«Προδότριες εν καιρώ πολέμου»: Στο στόχαστρο του καθεστώτος η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν (vids)

Στη δίνη του κυκλώνα μπήκε η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, μετά το πρώτο ματς της στο Ασιατικό Κύπελλο που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αυστραλία. Σε μια βαθιά πολιτική κίνηση οι Ιρανές επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηρές και ανέκφραστες και να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας, κατά την ανάκρουσή του πριν το ματς με τη Νότια Κορέα τη Δευτέρα. Κάτι που όπως φάνηκε δεν πέρασε απαρατήρητο από το καθεστώς, παρότι έχει να ασχοληθεί με πολύ πιο σοβαρά θέματα.

The Iranian women's national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like.

Η ιρανική τηλεόραση μάλιστα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την εθνική ομάδα της χώρας ως «προδότριες εν καιρώ πολέμου», με το καθεστώς να στέλνει έτσι ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα ανεχτεί αντίστοιχες συμπεριφορές και μηνύματα στο μέλλον.

Λίγες μέρες μετά πια, οι Ιρανές ξαναμπήκαν στο γήπεδο για το ματς κόντρα στη διοργανώτρια Αυστραλία και όπως φαίνεται, έλαβαν με τη σειρά τους το «μήνυμα» από την πατρίδα. Αυτή τη φορά, έχοντας προφανώς δεχθεί και τις αντίστοιχες… πιέσεις, όχι μόνο τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, αλλά το έκαναν δίνοντας και την ψυχή τους, ενώ μάλιστα χαιρετούσαν και στρατιωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια…

The Iranian women's national football team performed a military salute to their country's army before the match against Australia.

«Όπως ακριβώς η ανδρική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στο Κατάρ, έτσι και η γυναικεία ομάδα του Ιράν τραγουδά τον εθνικό ύμνο -υπό οδηγίες- για τον δεύτερο αγώνα, αφού αρνήθηκε να τραγουδήσει στον πρώτο αγώνα. Όχι μόνο τραγουδώντας, αλλά και χαιρετώντας», έγραψε η παρουσιάστρια του ABC, Τρέισι Χολμς, στο X.

«Φυλακισμένες» οι Ιρανές

Βεβαίως, όσο και αν η Αυστραλία πέφτει… ελαφρώς μακριά από το Ιράν, τα αυστραλιανά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι Ιρανές αθλήτριες είναι «επί της ουσίας φυλακισμένες», αφού κάθε τους κίνηση και λέξη παρακολουθείται από την ιρανική ασφάλεια.

Ένα από αυτά τα ρεπορτάζ, από το SBS που επικαλείται πηγή από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική Ιράν, σημειώνει ότι «δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες του ξενοδοχείου, δεν τρώνε στο εστιατόριο, αλλά πρέπει να τρώνε στην αίθουσα συνεδριάσεων, συνοδεύονται μόλις μπαίνουν στο λόμπι και φροντίζουν να πάνε στην αίθουσα συνεδριάσεων και να μην πάνε πουθενά αλλού». Το δημοσίευμα κλείνει χωρίς να αφήνει περιθώρια ως προς το τι συμβαίνει: «Παρακολουθούνται συνεχώς. Δεν είναι ελεύθερες να περπατούν στο ξενοδοχείο και να μιλάνε στο κοινό».