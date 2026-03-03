sports betsson
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03 Μαρτίου 2026, 11:13

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Viral έχει γίνει το βίντεο με τις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, οι οποίες επέλεξαν να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν τον εναρκτήριο αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ιράν βρίσκεται σε ισχύ περίοδος πένθους 40 ημερών, λόγω του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί  Χαμενεΐ, ωστόσο επετράπη στην ομάδα να αγωνιστεί.

Δείτε το βίντεο με τις παίκτριες να παραμένουν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν

Οι παίκτριες ήταν ανέκφραστες κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, καμία τους δεν τραγούδησε και η πράξη τους αυτή ερμηνεύτηκε ως μία κίνηση αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς.

Μάλιστα, η προπονήτρια της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί απαθανατίστηκε από την κάμερα να χαμογελά ενόσω οι παίκτριες της ήταν σιωπηλές.

Στο εν λόγω ματς το Ιράν ηττήθηκε με 3-0 από τη Νότια Κορέα, στη συνέντευξη Τύπου η αρχηγός του Ιράν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Χαμενεΐ, απάντησε στα φαρσί, όμως η εκπρόσωπος Τύπου του Κυπέλλου τη διέκοψε και δεν την άφησε να ολοκληρώσει.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο