Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «μαίνεται» με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και το κλίμα να είναι τεταμένο στην περιοχή, εδώ και αρκετές μέρες.

Με το κλίμα να είναι τεταμένο και τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται, ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού Αχμάντ Ντονιαμάλι απέκλεισε τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο λόγος είναι σύμφωνα με τον υπουργό λόγω η τρέχουσα πολεμική κατάσταση στη χώρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αναλυτικά όσα είπε ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν:

«Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη τα κακόβουλα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον του Ιράν, το γεγονός ότι μας έχουν επιβληθεί δύο πόλεμοι σε οκτώ ή εννέα μήνες και ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες πολίτες μας.

Επομένως, σίγουρα δεν έχουμε καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Ντονιαμάλι σε τηλεοπτική συνέντευξη και σύμφωνα με την ιρανική ιστοσελίδα tabnak.ir. Αξίζει να σημειωθεί πως το Ιράν ήταν η μοναδική χώρα που απείχε από το σεμινάριο της FIFA στην Ατλάντα.