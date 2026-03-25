Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 2-3: Η ομάδα της Κηφισιάς έκανε το 1-0 για τους «8» (vid)

Πρεμιέρα στα πλέι οφ της Volley League Γυναικών, με τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς να επικρατεί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη» με 3-2 σετ (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23), στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 σετ, είχαν πέντε ματς μπολ, αλλά το θρίλερ των 138 λεπτών ολοκληρώθηκε με τον άσσο της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 23-21 του 5ου σετ για την ομάδα της Κηφισιάς, που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 20:30) με την σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις φιλοξενούμενες να είναι εκείνες που κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με το 25-21 και να προηγηθούν, όμως οι Ερυθρόλευκες αντέδρασαν δυναμικά και έφεραν τούμπα το ματς. Αρχικά ισοφάρισαν σε 25-20 και στη συνέχεια με το 25-17 πέρασαν μπροστά με 2-1.

Ο ΖΑΟΝ απάντησε με ένα δικό του 25-20 στο τέταρτο σετ και έτσι οι ομάδες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ για να λύσουν τις διαφορές τους και να κριθεί ο νικητής. Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μ’ ένα γρήγορο 3-0, ενώ είχε και κόντρα μπάλα για να μεγαλώσει τη διαφορά, με τον ΖΑΟΝ να μειώνει σε 3-2 (άουτ Κόνεο), αλλά το 4-3 έγινε 7-3 με λάθη από τις φιλοξενούμενες για να αλλάξουν γήπεδο οι δύο ομάδες στο 8-4.

Η χαμένη κόντρα της Αμπντεραχίμ έφερε το σερί του ΖΑΟΝ που μείωσε σε 8-7, ενώ παρόλο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (11=8) με άουτ της Αμπντεραχίμ το σκορ έγινε 11-10 με τον ΖΑΟΝ να χάνει διπλή κόντρα ισοφάρισης στην επόμενη φάση (12-10 η Τερζόγλου), αλλά να φτάνει στο 12-12 με την κόντρα της Ζιώγα.

Στο 13-13 οι φιλοξενούμενες έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, με την Τικμανίδου να σβήνει το πρώτο ματς μπολ του Ολυμπιακού (14-14), αλλά η ίδια να δέχεται μπλοκ για το 15-14 και αμέσως μετά να σβήνει και το δεύτερο ερυθρόλευκο ματς μπολ με μπλοκ στην Στεβάνοβιτς!

Ο ΖΑΟΝ έχασε και νέα κόντρα για να περάσει μπροστά με τον Αμπντεραχίμ να δίνει το τρίτο ερυθρόλευκο ματς μπολ, το οποίο έσβησε με μπλοκ στην Καρκάσες η Κατερίνα Γιώτα!

Η Κουβανή έβαλε και πάλι μπροστά τις ερυθρόλευκες για να ισοφαρίσει 17-17 η Γράβαρη και να ακολουθήσει ένα απίθανο ράλι για το 18-17 (μπερδεύτηκαν Κοβαλέφσκα, Γράβαρη) και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το… φινάλε με μπλοκ στην Αλεξάκου, όμως το τσάλεντζ του κ. Μυτσκίδη έδειξε φιλέ της Κόνεο και το σκορ στο 18-18!

Οι φιλοξενούμενες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ με την κόντρα μπάλα της Τικμανίδου (18-19) και αμέσως ακολούθησε ένα νέο απίθανο ράλι με εκπληκτικές άμυνες, ντουμπλάζ και τον πόντο στον Ολυμπιακό για το 19-19!

Η Αμπντεραχίμ (μετά από εκπληκτικό ντουμπλάζ της Αρτακιανού) έσβησε και το δεύτερο ματς μπολ των φιλοξενούμενων (20-20) και στο 20-21 η Αλεξάκου κάρφωσε άουτ δίνοντας παράταση στην αγωνία!

Η Ζιώγα έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της (21-22) για να τελειώσει το θρίλερ με άσο της Ελπίδας Τικμανίδου (ο μοναδικός της στο ματς) χαρίζοντας στον ΖΑΟΝ την τεράστια νίκη και το προβάδισμα στη σειρά των προημιτελικών.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.

Διακύμανση

1ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 21-25

2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-20

3ο σετ: 6-8, 16-13, 21-14, 25-17

4ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 20-25

5ο σετ: 5-3, 10-8, 12-10, 21-23

Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23) σε 138′.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 79 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 7 άσσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Καρκάσες 26 (24/61 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 13 (10/22 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (18/56 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ.-45% άριστες), Κονέο 17 (14/41 επ., 3 μπλοκ, 66% υπ.-41% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ.-35% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 17 (11/13 επ., 6 μπλοκ).

ΖΑΟΝ Κηφισιάς (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 14 (5/9 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Τικμανίδου 17 (15/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 31 (29/68 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 33% άριστες), Γράβαρη 11 (7/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα, Ζιώγα 10 (9/47 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 48% υπ.-43% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/2 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).



Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson

Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-1 νίκες)

Γυμναστήριο Μίκρας, 20.30: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (1-0 νίκες)

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U