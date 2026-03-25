Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.
Μαζική πορεία στην Απολλωνία της Σίφνου για την Υγεία, μετά από κάλεσμα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Η πορεία, ίσως η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στο νησί, πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου.
Η μαζικότητα της συγκέντρωσης καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και την ενότητα της τοπικής κοινωνίας
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάτοικοι κάθε ηλικίας έδωσαν δυναμικό «παρών», με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και αίτημα: «βάλτε τη Σίφνο στο χάρτη της Υγείας».
Σοβαρές ελλείψεις ιατρών
Η κινητοποίηση (κεντρική φωτογραφία: kaipoutheos.gr) ξεκίνησε μετά τη μαθητική παρέλαση και κατευθύνθηκε προς το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.
Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρέθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις ιατρών, αλλά και οι συνεχείς διακομιδές ασθενών με πλωτά μέσα προς τη Σύρο, μια διαδικασία που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή του δήμου, καθώς και πολλών συλλόγων του νησιού, αναδεικνύοντας το κοινό αίτημα της κοινωνίας για άμεσες λύσεις.
Ηχηρό μήνυμα στην Πολιτεία
Οι εικόνες με πλήθος κόσμου να γεμίζει τους δρόμους της Απολλωνίας, στέλνει ηχηρό μήνυμα προς την Πολιτεία για άμεση ενίσχυση των δομών Υγείας.
Οι κάτοικοι τονίζουν πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, ζητώντας λύσεις εδώ και τώρα, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Η σημερινή κινητοποίηση ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αγωνία, αλλά και την αποφασιστικότητα της τοπικής κοινωνίας της Σίφνου να διεκδικήσει το αυτονόητο: ποιοτική και άμεση πρόσβαση στην υγεία για όλους.
