βαν Γκογκ

Το θέμα του έργου επανήλθε στη ζωγραφική του Βαν Γκογκ επτά χρόνια αργότερα. Τον Μάιο του 1890 δημιούργησε μια μεγαλύτερη, έγχρωμη εκδοχή σε μορφή πίνακα, ενώ βρισκόταν στο ψυχιατρικό άσυλο κοντά στο Σεν-Ρεμί-ντε-Προβάνς στη Γαλλία.

Η μορφή του ηλικιωμένου άνδρα με τα σφιγμένα χέρια αποπνέει έντονη ψυχική ένταση. Πολλοί ιστορικοί τέχνης θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης αποτύπωσε μέσα από αυτή τη στάση τη δική του εσωτερική αγωνία. Λίγο πριν ξεκινήσει το έργο, ο γιατρός του ασύλου Τεοφίλ Πεϊρόν είχε γράψει στον αδελφό του ζωγράφου, Τεό βαν Γκογκ, ότι ο Βίνσεντ περνούσε μια περίοδο βαθιάς κατάθλιψης.

Το έργο συχνά ερμηνεύεται ως μια ιδιότυπη αυτοπροσωπογραφία — όχι επειδή απεικονίζει τον ίδιο, αλλά επειδή εκφράζει την ψυχική του κατάσταση. Λιγότερο από τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του πίνακα, ο Βαν Γκογκ αυτοκτόνησε.

Πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο

Σήμερα η λιθογραφία πιθανότατα παραμένει ασφαλής σε αποθηκευτικό χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Τεχεράνης, το οποίο έκλεισε μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, πολλά μουσεία, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στο Ιράν βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο.

Στις 9 Μαρτίου αναφέρθηκαν ζημιές σε ιστορικά κτίρια στην πόλη Ισφαχάν, που υπήρξε πρωτεύουσα της δυναστείας των Σαφαβιδών τον 17ο αιώνα, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και στο Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη.

Μάλιστα, στα τέλη Φεβρουαρίου μια βόμβα έπεσε στον ίδιο δρόμο όπου βρίσκεται το μουσείο, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά. Όπως σημειώνουν παρατηρητές, τα έργα τέχνης μπορεί να προστατεύονται σε αποθήκες — όμως οι κάτοικοι της πόλης δεν έχουν την ίδια ασφάλεια.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper, Κεντρική Φωτογραφία: The Art Newspaper

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

LIVE: Κηφισιά – Βόλος
Super League 15.03.26

LIVE: Κηφισιά – Βόλος

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Ελλάδα 15.03.26

Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
Premier League 15.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
Premier League 15.03.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15.03.26

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Σύνταξη
Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Σύνταξη
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Σύνταξη
Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Σύνταξη
