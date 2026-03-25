Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 2-3: Η ομάδα της Κηφισιάς έκανε το 1-0 για τους «8» (vid)
Άλλα Αθλήματα 25 Μαρτίου 2026, 20:00

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 2-3: Η ομάδα της Κηφισιάς έκανε το 1-0 για τους «8» (vid)

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στα play off της Volley League σημειώθηκε στους Ρέντη όπου ο νεοφώτιστος ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού.

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Πρεμιέρα στα πλέι οφ της Volley League Γυναικών, με τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς να επικρατεί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη» με 3-2 σετ  (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23), στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 σετ, είχαν πέντε ματς μπολ, αλλά το θρίλερ των 138 λεπτών ολοκληρώθηκε με τον άσσο της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 23-21 του 5ου σετ για την ομάδα της Κηφισιάς, που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 20:30) με την σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις φιλοξενούμενες να είναι εκείνες που κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με το 25-21 και να προηγηθούν, όμως οι Ερυθρόλευκες αντέδρασαν δυναμικά και έφεραν τούμπα το ματς. Αρχικά ισοφάρισαν σε 25-20 και στη συνέχεια με το 25-17 πέρασαν μπροστά με 2-1.

Ο ΖΑΟΝ απάντησε με ένα δικό του 25-20 στο τέταρτο σετ και έτσι οι ομάδες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ για να λύσουν τις διαφορές τους και να κριθεί ο νικητής. Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μ’ ένα γρήγορο 3-0, ενώ είχε και κόντρα μπάλα για να μεγαλώσει τη διαφορά, με τον ΖΑΟΝ να μειώνει σε 3-2 (άουτ Κόνεο), αλλά το 4-3 έγινε 7-3 με λάθη από τις φιλοξενούμενες για να αλλάξουν γήπεδο οι δύο ομάδες στο 8-4.
Η χαμένη κόντρα της Αμπντεραχίμ έφερε το σερί του ΖΑΟΝ που μείωσε σε 8-7, ενώ παρόλο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (11=8) με άουτ της Αμπντεραχίμ το σκορ έγινε 11-10 με τον ΖΑΟΝ να χάνει διπλή κόντρα ισοφάρισης στην επόμενη φάση (12-10 η Τερζόγλου), αλλά να φτάνει στο 12-12 με την κόντρα της Ζιώγα.

Στο 13-13 οι φιλοξενούμενες έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, με την Τικμανίδου να σβήνει το πρώτο ματς μπολ του Ολυμπιακού (14-14), αλλά η ίδια να δέχεται μπλοκ για το 15-14 και αμέσως μετά να σβήνει και το δεύτερο ερυθρόλευκο ματς μπολ με μπλοκ στην Στεβάνοβιτς!

Ο ΖΑΟΝ έχασε και νέα κόντρα για να περάσει μπροστά με τον Αμπντεραχίμ να δίνει το τρίτο ερυθρόλευκο ματς μπολ, το οποίο έσβησε με μπλοκ στην Καρκάσες η Κατερίνα Γιώτα!

Η Κουβανή έβαλε και πάλι μπροστά τις ερυθρόλευκες για να ισοφαρίσει 17-17 η Γράβαρη και να ακολουθήσει ένα απίθανο ράλι για το 18-17 (μπερδεύτηκαν Κοβαλέφσκα, Γράβαρη) και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το… φινάλε με μπλοκ στην Αλεξάκου, όμως το τσάλεντζ του κ. Μυτσκίδη έδειξε φιλέ της Κόνεο και το σκορ στο 18-18!

Οι φιλοξενούμενες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ με την κόντρα μπάλα της Τικμανίδου (18-19) και αμέσως ακολούθησε ένα νέο απίθανο ράλι με εκπληκτικές άμυνες, ντουμπλάζ και τον πόντο στον Ολυμπιακό για το 19-19!

Η Αμπντεραχίμ (μετά από εκπληκτικό ντουμπλάζ της Αρτακιανού) έσβησε και το δεύτερο ματς μπολ των φιλοξενούμενων (20-20) και στο 20-21 η Αλεξάκου κάρφωσε άουτ δίνοντας παράταση στην αγωνία!

Η Ζιώγα έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της (21-22) για να τελειώσει το θρίλερ με άσο της Ελπίδας Τικμανίδου (ο μοναδικός της στο ματς) χαρίζοντας στον ΖΑΟΝ την τεράστια νίκη και το προβάδισμα στη σειρά των προημιτελικών.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.

Διακύμανση
1ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 21-25
2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-20
3ο σετ: 6-8, 16-13, 21-14, 25-17
4ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 20-25
5ο σετ: 5-3, 10-8, 12-10, 21-23

Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23) σε 138′.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 79 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 7 άσσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Καρκάσες 26 (24/61 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 13 (10/22 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (18/56 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ.-45% άριστες), Κονέο 17 (14/41 επ., 3 μπλοκ, 66% υπ.-41% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ.-35% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 17 (11/13 επ., 6 μπλοκ).

ΖΑΟΝ Κηφισιάς (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 14 (5/9 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Τικμανίδου 17 (15/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 31 (29/68 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 33% άριστες), Γράβαρη 11 (7/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα, Ζιώγα 10 (9/47 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 48% υπ.-43% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/2 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).


Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson
Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-1 νίκες)
Γυμναστήριο Μίκρας, 20.30: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (1-0 νίκες)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

