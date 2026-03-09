Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της Εθνικής Γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν η οποία παραμένει στην Αυστραλία, παρά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Ασιατικού πρωταθλήματος. Κι αυτό καθώς φανατικοί μουσουλμάνοι στη χώρα ζητούν τη θανάτωση των ποδοσφαιριστριών κατηγορώντας τις ως «προδότριες εν καιρώ πολέμου».

Ο λόγος είναι πως οι αθλήτριες είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν κατά την πρεμιέρα με τη Νότια Κορέα παραμένοντας σιωπηλές, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της χώρας τους. Αυτή η κίνηση έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Θεοκρατικού κράτους και της καταπίεσης που βιώνουν οι γυναίκες στη χώρα, αλλά και γενικότερα οι πολίτες λόγω των ακραίων Ισλαμιστών που τη διοικούν.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Ήδη πέντε μέλη της αποστολής φέρονται να έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο από τις αρχές της Αυστραλίας, ενώ για τις υπόλοιπες δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν. Πάντως χιλιάδες Αυστραλοί πολίτες απαιτούν από την χώρα τους να κάνει δεκτές τις αιτήσεις τους και να μην τις αφήσει να επιστρέψουν στο Ιράν όπου το μέλλον τους μπορεί να είναι αβέβαιο…

Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε οι ακραίες τοποθετήσεις του παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Μοχάμαντ Ρεζά Σανμπαζί που ζητούσε την παραδειγματική τους τιμωρία «Ας πω μόνο ένα πράγμα: οι προδότες σε καιρό πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. «Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε συνθήκες πολέμου πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά», είπε ο Σανμπαζί.

Παρότι στα επόμενα παιχνίδια του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών οι παίκτριες της Εθνικής Γυναικών του Ιράν τραγούδησαν τον ύμνο, χαιρετώντας μάλιστα και στρατιωτικά η κατάσταση για αυτές στη χώρα δεν άλλαξε. Άλλωστε φαινόταν ότι δεν το έκαναν επειδή το πίστευαν αλλά περισσότερο είτε επειδή πιέστηκαν είτε για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Έτσι η Διεθνή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου σε επαφές που είχε τόσο με την κυβέρνηση της Αυστραλίας όσο και με την ασιατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου προκειμένου να υψώσει ασπίδα σε αυτές τις γυναίκες.

«Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να υπάρχουν παίκτριες που θέλουν να επιστρέψουν. Μπορεί κάποιες να θέλουν να ζητήσουν άσυλο ή να παραμείνουν περισσότερο στην Αυστραλία. Υπάρχουν επίσης παίκτριες που ανησυχούν πολύ για το ταξίδι επιστροφής. Είτε μπορέσουν να μείνουν εδώ στην Αυστραλία είτε θέλουν να επιστρέψουν, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό με ασφάλεια. Και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλείς όταν επιστρέψουν στο Ιράν. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου παικτών της Ασίας και Ωκεανίας της FIFPRO, Beau Busch, ενώ FIFA και η αυστραλιανή κυβέρνηση απέφυγαν να πάρουν θέση επίσημα τουλάχιστον.

Εν συνεχεία ωστόσο όπως υποστήριξαν διεθνή ΜΜΕ πέντε από τις παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν αποχώρησαν από το ξενοδοχείο της αποστολής έχοντας τη βοήθεια της αστυνομίας.

Οπως μετέφεραν τα ξένα Μέσα «πηγές» κοντά στην ομάδα του Ιράν ανέφεραν οτι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον τελευταίο αγώνα κόντρα στις Φιλιππίνες με τις τοπικές Αρχές να βοηθούν αυτές τις πέντε ποδοσφαιρίστριες να φύγουν από το ξενοδοχείο νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Πάντως λίγες ώρες νωρίτερα πλήθος κόσμου χτυπούσε τύμπανα και φώναζε «…αλλαγή καθεστώτος για το Ιράν» καθώς συγκεντρώνονταν έξω από το στάδιο της Γκολντ Κόαστ στην Αυστραλία, όπου η ομάδα έπαιξε τον τελευταίο της παιχνίδι.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές, Ιρανοί, αλλά και ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίν ων δικαιωμάτων και των γυναικών, περικύκλωσαν το λεωφορείο της ιρανικής ομάδας, φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» και «σώστε τα κορίτσια μας».

Μάλιστα τη Δευτέρα μέλη της γυναικείας ομάδας του Ιράν εθεάθησαν να μιλάνε στο τηλέφωνο από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους.

Pressure builds for Australia to offer Iran women’s football team asylumhttps://t.co/vse5AGP8WU pic.twitter.com/MqPANVLYIF — AFP News Agency (@AFP) March 9, 2026

Επίσης στο πλευρών της Εθνικής Ιράν στάθηκε ο Παχλάβι, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν: «Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν βρίσκονται υπό σημαντική πίεση και συνεχή απειλή από την Ισλαμική Δημοκρατία». Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειώσουμε πως ο Παχλάβι, δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν πριν από την ισλαμική επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία, έχει αυτοπροβληθεί ως ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τη δημοκρατική μετάβαση σε ένα κοσμικό Ιράν και όχι Θεοκρατικό.

Οπως αναφέρουνε και πιο πάνω ως τώρα η Κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν έχει πάρει επίσημη θέση για το αν επιθυμεί να προσφέρει άσυλο στις παίκτριες. Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε την Κυριακή για την υπόθεσή αρκέστηκε να πει πως «η Αυστραλία στέκεται αλληλέγγυα στον λαό του Ιράν».

Επίσης μέχρι στιγμής η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστραλία δεν έχει απαντήσει αίτημα για σχολιασμό του θέματος.

Εξάλλου ο Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστής της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε στο AFP ότι οι αθλήτριες θα αντιμετωπίσουν ή, ακόμη και θάνατο εάν σταλούν στην πατρίδα τους: «Μερικά από αυτά τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη απειληθεί από τις οικογένειές τους. Εάν επιστρέψουν… ποιος ξέρει τι είδους τιμωρία θα λάβουν;», ενώ πρόσθεσε: «Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούνται στενά, τα μέλη της αποστολής θα έχει ένα «μικρό παράθυρο ευκαιρίας» να ζητήσει άσυλο στο αεροδρόμιο».

Τέλος η γνωστή συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε ανάρτησή της για τα όσα συμβαίνουν επί του θέματα έγραψε: «Παρακαλώ, προστατέψτε αυτές τις νεαρές γυναίκες».