Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Viral έχει γίνει το βίντεο με τις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, οι οποίες επέλεξαν να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν τον εναρκτήριο αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ιράν βρίσκεται σε ισχύ περίοδος πένθους 40 ημερών, λόγω του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο επετράπη στην ομάδα να αγωνιστεί.

Δείτε το βίντεο με τις παίκτριες να παραμένουν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ιράν

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Οι παίκτριες ήταν ανέκφραστες κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, καμία τους δεν τραγούδησε και η πράξη τους αυτή ερμηνεύτηκε ως μία κίνηση αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς.

Μάλιστα, η προπονήτρια της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί απαθανατίστηκε από την κάμερα να χαμογελά ενόσω οι παίκτριες της ήταν σιωπηλές.

Στο εν λόγω ματς το Ιράν ηττήθηκε με 3-0 από τη Νότια Κορέα, στη συνέντευξη Τύπου η αρχηγός του Ιράν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Χαμενεΐ, απάντησε στα φαρσί, όμως η εκπρόσωπος Τύπου του Κυπέλλου τη διέκοψε και δεν την άφησε να ολοκληρώσει.