sports betsson
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Μουντιάλ του 2026 απειλεί να γίνει το πιο ρυπογόνο στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 25 Μαρτίου 2026, 21:49

Το Μουντιάλ του 2026 απειλεί να γίνει το πιο ρυπογόνο στην ιστορία

Η γεωγραφική έκταση, η αύξηση των ομάδων και τα αεροπορικά ταξίδια εκτοξεύουν το ανθρακικό αποτύπωμα του Μουντιάλ – Προβληματισμός για το μέλλον των μεγάλων διοργανώσεων.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Spotlight

Το Μουντιάλ ποδοσφαίρου του 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, αναμένεται να αποτελέσει μια διοργάνωση-ορόσημο όχι μόνο σε αθλητικό αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών και εκτιμήσεις που δημοσιοποιήθηκαν από το BBC Sport, η διοργάνωση ενδέχεται να καταγραφεί ως η πιο επιβαρυντική για το κλίμα στην ιστορία του θεσμού, κυρίως λόγω των τεράστιων αποστάσεων που θα χρειαστεί να καλύψουν ομάδες και φίλαθλοι.

Η απόφαση της FIFA να επεκτείνει τη διοργάνωση σε 48 ομάδες και να τη φιλοξενήσει σε μια ολόκληρη ήπειρο δημιουργεί ένα πρωτοφανές ταξιδιωτικό αποτύπωμα. Εκατομμύρια φίλαθλοι αναμένεται να μετακινηθούν αεροπορικώς μεταξύ πόλεων που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Χιλιάδες μίλια για ένα όνειρο

Για πολλούς φιλάθλους, η παρακολούθηση της εθνικής τους ομάδας σε ένα Μουντιάλ αποτελεί εμπειρία ζωής. Ωστόσο, το τίμημα για το περιβάλλον μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Υπολογίζεται ότι ένας φίλαθλος της Αγγλίας που θα ταξιδέψει από το Λονδίνο και θα παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας του μέχρι τον τελικό, θα διανύσει σχεδόν τα δύο τρίτα της περιμέτρου της Γης, παράγοντας περίπου 3,4 έως 3,5 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εκπομπές αυτές αντιστοιχούν, σύμφωνα με ειδικούς, στη θέρμανση ενός μέσου σπιτιού στο Ηνωμένο Βασίλειο για περίπου 19 μήνες ή σε δεκάδες χιλιάδες πλαστικές σακούλες. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και για φιλάθλους άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις –όπως για τη Νότια Αφρική– το ανθρακικό αποτύπωμα ενός μόνο φιλάθλου μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις ετήσιες εκπομπές ενός μέσου πολίτη.

Η αεροπορία στο επίκεντρο της κριτικής

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν τον βασικό παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, καθώς ευθύνονται για το 80% έως 90% των συνολικών εκπομπών. Η προοπτική μετακίνησης άνω των πέντε εκατομμυρίων φιλάθλων ενισχύει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της διοργάνωσης στην κλιματική αλλαγή.

Ερευνητές και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της βιωσιμότητας εκτιμούν ότι το συνολικό αποτύπωμα του Μουντιάλ του 2026 μπορεί να φτάσει τα εννέα εκατομμύρια τόνους CO₂, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο των τελευταίων διοργανώσεων. Ένα τέτοιο επίπεδο εκπομπών αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές εκατομμυρίων αυτοκινήτων ή ακόμη και μικρών χωρών.

Οι αντιδράσεις και οι προσπάθειες βιωσιμότητας

Η FIFA αναγνωρίζει ότι η μείωση των εκπομπών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, έχουν ήδη σχεδιαστεί μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η χρήση υφιστάμενων σταδίων, η προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών, η αξιοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων και πρωτοβουλίες αναδάσωσης.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν σκεπτικισμό για το κατά πόσο τέτοιες δράσεις μπορούν να αντισταθμίσουν την τεράστια αύξηση των αεροπορικών μετακινήσεων. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η διεύρυνση του τουρνουά υπονομεύει τους διεθνείς στόχους για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Το μέλλον των μεγάλων διοργανώσεων

Το Μουντιάλ του 2026 αναδεικνύει ένα κρίσιμο δίλημμα για τον παγκόσμιο αθλητισμό: πώς μπορούν να συνδυαστούν η εμπορική ανάπτυξη και η παγκόσμια απήχηση των διοργανώσεων με την ανάγκη για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο έντονη ενόψει των επόμενων διοργανώσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν σε πολλαπλές χώρες και ηπείρους.

Καθώς η κλιματική κρίση επιδεινώνεται, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ενδέχεται να αλλάξει ριζικά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής, είτε ως παράδειγμα υπερβολικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης είτε ως αφετηρία για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διεθνών διοργανώσεων.

Headlines:
World
JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

World
HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ελλάδα Κ19 – Αυστρία Κ19 1-1: Το ματς με τη Γερμανία θα κρίνει την πρόκριση για την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων της Ελλάδας έμεινε στο 1-1 με την αντίστοιχη της Αυστρίας κι έτσι το ματς με τη Γερμανία θα είναι αυτό που θα κρίνει το αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα τελικά του EURO U19.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ελλάδα 25.03.26

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
Ελλάδα 25.03.26

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 25.03.26

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Σύνταξη
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο