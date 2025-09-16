science
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κυβερνοασφάλεια: Νέα απάτη για επενδύσεις… στην ΕΚΤ – Τι πρέπει να προσέξετε
Τεχνολογία 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:37

Κυβερνοασφάλεια: Νέα απάτη για επενδύσεις… στην ΕΚΤ – Τι πρέπει να προσέξετε

Η ΕΚΤ προειδοποιεί για δόλια χρήση του ονόματός της και παρέχει συμβουλές - Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την απάτη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Τον κώδωνα του κινδύνου για ψεύτικους ιστότοπους που προσκαλούν άτομα να…. επενδύσουν στην ΕΚΤ, κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τονίζοντας ότι «πρόκειται για απάτη. Δεν ζητάμε ποτέ επενδύσεις, χρήματα ή προσωπικά στοιχεία από άτομα».

Επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα της ΕΚΤ με στόχο να εκμεταλλευτούν ανυποψίαστους πολίτες

Σε ανάρτησή της η ΕΚΤ αναφέρει ότι πολύ συχνά το όνομα ή/και το λογότυπο της κεντρικής τράπεζας χρησιμοποιείται για δόλιους σκοπούς: «το κοινό συχνά αναφέρει απάτες στις οποίες γίνεται κατάχρηση του ονόματος ή/και του λογότυπου της ΕΚΤ, καθώς και απάτες όπου μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ πλαστογραφούνται», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπους που μοιάζουν να προέρχονται από την ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ προειδοποιεί για δόλια χρήση του ονόματός της.

Τι πρέπει να προσέξετε

  • Αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό σε ένα email που λαμβάνετε, μην κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το email, μην ανοίξετε κανένα από τα συνημμένα του και μην απαντήσετε σε προσκλήσεις ή καμπάνιες .
  • Αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας λέγοντας ότι εργάζεται για την ΕΚΤ και κατέχει χρήματα που σας ανήκουν, πρόκειται για απάτη. Δεν διατηρούμε λογαριασμούς για μέλη του κοινού.
  • Εάν λάβετε μια ανεπιθύμητη κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που φαίνεται να είναι της ΕΚΤ (π.χ. +49 69 1344 XXXX) ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μην δώσετε καμία προσωπική ή οικονομική πληροφορία.
  • Η ΕΚΤ δεν θα σας ζητήσει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, γραπτού μηνύματος ή άμεσου μηνύματος. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ μαζί σας σχετικά με προσωπική περιουσία ή οικονομικά ζητήματα ή για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαιρετικά εξελιγμένων ψεύτικων βίντεο ή ιστότοπων που φαίνεται να δείχνουν προσωπικό της ΕΚΤ να προωθεί επενδυτικά σχέδια. Η ΤΝ μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικό βίντεο και ήχο, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψεύτικων τηλεφωνικών κλήσεων.
  • Εάν υποψιάζεστε ότι ένας ιστότοπος που ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε από την ΕΚΤ είναι ψεύτικος, ενημερώστε την ΕΚΤ μέσω της Φόρμας Αίτησης Πληροφοριών . Εάν πιστεύετε ότι είστε θύμα απάτης σε έναν τέτοιο ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αρχή, π.χ. την τοπική αστυνομία.

Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης;

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης:

  • Δημιουργία ψεύτικων προφίλ μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση επενδύσεων,
  • Ισχυρισμός ότι η ΕΚΤ εισπράττει τέλη διασυνοριακών μεταφορών
  • Ισχυρισμός ότι η ΕΚΤ είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής
  • Ζητούν από ανθρώπους να πραγματοποιήσουν πληρωμή μέσω ψεύτικου ιστότοπου ηλεκτρονικής τραπεζικής της ΕΚΤ ή ψεύτικου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της ΕΚΤ
  • Ζητούν από ανθρώπους να πραγματοποιήσουν μια πληρωμή επειδή η ΕΚΤ μπλοκάρει μια μεταφορά χρημάτων
  • Αίτημα πληρωμής επειδή η ΕΚΤ εισπράττει καταθέσεις ή πληρωμές για αγορά/εξαργύρωση bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων ή επειδή ανακτά κεφάλαια για άτομα που έχουν πέσει θύματα απάτης
  • Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να λάβουν δάνεια από την ΕΚΤ με πολύ ελκυστικούς όρους
  • Επικοινωνούν με άτομα από έναν αριθμό τηλεφώνου που φαίνεται να είναι από την ΕΚΤ (π.χ. +49 69 1344 XXXX) ή από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς προφανή λόγο ή χωρίς προηγούμενη επικοινωνία
  • Προσποιούνται ότι εργάζονται για εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της ΕΚΤ, για παράδειγμα για την ανάκτηση χρημάτων που είχαν χαθεί προηγουμένως σε απάτες

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω την απάτη

  • Τα μηνύματα από απατεώνες συχνά μοιάζουν σαν να προέρχονται από την ΕΚΤ, αλλά συνήθως περιέχουν σφάλματα.
  • Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε μια απάτη:
  • Ελέγξτε τον αποστολέα του email: ένα email που αποστέλλεται από την ΕΚΤ θα προέρχεται πάντα από μια διεύθυνση email που τελειώνει σε @ecb.europa.eu ή @ecb.int.
  • Μην εμπιστεύεστε ποτέ ένα προωθημένο email. Λάβετε υπόψη ότι οι διευθύνσεις email ενδέχεται να πλαστογραφηθούν ώστε να εμφανίζονται σαν να έχουν σταλεί από την ΕΚΤ («πλαστογράφηση email»).
  • Ελέγξτε τους συνδέσμους στο email: τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από τον σύνδεσμο (χωρίς να κάνετε κλικ σε αυτόν). Αυτό θα εμφανίσει το πλήρες κείμενο του συνδέσμου. Ορισμένα προγράμματα email θα τον εμφανίσουν στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν ο σύνδεσμος δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση «ecb.europa.eu», το email είναι πιθανώς δόλιο.
  • Ελέγξτε το κείμενο σε ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε ιστότοπους για ασυνήθιστη διατύπωση, ορθογραφικά λάθη και τυπογραφικά λάθη.
  • Ελέγξτε τον αριθμό τηλεφώνου: εάν φαίνεται να είναι αριθμός τηλεφώνου της ΕΚΤ (+49 69 1344 XXXX), ενδέχεται να έχετε υποστεί «πλαστογράφηση αναγνώρισης καλούντος». Αυτό συμβαίνει όταν ο καλών εν γνώσει του παραποιεί τις πληροφορίες που μεταδίδονται για να αποκρύψει τον αριθμό από τον οποίο καλεί.
  • Στα ψεύτικα βίντεο, ακόμη και όταν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, η φωνή ενδέχεται να μην είναι σωστά συγχρονισμένη με τα χείλη του ομιλητή και η εικόνα μπορεί να έχει ελαττώματα.
  • Γενικά, να είστε καχύποπτοι με απροσδόκητα email ή κλήσεις ή οποιουσδήποτε ιστότοπους, βίντεο ή άλλες μορφές επικοινωνίας που σας ζητούν να αναλάβετε άμεση δράση (π.χ. επείγουσα μεταφορά χρημάτων) ή φαίνονται πολύ καλοί για να είναι αληθινοί.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας;

Ποτέ μην μεταφέρετε χρήματα χωρίς να γνωρίζετε ποιος θα τα λάβει και ποτέ μην αποκαλύπτετε πληροφορίες όπως τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού, τα στοιχεία της προσωπικής σας ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία.

Η ΕΚΤ δεν φέρει ευθύνη για την κακή χρήση του ονόματος, του λογότυπου ή/και της διεύθυνσης ή/και των αριθμών τηλεφώνου της από απάτες που επιδιώκουν να εξαπατήσουν μέλη του κοινού. Αναφέρετε περιπτώσεις απάτης στην αστυνομία ή ζητήστε συμβουλές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές .

Στην χώρα μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βραζιλία: Ώρα μηδέν για το δάσος του Αμαζονίου – Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία
Ώρα μηδέν 16.09.25

Το δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» - Έχει χάσει επιφάνεια βλάστησης ίση με την Ισπανία

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία που καλείται να πάρει πρωτοβουλία για να σταματήσει την καταστροφή που θα έχει δραματικές συνέπειες για όλον τον πλανήτη

Σύνταξη
TikTok: «Ίσως το αφήσουμε να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ
Θα το κάνει; 15.09.25

Τραμπ: «Ίσως αφήσουμε το TikTok να πεθάνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια αινιγματική τοποθέτηση για το TikTok - Παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει με την παράταση ή όχι της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος

Σύνταξη
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του – Δεύτερη σύλληψη με ενεργοποίηση panic button
Στην Κρήτη 16.09.25

Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button

Δύο συλλήψεις σε αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Κρήτη - Αλληλομηνύθηκε το ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη σύζυγος για απειλή

Σύνταξη
Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»
Ελλάδα 16.09.25

Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «εύπεπτες ανακρίβειες» εις βάρος του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη, «τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 13:06

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Στόχος η κατάληψή της

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκίνησε μια πανίσχυρη επιχείρηση - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο