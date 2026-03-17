Times: «Η FIFA δεν επιτρέπει στο Ιράν να παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό»
Δημοσίευμα στο εξωτερικό αποκάλυψε πως η FIFA απέρριψε το αίτημα του Ιράν παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό – Ο λόγος…
Την ώρα που στη Μέση Ανατολή ο πόλεμος συνεχίζεται, το Ιράν ψάχνει τρόπο να καταφέρει να αγωνιστεί κανονικά στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, το καλοκαίρι του 2026.
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και αυτό σημαίνει πως οι Ιρανοί ανησυχούν για την ασφάλεια της ομάδας, σε αμερικανικό έδαφος.
Γι’ αυτό το λόγο και το Ιράν ζητηση από τη FIFA να αλλάξουν τοποθεσία οι αγώνες του στο Μεξικό, αντί για Λος Άντζελες και Σιάτλ. Ωστόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία απέρριψε το εν λόγω αίτημα, επειδή τυχόν αλλαγή θα επηρέαζε και άλλες ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά.
Τι λένε οι Times για το αίτημα του Ιράν
🔺 NEW: Fifa will not consider relocating Iran’s World Cup matches to Mexico despite the country’s football federation claiming it is in talks with the organisation over such a move
— Times Sport (@TimesSport) March 17, 2026
«Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μία τέτοια κίνηση είναι ανεφάρμοστη. Τα εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για τους χώρους διεξαγωγής και μία αλλαγή στην παρούσα φάση θα επηρέαζε και άλλες ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.
- Times: «Η FIFA δεν επιτρέπει στο Ιράν να παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό»
