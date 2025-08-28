Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη στον κόσμο, δήλωσε ότι απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

«Το μουσείο κινδυνεύει με κλείσιμο, επειδή δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια της συλλογής, των επισκεπτών και του προσωπικού», ανέφερε σε δελτίο τύπου, ένα ασυνήθιστο μέτρο που ο οργανισμός χαρακτήρισε απαραίτητο, επειδή η κυβέρνηση «δεν τηρεί την υπόσχεση» που έδωσε.

«Εκτενή έρευνα»

Το ίδρυμα είναι ιδιοκτήτης των περισσότερων εκθεμάτων του μουσείου, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών πινάκων όπως «The Potato Eaters » (1885).

Τα έργα που φιλοξενούνται στο χώρο του πολιτιστικού ιδρύματος δωρίστηκαν από τον ανιψιό του καλλιτέχνη, Βίνσεντ Βίλεμ βαν Γκογκ, το 1962, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υποστηρίχθηκε από το κράτος για την κατασκευή και τη συντήρηση ενός μουσείου.

Το ολλανδικό υπουργείο Πολιτισμού απάντησε στην κατηγορία περί μη τήρησης της συμφωνίας, ότι το μουσείο έχει ήδη λάβει επιχορήγηση βάσει του ολλανδικού νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι επαρκής για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης.

Το υπουργείο δήλωσε επίσης ότι η θέση του βασίζεται σε «εκτενή έρευνα» που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, το μουσείο έχει κινήσει νομικές διαδικασίες σχετικά με την επιχορήγηση, με ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Η ανακαίνιση, η αυξημένη χρηματοδότηση και το «λουκέτο»

Το κτίριο που στεγάζει το μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1973, βρίσκεται σε «κακή κατάσταση», σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το πολιτιστικό ίδρυμα.

«Οι περισσότερες τεχνικές εγκαταστάσεις έχουν φτάσει στο τέλος της λειτουργικής τους διάρκειας, είναι ξεπερασμένες από τεχνικής άποψης και η συντήρησή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω έλλειψης ανταλλακτικών», ανέφερε το μουσείο. «Ως αποτέλεσμα, η συνεχής συντήρηση δεν είναι πλέον εφικτή και τα συστήματα πρέπει να αντικατασταθούν», πρόσθεσε.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το μουσείο αναλαμβάνει το Masterplan 2028, ένα έργο αξίας 120,6 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του οποίου το ίδρυμα θα κλείσει εν μέρει για το κοινό και θα ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Το μουσείο δήλωσε ότι χρειάζεται την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, εν μέρει για να αντισταθμίσει την αναμενόμενη μείωση των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων.

Η ασφάλεια αποτελεί επίσης πρόβλημα. «Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα είναι επικίνδυνη για τα έργα τέχνης και για τους επισκέπτες μας», δήλωσε η Εμίλι Γκόρντενκερ, διευθύντρια του μουσείου, στην εφημερίδα Times.

Απαντώντας στο αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση, το ολλανδικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Η επιχορήγηση για τη στέγαση του Μουσείου Βαν Γκογκ είναι ένα σταθερό ποσό που αναπροσαρμόζεται ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται σύμφωνα με μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για όλα τα εθνικά μουσεία». Επιπλέον, το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι «το Μουσείο Βαν Γκογκ λαμβάνει μία από τις υψηλότερες επιχορηγήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο από όλα τα εθνικά μουσεία».

*Με πληροφορίες από: ARTnews | AFP