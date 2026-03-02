Ιράν προς αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026: Το Ιράκ φαβορί για την αντικατάσταση

Η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται πλέον στον «αέρα», καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δημιουργούν συνθήκες που καθιστούν αβέβαιη τη διεθνή παρουσία της χώρας σε αθλητικές διοργανώσεις.

Οι εξελίξεις φέρνουν το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα, με την πολιτική και την ασφάλεια να υπερισχύουν. Ο πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Mehdi Taj, άφησε σαφείς αιχμές για το μέλλον της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως «μετά από αυτή την επίθεση δεν μπορούμε να περιμένουμε με αισιοδοξία το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Το οργανωτικό πλάνο και το σενάριο Ιράκ

Το Μουντιάλ του 2026, που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς με σέντρα στις 11 Ιουνίου, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο οργανωτικού σχεδιασμού. Η FIFA δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο –σύμφωνα με πληροφορίες– εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή αποκλεισμού του Ιράν.

Το επικρατέστερο ενδεχόμενο θέλει το Ιράκ να καταλαμβάνει τη θέση στον 7ο όμιλο (Group G), όπου συμμετέχουν ήδη το Βέλγιο, η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος.

Σε αυτή την περίπτωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα λάβουν τη θέση του Ιράκ στα διηπειρωτικά μπαράζ, όπου αυτή τη στιγμή προβλέπεται αναμέτρηση με τη Βολιβία ή το Σουρινάμ.

Υπάρχει πιθανότητα «wild card»;

Παράλληλα, κυκλοφορούν σενάρια για πιθανό «παράθυρο» επαναφοράς μέσω ειδικής πρόσκλησης (wild card), ιδίως αν κάποια παραδοσιακή δύναμη αποκλειστεί στα μπαράζ του Μαρτίου. Μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα κρίσιμα αυτά παιχνίδια βρίσκεται και η Ιταλία, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στο ζήτημα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για διαδικασία επανακατανομής μέσω «ripescaggio». Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις, τις εκτιμήσεις ασφάλειας και το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Μουντιάλ του 2026 κινδυνεύει να σημαδευτεί από εξωαγωνιστικές αναταράξεις, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο, όσο παγκόσμιο κι αν είναι, δεν μένει ανεπηρέαστο από τις γεωπολιτικές κρίσεις.