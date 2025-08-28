magazin
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
Culture Live 28 Αυγούστου 2025 | 17:50

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη στον κόσμο, δήλωσε ότι απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

«Το μουσείο κινδυνεύει με κλείσιμο, επειδή δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια της συλλογής, των επισκεπτών και του προσωπικού», ανέφερε σε δελτίο τύπου, ένα ασυνήθιστο μέτρο που ο οργανισμός χαρακτήρισε απαραίτητο, επειδή η κυβέρνηση «δεν τηρεί την υπόσχεση» που έδωσε.

«Εκτενή έρευνα»

Το ίδρυμα είναι ιδιοκτήτης των περισσότερων εκθεμάτων του μουσείου, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών πινάκων όπως «The Potato Eaters » (1885).

Τα έργα που φιλοξενούνται στο χώρο του πολιτιστικού ιδρύματος δωρίστηκαν από τον ανιψιό του καλλιτέχνη, Βίνσεντ Βίλεμ βαν Γκογκ, το 1962, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υποστηρίχθηκε από το κράτος για την κατασκευή και τη συντήρηση ενός μουσείου.

Το ολλανδικό υπουργείο Πολιτισμού απάντησε στην κατηγορία περί μη τήρησης της συμφωνίας, ότι το μουσείο έχει ήδη λάβει επιχορήγηση βάσει του ολλανδικού νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι επαρκής για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης.

Το υπουργείο δήλωσε επίσης ότι η θέση του βασίζεται σε «εκτενή έρευνα» που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Ωστόσο, το μουσείο έχει κινήσει νομικές διαδικασίες σχετικά με την επιχορήγηση, με ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Η ανακαίνιση, η αυξημένη χρηματοδότηση και το «λουκέτο»

Το κτίριο που στεγάζει το μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1973, βρίσκεται σε «κακή κατάσταση», σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το πολιτιστικό ίδρυμα.

«Οι περισσότερες τεχνικές εγκαταστάσεις έχουν φτάσει στο τέλος της λειτουργικής τους διάρκειας, είναι ξεπερασμένες από τεχνικής άποψης και η συντήρησή τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω έλλειψης ανταλλακτικών», ανέφερε το μουσείο. «Ως αποτέλεσμα, η συνεχής συντήρηση δεν είναι πλέον εφικτή και τα συστήματα πρέπει να αντικατασταθούν», πρόσθεσε.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το μουσείο αναλαμβάνει το Masterplan 2028, ένα έργο αξίας 120,6 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του οποίου το ίδρυμα θα κλείσει εν μέρει για το κοινό και θα ξεκινήσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης.

Το μουσείο δήλωσε ότι χρειάζεται την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, εν μέρει για να αντισταθμίσει την αναμενόμενη μείωση των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων.

Η ασφάλεια αποτελεί επίσης πρόβλημα. «Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα είναι επικίνδυνη για τα έργα τέχνης και για τους επισκέπτες μας», δήλωσε η Εμίλι Γκόρντενκερ, διευθύντρια του μουσείου, στην εφημερίδα Times.

Απαντώντας στο αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση, το ολλανδικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε στην εφημερίδα Times: «Η επιχορήγηση για τη στέγαση του Μουσείου Βαν Γκογκ είναι ένα σταθερό ποσό που αναπροσαρμόζεται ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται σύμφωνα με μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για όλα τα εθνικά μουσεία». Επιπλέον, το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι «το Μουσείο Βαν Γκογκ λαμβάνει μία από τις υψηλότερες επιχορηγήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο από όλα τα εθνικά μουσεία».

*Με πληροφορίες από: ARTnews | AFP

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα
27.08.25

Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει επιταχύνει την επιστροφή των έργων τέχνης που λήστεψαν τα στρατεύματά της κατά την αποικιοκρατική εποχή στις χώρες προέλευσής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
27.08.25

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Σύνταξη
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
27.08.25

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
