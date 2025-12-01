newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Η καταστολή και τα χημικά που επιστράτευσε η κυβέρνηση με το «καλημέρα» για να «σπάσει» το ηθικό δεν πτόησαν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και γενικότερα τους επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα παραγωγής που έδωσαν βροντερό «παρών» στα καλέσματα.

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες. Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματά τους

Με αμείωτη επιμονή και απαράμιλλη θέληση έδειξαν αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τον δρόμο που έχουν χαράξει απαιτώντας τη ριζική αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής, την κάθαρση από κάθε λογής «χασάπηδες» και «φραπέδες», την πάταξη της αδιαφάνειας.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας

Η Θεσσαλία πρωτοστατεί – «Κομμένη» στα δύο η Ελλάδα

Στα πρώτα μπλόκα που στήθηκαν συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία ενώ ο ξεσηκωμός μοιάζει να εξαπλώνεται σε όλη την χώρα.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

Απέναντι στον δίκαιο αγώνα τους ένιωσαν στο πετσί τους άγρια καταστολή, χημικά και συλλήψεις αλλά η αγωνιστική τους διάθεση δεν κάμφθηκε. «Ο αγώνας μας ξεκίνησε τώρα. Ήταν η πρώτη νίκη κόντρα σε αστυνομικές δυνάμεις, χημικά και ξύλο. Αλλά δεν είναι μια νίκη και μόνο, θα παλέψουμε για μέρες μπροστά», φώναξαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Κινήθηκαν με τα πόδια, η αστυνομία τους σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αφού έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Με την οργή να ξεχειλίζει, επιχείρησαν να ανατρέψουν με τα χέρια τους μια κλούβα των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Συνέλευση στη Νίκαια

Όταν τα πνεύματα ηρέμησαν υπήρξε κάλεσμα για να ενισχυθούν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή νέα συνέλευση (17.30) όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Αγωνιστικό ήταν το κλίμα και στον κόμβο του Πλατυκάμπου Λάρισας χωρίς να αποφευχθούν τα επεισόδια. Το συγκεντρωμένο πλήθος αντιμετωπίστηκε με ωμή αστυνομική βία ευρισκόμενο αντιμέτωπο με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από αστυνομικούς, ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου (ένας τραυματίας υπήρξε και στη Νίκαια). Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

Η αστυνομία στη Θεσσαλία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και σε τρεις συλλήψεις. Έξω από το αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκαν αγρότες απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων του μετά τα πρωινά επεισόδια σε Πλατύκαμπο και Νίκαια.

Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο δρόμο βγήκαν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων τους. Το ραντεβού δόθηκε στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

YouTube thumbnail

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και περιορισμένη χρήση χημικών.

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό και ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφάδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας, καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Σε αγωνιστική ετοιμότητα

Την ίδια ώρα, παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποκλεισμοί δρόμων, ωστόσο εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τα άλλα σημεία των μπλόκων στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουν να κλείσουν και αυτοί δρόμους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες της Βοιωτίας. Το μπλόκο του Ορχομενού ενισχύθηκε ενώ στο χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνει και η Θήβα με προσυγκέντρωση τρακτέρ σε πάρκο της πόλης.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στο Καλπάκι, ενώνοντας τη φωνή τους με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, ζητούν νέα συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και καλούν τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όλους τους βουλευτές και τους δημάρχους να συμμετάσχουν στη συνάντηση, σε μία ύστατη προσπάθεια για συνεννόηση.

Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση από πλευράς κυβέρνησης, τότε οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε Παγκρήτιο συλλαλητήριο (8 Δεκεμβρίου), με τα μπλόκα να θεωρούνται δεδομένα.

Την ερχόμενη Τετάρτη (3/12) οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Επίσης, ετοιμάζουν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη.

Μεγάλη αγανάκτηση

Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες. «Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν.

Μεγάλη αποφασιστικότητα δείχνουν οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς. Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»
Κυβέρνηση υπό πίεση 30.11.25

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες από το καθεστώς Μητσοτάκη των «Φραπέδων» και των «Χασάπηδων»

Χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα, κόντρα στην καταστολή. Ωμή αστυνομική βία. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής στην Λάρισα. Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα
Agro-in 20.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκρίθηκε το Action Plan 2 και «απελευθερώνονται οι πληρωμές των αγροτών» – Ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των αγροτών που ήδη έχουν καθυστερήσει παραμένει ασαφές - Από την κυβέρνηση, υπολογίζουν ότι «σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης».

Σύνταξη
Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 18.11.25

Χριστούγεννα στους δρόμους υπόσχονται οι αγρότες – Αποφασίζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Τις αποφάσεις τους λαμβάνουν σήμερα οι Θεσσαλοί - Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις για το πού θα στηθούν τα μπλόκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Η αναβίωση της «ιερής συμμαχίας» ΝΔ - πρώην συντρόφων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οφειλόμενες απαντήσεις στους επικριτές της «Ιθάκης» και η επιστροφή στην σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο