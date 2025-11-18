Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Kaspersky, το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε διπλασιασμός των βιογραφικών και των αγγελιών που αναρτήθηκαν σε «υπόγεια» φόρουμ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο όγκος παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Συνολικά το 2025, τα βιογραφικά ξεπέρασαν τις διαθέσιμες θέσεις με αναλογία 55% προς 45%, λόγω των απολύσεων παγκοσμίως, αλλά και της εισροής νεότερων υποψηφίων. Η ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων δείχνει μέση ηλικία μόλις 24 ετών, με αξιοσημείωτη παρουσία και εφήβων, αναφέρεται στην έκθεση με τίτλο Inside the dark web job market: Their talent, our threat της Kaspersky.

Οι θέσεις εργασίας στο dark web σχετίζονται κυρίως με το κυβερνοέγκλημα ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, αν και υπάρχουν και κάποιες νόμιμες. Τα στοιχεία της Kaspersky αποκαλύπτουν μια παράλληλη οικονομία στην οποία το 69% των υποψηφίων δεν δηλώνει προτιμώμενο τομέα, δείχνοντας ανοιχτά ότι θα δεχόταν οποιαδήποτε αμειβόμενη ευκαιρία – από προγραμματισμό μέχρι απάτες ή υψηλού ρίσκου εγχειρήματα στον κυβερνοχώρο.

Η λίστα των πιο περιζήτητων ειδικοτήτων IT από εργοδότες στο dark web είναι δηλωτική ενός ώριμου εγκληματικού οικοσυστήματος:

οι προγραμματιστές (17% των αγγελιών) δημιουργούν εργαλεία επίθεσης,

οι penetration testers (12%) εντοπίζουν αδυναμίες σε δίκτυα,

οι money launderers (11%) «ξεπλένουν» χρήμα μέσω σύνθετων/πολυεπίπεδων συναλλαγών

οι carders (6%) κλέβουν και χρησιμοποιούν στοιχεία πληρωμών

οι traffers (5%) οδηγούν τα θύματα σε phishing ιστοσελίδες ή μολυσμένα downloads

Παρατηρήθηκαν και έμφυλες τάσεις σε εξειδικευμένες αιτήσεις, αναφέρει η έκθεση της Kaspersky. Οι γυναίκες υποψήφιες αναζητούν κυρίως ρόλους επικοινωνίας, όπως υποστήριξη πελατών, call center και τεχνική βοήθεια. Οι άνδρες στοχεύουν συχνότερα σε ρόλους τεχνικούς και σχετικούς με το οικονομικό έγκλημα – όπως προγραμματιστές, money mules ή συντονιστές τέτοιων δικτύων.

Οι μισθολογικές προσδοκίες διαφέρουν έντονα ανά ειδικότητα. Οι reverse engineers λαμβάνουν τις υψηλότερες αμοιβές, με πάνω από 5.000 δολάρια μηνιαίως, ακολουθούμενοι από τους penetration testers με 4.000 δολάρια και τους προγραμματιστές με περίπου 2.000. Οι απατεώνες συχνά πληρώνονται με ποσοστό επί του συνολικού κέρδους της ομάδας. Οι money launderers παίρνουν γύρω στο 20%, ενώ οι carders και traffers περίπου 30% και 50% αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά αντικατοπτρίζουν την υψηλή αξία των σπάνιων, ειδικών δεξιοτήτων στο σκοτεινό οικοσύστημα.

Οι νέοι που σκέφτονται να εργαστούν στο dark web θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη συνοδεύονται από μη αναστρέψιμες νομικές συνέπειες και πλήγμα στην εικόνα τους. Γονείς, εκπαιδευτικοί και κοινότητα καλούνται να αναφέρουν άμεσα ύποπτες διαδικτυακές προσεγγίσεις. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για τους πολλούς νόμιμους δρόμους ανάπτυξης δεξιοτήτων και καριέρας στην τεχνολογία, όπως η κυβερνοασφάλεια. Το ειδικό project της Kaspersky What we should do with kids who hack, αφορά ακριβώς το πώς μπορούν οι έφηβοι να επαναπροσανατολιστούν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις δεξιότητές τους.

Η πλήρης έκθεση θα είναι διαθέσιμη στο dfi.kaspersky.com στις 20 Νοεμβρίου.

Ακολουθούν οι προτεινόμενες πρακτικές ασφαλείας της Kaspersky:

Για τους ιδιώτες:

Μην ακολουθείτε συνδέσμους προς ύποπτες ιστοσελίδες. Μην απαντάτε ποτέ σε ανεπιθύμητες προσφορές για «εύκολα χρήματα», ειδικά μέσω Telegram ή άγνωστων φόρουμ. Ελέγξτε τη νομιμότητα κάθε αγγελίας μέσω επίσημων καναλιών.

Αν είσαι έφηβος – ανάφερε ύποπτες δημοσιεύσεις σε γονείς ή αρμόδιες αρχές. Κανένας υψηλός μισθός δεν αξίζει να αποκτήσεις ποινικό μητρώο.

Για τους οργανισμούς: