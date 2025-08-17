Απάτη με «μαϊμού» κλήσεις της Τροχαίας – Πώς αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Μία νέα απάτη έχει κατακλύσει την Ευρώπη, βάζοντας στο στόχαστρο ανυποψίαστους οδηγούς. Συμμορίες τοποθετούν «μαϊμού» κλήσεις της Τροχαίας στα οχήματα με στόχο το άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών. Το χαρτί μπορεί να μοιάζει με την τυπική κλήση της Τροχαίας, ωστόσο πρόκειται για απάτη.

Η μέθοδος δεν είναι καινούρια, αφού είχε γνωρίσει ιδιαίτερη «άνθηση» πριν λίγα χρόνια στην Ισπανία, στην Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτίες, όμως τον τελευταίο καιρό ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο μετά από σειρά περιστατικών στην Ιταλία.

Οι «κλήσεις» αυτές είναι προσεκτικά σχεδιασμένες για να μοιάζουν επίσημες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αναφορά στον ιταλικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και ένα QR code, ώστε να το «σκανάρουν» οι χρήστες προκειμένου να πληρώσουν το πρόστιμο.

Όποιος ακολουθήσει τη «διαδικασία» μεταφέρεται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα της αστυνομίας, όπου καλείται να εισάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και, στη συνέχεια, τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας. Από εκεί, ο δρόμος για την κλοπή των χρημάτων είναι ανοιχτός.

Παρά την προσεγμένη εμφάνιση, οι απατεώνες κάνουν λάθη που μπορούν εύκολα να τους προδώσουν. Σε αρκετές κλήσεις, η ημερομηνία παράβασης ήταν μεταγενέστερη της ημερομηνίας που βρέθηκε το χαρτί, ακόμη και έναν χρόνο αργότερα, ενώ και τα ποσά ήταν μικρότερα από τα προβλεπόμενα, ακόμη και με την υποτιθέμενη «έκπτωση» για πληρωμή εντός πέντε ημερών.