science
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βρέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα σας στο Dark Web; – Τι να κάνετε
Τεχνολογία 21 Ιανουαρίου 2026 | 19:58

Βρέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα σας στο Dark Web; – Τι να κάνετε

Πώς καταλήγουν τα προσωπικά δεδομένα στο dark web

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Spotlight

Ξεχάστε ό,τι νομίζετε πως ξέρετε για το σκοτεινό διαδίκτυο (dark web). Δεν είναι απλώς μια ψηφιακή σπηλιά εγκληματιών, όπως συχνά περιγράφουν ορισμένοι σχολιαστές.

Κάτω από την επιφάνεια του κρυπτογραφημένου διαδικτύου κρύβεται ένας παράλληλος κόσμος: πολλά νόμιμα sites και φόρουμ που προσφέρουν περιεχόμενο και υπηρεσίες με ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής, βοηθώντας άτομα και κοινότητες να αποφύγουν τη λογοκρισία και την καταπίεση. Για αυτούς, η ανωνυμία είναι επιβίωση.

Αλλά, η αλήθεια είναι ότι το σκοτεινό διαδίκτυο προσελκύει σαν μαγνήτης και κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι επισκέπτονται φόρουμ, παράνομες αγορές και sites χωρίς να ανησυχούν ότι κάποιος παρακολουθεί τα ίχνη τους ή θα αποκαλύψει ποιοι είναι, εξηγεί ο Phil Muncaster από την ομάδα της παγκόσμιας εταιρίας ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Πολλές από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν αποκλειστικά για να διευκολύνουν το εμπόριο κλεμμένων προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Εδώ, συχνά, τα προσωπικά σας δεδομένα αγοράζονται και πωλούνται μαζί με άλλα είδη, όπως ναρκωτικά, εργαλεία hacking, exploits.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: τι θα κάνετε αν ανακαλύψετε ότι τα δεδομένα σας πωλούνται σε μία από αυτές τις ιστοσελίδες;

Αλλά πρώτα ας δούμε πώς καταλήγουν τα προσωπικά δεδομένα στο dark web και τι πραγματικά θέλουν οι κυβερνοεγκληματίες.

Πώς καταλήγουν τα προσωπικά δεδομένα στο dark web

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οικονομικά δεδομένα, Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες (PII) και διαπιστευτήρια και μπορούν να πέσουν στα χέρια κυβερνοεγκληματιών.

• Οι παραβιάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν την κλοπή, σε μεγάλη κλίμακα, πληροφοριών πελατών ή εργαζομένων, οι οποίες στη συνέχεια συνήθως εμφανίζονται προς πώληση στο σκοτεινό διαδίκτυο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε τροχιά νέου ρεκόρ σε αυτόν τον τομέα, έχοντας ήδη καταγράψει 1.732 περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 2025, που οδήγησαν σε περισσότερες από 165,7 εκατομμύρια ειδοποιήσεις παραβίασης δεδομένων. Καθώς όλοι μας συνεργαζόμαστε πλέον με έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών online, ο κίνδυνος να εμπλακούμε σε μια παραβίαση αυξάνεται διαρκώς. Οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε λάβει τουλάχιστον ένα σχετικό email ενημέρωσης. Ο κίνδυνος αυτός εντείνεται περαιτέρω από την εξάπλωση των επιθέσεων ransomware διπλής εκβίασης, όπου τα δεδομένα κλέβονται με σκοπό όχι μόνο την κρυπτογράφηση, αλλά και την εκβίαση της εταιρείας-θύματος μέσω απειλής διαρροής.

• Το κακόβουλο λογισμικό Infostealer (ή αλλιώς λογισμικό κατασκοπείας) κάνει ακριβώς αυτό που υποδηλώνει το όνομά του. Έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές χάρη σε «as-a-service» κιτ, όπως τα RedLine και Lumma Stealer. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να κρύβεται σε φαινομενικά νόμιμες εφαρμογές για κινητά, σε ιστοσελίδες, σε κακόβουλες διαφημίσεις, καθώς και σε συνδέσμους ή συνημμένα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing). Τα δεδομένα που συλλέγονται συγκεντρώνονται από τους δράστες και πωλούνται στη συνέχεια στο dark web. Συχνά κλέβονται όχι μόνο διαπιστευτήρια σύνδεσης, αλλά και cookies περιόδου λειτουργίας, γεγονός που διευκολύνει τους χάκερ να παρακάμπτουν ακόμη και την πολυπαραγοντική ταυτοποίηση (MFA).

• Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) υπήρξε διαχρονικά ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους υποκλοπής πληροφοριών από ανυποψίαστα θύματα. Ωστόσο, η εμφάνιση των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) έχει διευκολύνει σημαντικά τους δράστες απειλών να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους, να τις εξατομικεύσουν και να τις συντάξουν σε άψογη γλώσσα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας. Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ χωρίς να το αντιληφθεί και εισαγάγει τα στοιχεία του σε μια σελίδα phishing, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να πωληθούν στο dark web.

• Οι τυχαίες διαρροές δεδομένων αποτελούν επίσης συχνό φαινόμενο στο διαδίκτυο. Συχνά οφείλονται σε λανθασμένη διαμόρφωση συστημάτων cloud, όπως η απουσία απαίτησης κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αυτό μπορεί να αφήσει ευαίσθητα δεδομένα εκτεθειμένα σε οποιονδήποτε γνωρίζει πού να τα αναζητήσει ή έχει σαρώσει το διαδίκτυο για τέτοιου είδους ευπάθειες. Εάν μια βάση δεδομένων παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να κλαπεί και να πωληθεί στο dark web. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες απειλών ενδέχεται ακόμη και να διαγράψουν την αρχική βάση δεδομένων, προκειμένου να εκβιάσουν την επιχείρηση-θύμα.

• Οι επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι παρόμοιες με τις κλασικές παραβιάσεις δεδομένων, με τη διαφορά ότι αντί να παραβιαστεί άμεσα η εταιρεία με την οποία ο χρήστης μοιράστηκε τα δεδομένα του, ο στόχος είναι ένας προμηθευτής ή συνεργαζόμενος οργανισμός. Σε αυτούς τους τρίτους έχει δοθεί νόμιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών, ωστόσο συχνά δε διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ισχυρής ασφάλειας. Αυτό τους καθιστά ελκυστικούς στόχους, καθώς μία μόνο επιτυχημένη επίθεση μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα πολλών εταιρικών πελατών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι προμηθευτές αυτοί είναι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Progress Software, όταν το 2023 εκμεταλλεύτηκαν μια ευπάθεια zero-day στο δημοφιλές λογισμικό μεταφοράς αρχείων MOVEit, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν χιλιάδες οργανισμοί και περισσότεροι από 90 εκατομμύρια πελάτες. Ένας ακόμη πιθανός αδύναμος κρίκος είναι οι μεσίτες δεδομένων, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες νόμιμα μέσω web scraping και μηχανισμών παρακολούθησης, αλλά δεν τις προστατεύουν πάντοτε επαρκώς.

Τι θέλουν;

Αυτό που πραγματικά επιδιώκουν οι κυβερνοεγκληματίες είναι η πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών καρτών και διαπιστευτήρια σύνδεσης, καθώς και σε προσωπικά δεδομένα (PII) και στοιχεία πρόσβασης σε λογαριασμούς. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να καταλάβουν λογαριασμούς, να αποσπάσουν δεδομένα και χρήματα και, ενδεχομένως, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποθηκευμένα στοιχεία καρτών. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιήσουν τα PII σε επακόλουθες απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος, με στόχο την περαιτέρω υποκλοπή οικονομικών στοιχείων.

Εναλλακτικά, τα PII μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτη ταυτότητας, όπως για την υποβολή αιτήσεων για νέες πιστωτικές γραμμές, την απόκτηση ιατρικής περίθαλψης ή τη διεκδίκηση κοινωνικών παροχών στο όνομα του θύματος.

Τα βιομετρικά δεδομένα θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς δεν μπορούν να «επανεκδοθούν» ή να αντικατασταθούν όπως ένας κωδικός πρόσβασης. Αντίστοιχα, τα διακριτικά συνεδρίας (session tokens) και τα cookies είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τους δράστες απειλών, καθώς μπορούν να τους επιτρέψουν να παρακάμψουν μηχανισμούς πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA).

Οι επιπτώσεις τέτοιων επιθέσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Identity Theft Resource Center (ITRC), το 20% των θυμάτων απάτης στις ΗΠΑ μέσα σε ένα μόνο έτος ανέφερε απώλειες άνω των 100.000 δολαρίων, ενώ περισσότερο από το 10% δήλωσε απώλειες τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Τι να κάνετε αν βρείτε τις πληροφορίες σας στο σκοτεινό διαδίκτυο

Εάν λάβετε ειδοποίηση ότι προσωπικές ή/και οικονομικές σας πληροφορίες έχουν εμφανιστεί στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), είναι σημαντικό να ενεργήσετε άμεσα, εξηγεί ο Phil Muncaster από την ομάδα της ESET.

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων που έχουν διαρρεύσει, συνιστώνται τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλάξτε άμεσα όλους τους παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς για κάθε λογαριασμό και αποθηκεύστε τους σε έναν αξιόπιστο διαχειριστή κωδικών πρόσβασης.

• Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) σε όλους τους λογαριασμούς. Προτιμήστε εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας ή φυσικά κλειδιά ασφαλείας αντί για SMS, τα οποία μπορούν να υποκλαπούν.

• Αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπετε την πρόσβαση χάκερ που ενδέχεται να έχουν αποκτήσει cookies ενεργής συνεδρίας.

• Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας. Ζητήστε το πάγωμα των καρτών σας και την επανέκδοσή τους, εάν υπάρχει κίνδυνος οικονομικής απάτης.

• Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές και εξετάστε το ενδεχόμενο δέσμευσης του λογαριασμού σας στο Teiresias (ή άλλη αντίστοιχη υπηρεσία), ώστε να αποτραπεί η χρήση των στοιχείων σας για νέα δάνεια ή πιστώσεις.

• Σαρώστε όλες τις συσκευές σας για κακόβουλο λογισμικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε λογισμικό που κλέβει διαπιστευτήρια ή προσωπικά δεδομένα.

• Αναφέρετε τη διαρροή στις αρμόδιες αρχές.

Μακροπρόθεσμα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Μόλις η κατάσταση ηρεμήσει, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο να καταλήξουν ευαίσθητες πληροφορίες στο dark web. Εξετάστε τη χρήση υπηρεσιών όπως το Hide My Email, ώστε να περιορίσετε την ποσότητα των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουν οι εταιρείες. Είναι επίσης καλή πρακτική να ολοκληρώνετε τις αγορές σας ως επισκέπτης και να μην αποθηκεύετε ποτέ στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας όταν ψωνίζετε από ιστοσελίδες τρίτων.

Στη συνέχεια, μειώστε τις πιθανότητες μόλυνσης από infostealers και επιθέσεις phishing εγκαθιστώντας αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας σε όλες τις συσκευές και τους υπολογιστές σας.

Κατεβάζετε εφαρμογές μόνο από επίσημα καταστήματα και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με ανεπιθύμητα email, SMS ή μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που περιέχουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία.

Επιπλέον, περιορίστε τον όγκο των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε data brokers, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι λογαριασμοί σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ρυθμισμένοι ως «ιδιωτικοί».

Χρησιμοποιήστε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και προγράμματα περιήγησης και μηχανές αναζήτησης με ενισχυμένες δυνατότητες προστασίας της ιδιωτικότητας. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο υποβολής αιτημάτων «δικαιώματος στη λήθη» προς data brokers, ενδεχομένως μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών με την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Τέλος, εγγραφείτε σε υπηρεσίες προστασίας ταυτότητας και σε ιστοσελίδες όπως το Have I Been Pwned, οι οποίες σας ειδοποιούν όταν προσωπικά δεδομένα (PII) εμφανίζονται στο dark web. Η παραβίαση προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων σύνδεσης μπορεί να είναι τόσο συναισθηματικά επιβαρυντική όσο και οικονομικά επιζήμια. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων σύνδεσης σε επαγγελματικούς λογαριασμούς ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καριέρα σας, αν επιτρέψει σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream science
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Κολημμένοι στην οθόνη 21.01.26

Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά
Κυβερνοασφάλεια 21.01.26

Η ΕΕ σχεδιάζει να ξηλώσει τον επικοινωνιακό εξοπλισμό από προμηθευτές υψηλού ρίσκου – Η Κίνα αντιδρά

Η Κομισιόν κατέθεσε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού για την Κυβερνοασφάλεια, εν μέσω ανησυχίας για κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο