15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2: Πήραν το τάι μπρέικ και τη νίκη οι Ερυθρόλευκες
Άλλα Αθλήματα 15 Μαρτίου 2026, 22:04

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στο τάι μπρέικ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΑΟ Θήρας με 3-2 σετ.

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις υποχρεώσεις της στη Volley League με νίκη, επικρατώντας με 3-2 σετ (25-11, 18-25, 25-18, 21-25, 15-11) του ΑΟ Θήρας στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς προηγήθηκαν με 2-1 στα σετ, παίρνοντας το βαθμό που χρειαζόντουσαν και στη συνέχεια ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, δίνοντας ανάσες σε ορισμένες αθλήτριες. Στο τάι μπρεικ οι «ερυθρόλευκες» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έδειξαν αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν στη νίκη μία «στροφή» πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στο σκορ. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την Κόνεο (1-0), όμως η Θήρα απάντησε άμεσα και πήρε μικρό προβάδισμα (1-2), μετά από άουτ επίθεση της Κούμπουρα. Οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν γρήγορα και με την Κούμπουρα ισοφάρισαν (2-2), αλλά το μπλοκ πάνω στην Κόνεο έφερε ξανά μπροστά τις φιλοξενούμενες (2-3). Η Στεφάνοβιτς κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ (3-3, 4-4) και στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έδωσε προβάδισμα στις γηπεδούχες (5-4).

Από εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Με τη Ντι Ιούλιο και την Εμμανουηλίδου οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα (7-5), ενώ το μπλοκ πάνω στη Γενητσαρίδη διαμόρφωσε το 8-5, ολοκληρώνοντας ένα σερί 3-0 που έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 και ανάγκασε τον πάγκο της Θήρας να καλέσει τάιμ άουτ. Μετά τη διακοπή, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο του σετ, φτάνοντας στο 11-6 με την Κούμπουρα, ενώ η Κόνεο με μπλοκ άουτ έγραψε το 12-7.

Η Κούμπουρα συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση, διαμορφώνοντας το 13-8 και κρατώντας τον Ολυμπιακό σε σταθερό προβάδισμα το οποίο αυξανόταν (15-9, 16-9, 17-10, 18-10).  Στη συνέχεια η Αμπντεραχίμ έγραψε το 19-11 και η Ντι Ιούλιο με το δεύτερο άσο το 21-11 για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς που είχε βάλει τις βάσεις για την κατάκτηση του 1ου σετ πράγμα που έπραξε με το 25-11.

Στο δεύτερο σετ, ο ΑΟ Θήρας μπήκε πιο δυνατά και πήρε από νωρίς προβάδισμα (0-4), αναγκάζοντας τον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με την Κούμπουρα (2-4), ενώ εκμεταλλεύτηκε και επίθεση άουτ των φιλοξενούμενων για το 3-4. Ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε το προβάδισμα (3-6), με τη Στεφάνοβιτς να μειώνει σε 4-6, αλλά τη Θήρα να ξεφεύγει ξανά (4-8). Οι «ερυθρόλευκες» προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, με μπλοκ της Ντι Ιούλιο για το 5-8 και πόντους της Αμπντεραχίμ να μειώνουν σε 7-11 και 8-11.

Η Θήρα, όμως, κράτησε τον έλεγχο του σετ και διατήρησε σταθερά τη διαφορά (8-12, 9-13), παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού με την Αμπντεραχίμ (10-13) και τη Στεφάνοβιτς (11-15). Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να έχουν προβάδισμα, φτάνοντας στο 12-17, ενώ οι «ερυθρόλευκες» πλησίασαν με άουτ επίθεση της Θήρας (13-17). Στην τελική ευθεία, ωστόσο, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε τον έλεγχο, φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του σετ με 25-18 για το 1-1.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με την Κόνεο (1-0) και την Κούμπουρα (2-0), φτάνοντας στο 3-1. Η Θήρα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ (3-2, 4-3), όμως οι «ερυθρόλευκες» διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (4-2, 5-4). Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, ι έφεραν το σετ στα ίσια (5-5), πριν περάσουν μπροστά στο σκορ. Η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα (6-7, 7-8) και στη συνέχεια αύξησε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη των γηπεδούχων, φτάνοντας στο 7-10 και παίρνοντας τον έλεγχο του σετ στο συγκεκριμένο σημείο.

Μετά το τάιμ άουτ του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς οι πρωταθλήτριες έβγαλαν αντίδραση και με ένα 3-0 ισοφάρισαν σε 10-10, προηγήθηκαν στο 12-11 και ξέφυγαν με +2 στο 13-11 ύστερα από επίθεση των φιλοξενούμενων που πέρασε άουτ ενώ μετά από νέο λάθος διαμορφώθηκε το 14-11 πριν μειώσει ο Α.Ο. Θήρας σε 14-13. Στη συνέχεια η Στεφάνοβιτς διαμόρφωσε το 15-13, η Ντι Ιούλιο κράτησε το προβάδισμα (16-14), η Αμπντεραχίμ έκανε το 17-15 και η Εμμανουηλίδου ανέβασε τη διαφορά στο 18-16.

Η Κόνεο με δύο διαδοχικούς πόντους έγραψε το 19-17 και το 20-17, πριν η Κούμπουρα με μπλοκ διαμορφώσει το 21-17, με τον Ολυμπιακό να παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην τελική ευθεία του σετ. Με νέο μπλοκ από τη Στεφάνοβιτς διαμορφώθηκε το 22-17, για τον Ολυμπιακό που έφτασε στο 25-18 και ανέκτησε το προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, η Θήρα μπήκε ξανά με προβάδισμα (0-2), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα με μπλοκ της Οικονομίδου για το 1-2. Οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν μικρό προβάδισμα (1-3, 2-3), αλλά η Οικονομίδου έφερε το σετ στα ίσια (3-3). Η ομάδα της Σαντορίνης πέρασε ξανά μπροστά (3-5, 4-6), με τις «ερυθρόλευκες» να παραμένουν κοντά στο σκορ (5-6), πριν η Αμπντεραχίμ μειώσει σε 6-7.

Η Αμπντεραχίμ ισοφάρισε με άσο (7-7), όμως η Θήρα πήρε και πάλι το προβάδισμα (7-8). Ο Ολυμπιακός απάντησε με την Κόνεο για το 8-8 και την Οικονομίδου για το 9-9, αλλά οι φιλοξενούμενες ξέφυγαν εκ νέου (9-12). Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν σε 10-12, ενώ η Στεφάνοβιτς έκανε το 11-13, όμως η Θήρα διατήρησε το προβάδισμα (11-14), με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά στο σκορ (12-14, 14-18, 15-18, 16-19). Η Κόνεο μείωσε σε 17-20, όμως η Θήρα κράτησε το προβάδισμα (17-22). Η Αμπντεραχίμ σημείωσε το 18-22 και η Εμμανουηλίδου το 20-24, αλλά η ομάδα της Σαντορίνης κατέκτησε τελικά το σετ με 25-21, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο τάι μπρέικ, η ομάδα της Σαντορίνης πήρε προβάδισμα με 1-3 το οποίο διατήρησε στο ξεκίνημα (2-4, 2-5) και αύξησε τη διαφορά στο 4-7. Όμως Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει, αφού μείωσε σταδιακά (5-7, 6-7) και ισοφάρισε με άσο της Ντι Ιούλιο (7-7), πριν περάσει μπροστά με μπλοκ της Στεφάνοβιτς για το 8-7.

Μετά το προβάδισμα του Ολυμπιακού (8-7), η Θήρα ισοφάρισε (8-8) και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (8-9, 8-10). Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν με την Κόνεο για το 9-10 και έφεραν το σετ στα ίσια (10-10). Οι φιλοξενούμενες πήραν εκ νέου προβάδισμα (10-11), όμως η Στεφάνοβιτς ισοφάρισε σε 11-11 και η Εμμανουηλίδου έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 12-11, σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο τάι μπρέικ. Ακολούθησε το 13-11 δια χειρός Κούμπουρα, το ματς μπολ στο 14-11 με την Φακοπουλίδου για να τελειώσει το ματς με άσο η Στεφάνοβιτς.

Τα σετ: 3-2 σε 1.54, 25-11 (20’), 18-25 (24’), 25-18 (25’), 21-25 (29’), 15-11 (16’)

 Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-11

2ο σετ: 4-8, 12-16, 14-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-17, 25-18

4ο σετ: 7-8, 12-16, 17-21, 21-25

5ο σετ: 2-5, 8-10, 12-11, 15-11

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του ΑΟ Θήρας από 1 άσο, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (4/13 επ.), Κούμπουρα 21 (17/41 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 14 (10/16 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (15/42 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 63% υπ. – 30% άριστες), Κόνεο 13 (12/32 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 7 (2/3 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 62% υπ. – 35% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Φακοπολίδου 1 (1/3 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Οικονομίδου 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ)

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβιτσιτς 18 (17/39 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 27% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/16 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 22 (20/47 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 15 (13/33 επ., 2 μπλοκ, 53% υπ. – 19% άριστες), Τσιόγκα 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 1 (1/2 επ.), Θωμαΐδου, Μιρτσχουλάβα (0/3 επ., 33% υπ. – 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Τελειώσαμε το στόχο μας στο σημερινό ματς που ήταν να διασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση. Μετά τα δυο σετ που πήραμε το καταφέραμε και στη συνέχεια θέλαμε να ξεκουράσουμε κάποιες αθλήτριες που το χρειάζονται επειδή αντιμετώπισαν και κάποια προβλήματα το τελευταίο διάστημα και τελικά πετύχαμε μια ωραία νίκη».

Μαρία Οικονομίδου: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Ξέρουμε ότι η Σαντορίνη παίζει πάντα σε υψηλό επίπεδο. Το αποτέλεσμα για εμάς ήταν η νίκη την οποία θέλαμε και συνεχίζουμε περιμένοντας τα πλέι όφ».

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά- Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Σύνταξη
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Σύνταξη
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σύνταξη
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

