Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 2-3: Η ομάδα της Κηφισιάς έκανε το 1-0 για τους «8» (vid)
Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στα play off της Volley League σημειώθηκε στους Ρέντη όπου ο νεοφώτιστος ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού.
Πρεμιέρα στα πλέι οφ της Volley League Γυναικών, με τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς να επικρατεί του Ολυμπιακού στο «Μελίνα Μερκούρη» με 3-2 σετ (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23), στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Οι ερυθρόλευκες προηγήθηκαν με 2-1 σετ, είχαν πέντε ματς μπολ, αλλά το θρίλερ των 138 λεπτών ολοκληρώθηκε με τον άσσο της 17χρονης Ελπίδας Τικμανίδου που διαμόρφωσε το εντυπωσιακό 23-21 του 5ου σετ για την ομάδα της Κηφισιάς, που θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 20:30) με την σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις φιλοξενούμενες να είναι εκείνες που κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με το 25-21 και να προηγηθούν, όμως οι Ερυθρόλευκες αντέδρασαν δυναμικά και έφεραν τούμπα το ματς. Αρχικά ισοφάρισαν σε 25-20 και στη συνέχεια με το 25-17 πέρασαν μπροστά με 2-1.
Ο ΖΑΟΝ απάντησε με ένα δικό του 25-20 στο τέταρτο σετ και έτσι οι ομάδες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ για να λύσουν τις διαφορές τους και να κριθεί ο νικητής. Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μ’ ένα γρήγορο 3-0, ενώ είχε και κόντρα μπάλα για να μεγαλώσει τη διαφορά, με τον ΖΑΟΝ να μειώνει σε 3-2 (άουτ Κόνεο), αλλά το 4-3 έγινε 7-3 με λάθη από τις φιλοξενούμενες για να αλλάξουν γήπεδο οι δύο ομάδες στο 8-4.
Η χαμένη κόντρα της Αμπντεραχίμ έφερε το σερί του ΖΑΟΝ που μείωσε σε 8-7, ενώ παρόλο που ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (11=8) με άουτ της Αμπντεραχίμ το σκορ έγινε 11-10 με τον ΖΑΟΝ να χάνει διπλή κόντρα ισοφάρισης στην επόμενη φάση (12-10 η Τερζόγλου), αλλά να φτάνει στο 12-12 με την κόντρα της Ζιώγα.
Στο 13-13 οι φιλοξενούμενες έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ, με την Τικμανίδου να σβήνει το πρώτο ματς μπολ του Ολυμπιακού (14-14), αλλά η ίδια να δέχεται μπλοκ για το 15-14 και αμέσως μετά να σβήνει και το δεύτερο ερυθρόλευκο ματς μπολ με μπλοκ στην Στεβάνοβιτς!
Ο ΖΑΟΝ έχασε και νέα κόντρα για να περάσει μπροστά με τον Αμπντεραχίμ να δίνει το τρίτο ερυθρόλευκο ματς μπολ, το οποίο έσβησε με μπλοκ στην Καρκάσες η Κατερίνα Γιώτα!
Η Κουβανή έβαλε και πάλι μπροστά τις ερυθρόλευκες για να ισοφαρίσει 17-17 η Γράβαρη και να ακολουθήσει ένα απίθανο ράλι για το 18-17 (μπερδεύτηκαν Κοβαλέφσκα, Γράβαρη) και τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει το… φινάλε με μπλοκ στην Αλεξάκου, όμως το τσάλεντζ του κ. Μυτσκίδη έδειξε φιλέ της Κόνεο και το σκορ στο 18-18!
Οι φιλοξενούμενες πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ με την κόντρα μπάλα της Τικμανίδου (18-19) και αμέσως ακολούθησε ένα νέο απίθανο ράλι με εκπληκτικές άμυνες, ντουμπλάζ και τον πόντο στον Ολυμπιακό για το 19-19!
Η Αμπντεραχίμ (μετά από εκπληκτικό ντουμπλάζ της Αρτακιανού) έσβησε και το δεύτερο ματς μπολ των φιλοξενούμενων (20-20) και στο 20-21 η Αλεξάκου κάρφωσε άουτ δίνοντας παράταση στην αγωνία!
Η Ζιώγα έβαλε και πάλι μπροστά την ομάδα της (21-22) για να τελειώσει το θρίλερ με άσο της Ελπίδας Τικμανίδου (ο μοναδικός της στο ματς) χαρίζοντας στον ΖΑΟΝ την τεράστια νίκη και το προβάδισμα στη σειρά των προημιτελικών.
Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μουζακίτη, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλλιγέρη.
Διακύμανση
1ο σετ: 4-8, 10-16, 20-21, 21-25
2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-20
3ο σετ: 6-8, 16-13, 21-14, 25-17
4ο σετ: 7-8, 16-15, 20-21, 20-25
5ο σετ: 5-3, 10-8, 12-10, 21-23
Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23) σε 138′.
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 1 άσσο, 79 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 7 άσσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Καρκάσες 26 (24/61 επ., 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 13 (10/22 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (18/56 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 58% υπ.-45% άριστες), Κονέο 17 (14/41 επ., 3 μπλοκ, 66% υπ.-41% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ.-35% άριστες), Σαμπάτη (λ), Φακοπουλίδου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 17 (11/13 επ., 6 μπλοκ).
ΖΑΟΝ Κηφισιάς (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 14 (5/9 επ., 1 άσσος, 8 μπλοκ), Τικμανίδου 17 (15/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 31 (29/68 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 33% άριστες), Γράβαρη 11 (7/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα, Ζιώγα 10 (9/47 επ., 1 άσσος) / Μπελιά (λ, 48% υπ.-43% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/2 επ.), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).
Volley League Γυναικών – Play Offs 1-8
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Πρώτος Αγώνας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις 3-1 (25-23, 25-21, 25-27, 25-22)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25, 21-23)
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 19.00: Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson
Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο. (0-1 νίκες)
Γυμναστήριο Μίκρας, 20.30: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Θήρας
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 – Δεύτερος Αγώνας
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (1-0 νίκες)
Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 – Τρίτος Αγώνας (Αν χρειαστεί)
Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, -: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», -: Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U
- Μαρσέλο Λίπι σε Γκατούζο: «Μου θυμίζεις τον εαυτό μου»
- Ο ΛεΜπρον Τζέιμς στο σταυροδρόμι της καριέρας του
- Συγκίνηση για τον Πύρρο Δήμα – Υπέγραψε στον Τοίχο των Ολυμπιονικών στη Λωζάνη
- Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
- Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
- Σε απόγνωση η Οσάκα – Σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση
- ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
