Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σε χαρτί στο σπίτι – Ένα «αναλογικό backup» δεν είναι οπισθοδρόμηση

Παρά την ευκολία που προσφέρει η τεχνολογία, η πλήρης εξάρτηση από μια συσκευή που μπορεί να ξεμείνει από μπαταρία, να σπάσει ή να χάσει τη σύνδεσή της στο διαδίκτυο, εγκυμονεί κινδύνους. Το χαρτί αποτελούσε και αποτελεί μια ασφαλή εναλλακτική επιλογή.

Ναι στα ψηφιακά αρχεία αλλά και στα φυσικά αντίγραφα

Σε έναν κόσμο όπου η μνήμη μετριέται σε gigabyte τεράστιες ποσότητες ψηφιακών αρχείων κατακλύζουν την καθημερινότητά μας. Όμως, ένα «αναλογικό backup» δεν είναι οπισθοδρόμηση, αλλά μια έξυπνη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου. Είναι το «In case of emergency» (ICE) πλάνο που λειτουργεί πάντα.

Γι’ αυτό αρκετοί ειδικοί προτείνουν κάτι απλό: ορισμένες βασικές πληροφορίες να υπάρχουν και σε έντυπη μορφή στο σπίτι.

«Δίχτυ ασφαλείας» το χαρτί

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: Σημειώστε τα κινητά των πολύ κοντινών προσώπων (που πλέον σπάνια αποστηθίζουμε), σημαντικών υπηρεσιών και το τηλέφωνο του οικογενειακού γιατρού.

Ιατρικές πληροφορίες: Σημειώστε μια σύντομη αναφορά σε τυχόν αλλεργίες, ομάδα αίματος ή χρόνια φαρμακευτική αγωγή.

Κωδικοί πρόσβασης (offline): Μην αποθηκεύεται τους κωδικούς των τραπεζών ή ευαίσθητα δεδομένα. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να υπάρχουν στοιχεία ασφάλισης/ταυτότητας, αριθμοί συμβολαίων ή ΑΜΚΑ που μπορεί να χρειαστούν άμεσα.

Σε περιοχές χωρίς σήμα ή όταν η μπαταρία εξαντλείται, ένας έντυπος χάρτης είναι ο μόνος εγγυημένος οδηγός.

Η καλύτερη στρατηγική δεν είναι η επιλογή του ενός έναντι του άλλου, αλλά η συνύπαρξη. Κρατήστε τα ψηφιακά αρχεία για την ταχύτητα και την οργάνωση, αλλά διατηρήστε φυσικά αντίγραφα για τα απολύτως απαραίτητα.