sports betsson
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson 100-87: Βήμα «4άδας» για τον «δικέφαλο» (vid)
Μπάσκετ 25 Μαρτίου 2026, 21:21

ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson 100-87: Βήμα «4άδας» για τον «δικέφαλο» (vid)

Νίκη με την οποία επέστρεψε στην 4η θέση (12-7) πέτυχε οΠΑΟΚ και έχει, πλέον, μια ακόμη εξ αναβολής εκκρεμότητε, αυτήν, εντός έδρας, απέναντι στον Άρη (15/4, εξ’ αναβολής για την 21η αγωνιστική).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Spotlight

Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Μυκόνου Betsson με 100-87 στο πλαίσιο της εξ αναβολής 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έτσι οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 12-7 και έβαλαν γερές βάσεις για την τετράδα, ενώ οι νησιώτες έπεσαν στο 8-13 όντας 7οι.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν καλύτερα τον αγώνα παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα, όμως ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε την ανατροπή πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε στο 26-18. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ διατήρησε αυτή τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με +7 (41-34).

Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, χωρίς ωστόσο τους Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα από τους αντιπάλους, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο έτρεξαν ένα επιμέρους 26-19 για να φτάσουν στο τελικό 100-87 και να πάρουν τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους, ενώ ο Μπεν Μουρ πρόσθεσε άλλους 19 και ο Κλίφορντ Ομορούγι είχε 17 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάιλς Χέσον σταμάτησε στους 18 πόντους, με τον Ταϊρί Άπλμπαϊ να έχει 17 και τον Μοζάβ Κινγκ να έχει 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Ταϊρί 9 (2/3 δίποντα, 5/5 βολές), Κόνιαρης 12 (4/7τρίποντα), Περσίδης 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπέβερλι 6 (2/9 τρίποντα), Μουρ 19 (7/10 δίποντα, 5/6 βολές), Άλεν 7 (3/5 δίποντα, 1/2 βολές), Σλαφτσάκης, Ομορούγι 22 (8/12 δίποντα, 1/2 βολές), Ζάρας, Ιατρίδης, Φίλιος, Ντιμσά 22 (2/5δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές).

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4/10 τρίποντα, 5/6 βολές), Σιδηροηλίας 2 (1/3 δίποντα), Χέσον 18 (4/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπριγκς 11 (5/10δίποντα, 1/2 βολές), Κάναντι 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές), Κινγκ 16 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/3 βολές), Μουρ 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Καβαδάς, Γερομίχαλος 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 6 (2/2 τρίποντα).

Headlines:
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο