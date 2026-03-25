Όταν ένα Boeing σκέπασε τον ουρανό της Αθήνας – Νέο βίντεο ΑΙ για την πτήση που χαρακτηρίστηκε το «θαύμα της αεροπορίας»

Ένα νέο εντυπωσιακό βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης αποτυπώνει την πτήση ΟΑ 411 του αεροσκάφους «Ολύμπιος Ζευς», από το αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Ήταν μεσημέρι της 9ης Αυγούστου 1978 όταν το Boeing 747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας ξεκίνησε το ταξίδι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν 420 άνθρωποι και 160 τόνοι κηροζίνης, που σε περίπτωση πτώσης θα μετέτρεπε το λεκανοπέδιο της Αττικής σε κρανίου τόπο.

Στόχος του πιλότου Σήφη Μιγάδη ήταν να καταφέρει να περάσει πάνω από την Αθήνα και να φτάσει ακριβώς απέναντι από το Ελληνικό, στο όρος Αιγάλεω, προκειμένου να ρίξει εκεί το αεροσκάφος.

Για να το πετύχει αυτό, ο πιλότος κατάφερε να συνεχίσει την πτήση του σε ύψος μόλις 55 μέτρων, κυριολεκτικά ακουμπώντας τις κεραίες των πολυκατοικιών, ολοκληρώνοντας μια προσπάθεια που κανείς δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρει.

Άλλωστε, όταν η Boeing έβαλε αργότερα όλα τα δεδομένα της πτήσης σε εξομοιωτές, όλες οι προσπάθειες κατέληγαν σε συντριβή του αεροσκάφους.

Την προσπάθεια αυτή του έμπειρου Έλληνα πιλότου, κατάφερε να αποτυπώσει σε ένα νέο βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ο δημιουργός Πάνος Κουντάνης, εξιστορώντας όλα όσα έγιναν πάνω από τον αττικό ουρανό εκείνο το μεσημέρι του Αυγούστου, όταν οι κάτοικοι της Αθήνας είδαν ένα τεράστιο αεροσκάφος να καλύπτει τον καυτό ήλιο.

«Νear crash»

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε αργότερα ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά «near crash» της πολιτικής αεροπορίας, με την αντίδραση του πιλότου και του συγκυβερνήτη να χαρακτηρίζονται ως υποδειγματικές.

Έτσι, η πτήση ΟΑ 411 δεν απασχόλησε ποτέ τον Τύπο ως μια πολύνεκρη τραγωδία, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ένα δείγμα άριστης συνεργασίας, εμπειρίας και ψυχραιμίας, τα οποία οδήγησαν το πλήρωμα να αποφύγει την καταστροφή.

Ένα ακόμη βίντεο για την παρολίγο τραγωδία: