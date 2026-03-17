Το Ιράν διαπραγματεύεται με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων του στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικο

Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Μουντιάλ 2026, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν να επιθυμεί να μεταφέρει τους αγώνες της εθνικής ομάδας στην τελική φάση της διοργάνωσης στο Μεξικό αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου 2026 και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι όλα στον… αέρα σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι ιθύνοντες στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν βρίσκονται σε συζητήσεις με την FIFA ώστε τα ματς που είναι να δώσει η εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του τουρνουά να μη γίνουν σε αμερικανικό έδαφος, για λόγους ασφαλείας, αλλά στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργανώνει το Μουντιάλ.

Οι δηλώσεις του προέδρου της ομοσπονδίας του Ιράν:

«Από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της εθνικής ομάδας του Ιράν, σίγουρα δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική.

Διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για τη διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν στο Μεξικό», αποκάλυψε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ.

Με βάση το πρόγραμμα της διοργάνωσης το Ιράν θα δώσει δύο ματς για τη φάση των ομίλων στο Λος Άντζελες και ένα στο Σιάτλ, με τους Ιρανούς να βρίσκονται στον 7ο όμιλο με αντιπάλους το Βέλγιο, την Αίγυπτο και την Νέα Ζηλανδία.