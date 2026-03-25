ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson 100-87: Βήμα «4άδας» για τον «δικέφαλο» (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Μυκόνου Betsson με 100-87 στο πλαίσιο της εξ αναβολής 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 12-7 και έβαλαν γερές βάσεις για την τετράδα, ενώ οι νησιώτες έπεσαν στο 8-13 όντας 7οι.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν καλύτερα τον αγώνα παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα, όμως ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε την ανατροπή πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε στο 26-18. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ διατήρησε αυτή τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με +7 (41-34).

Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, χωρίς ωστόσο τους Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα από τους αντιπάλους, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο έτρεξαν ένα επιμέρους 26-19 για να φτάσουν στο τελικό 100-87 και να πάρουν τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους, ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε άλλους 19 και ο Κλίφορντ Ομορούγι είχε 17 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάιλς Χέσον σταμάτησε στους 18 πόντους, με τον Ταϊρί Άπλμπαϊ να έχει 17 και τον Μοζάβ Κινγκ να έχει 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Ταϊρί 9 (2/3 δίποντα, 5/5 βολές), Κόνιαρης 12 (4/7τρίποντα), Περσίδης 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπέβερλι 6 (2/9 τρίποντα), Μουρ 19 (7/10 δίποντα, 5/6 βολές), Άλεν 7 (3/5 δίποντα, 1/2 βολές), Σλαφτσάκης, Ομορούγι 22 (8/12 δίποντα, 1/2 βολές), Ζάρας, Ιατρίδης, Φίλιος, Ντιμσά 22 (2/5δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές).

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4/10 τρίποντα, 5/6 βολές), Σιδηροηλίας 2 (1/3 δίποντα), Χέσον 18 (4/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπριγκς 11 (5/10δίποντα, 1/2 βολές), Κάναντι 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές), Κινγκ 16 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/3 βολές), Μουρ 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Καβαδάς, Γερομίχαλος 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 6 (2/2 τρίποντα).