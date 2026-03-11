Τραμπ: «Το Ιράν είναι ευπρόσδεκτο στο Μουντιάλ»
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καλωσορίζει το Ιράν στο Μουντιάλ.
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ανέφερε σε μήνυμα που ανέβασε στο «Χ» μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, πως παρά τον πόλεμο το Ιράν θα ήταν ευπρόσδεκτο στην Αμερική αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα είπε στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
«Απόψε, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, για να συζητήσουμε την πρόοδο των προετοιμασιών για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και τον αυξανόμενο ενθουσιασμό καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη, μόλις 93 ημέρες μακριά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.
«Συζητήσαμε επίσης την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και την πρόκριση της ιρανικής εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2026. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας, ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Ιράν είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της FIFA.
«Περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA για να φέρει τους ανθρώπους κοντά και ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή του, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο».
Δείτε την ανάρτηση με τις δηλώσεις Ινφαντίνο και Τραμπ
FIFA President Gianni Infantino:
«This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.
«We also spoke about…
— FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026
Αυτό το μήνυμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις πολύ πιο αποστασιοποιημένες και ωμές δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ επί του θέματος. Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν τον ένοιαζε καθόλου. «Δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε. «Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια πολύ άσχημα ηττημένη χώρα, στα τελευταία της βήματα».
