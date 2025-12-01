Η καταστολή και τα χημικά που επιστράτευσε η κυβέρνηση με το «καλημέρα» για να «σπάσει» το ηθικό δεν πτόησαν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και γενικότερα τους επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα παραγωγής που έδωσαν βροντερό «παρών» στα καλέσματα.

Αστυνομική βία και χημικά σε απεγνωσμένους αγρότες. Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στα δίκαια αιτήματά τους

Με αμείωτη επιμονή και απαράμιλλη θέληση έδειξαν αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τον δρόμο που έχουν χαράξει απαιτώντας τη ριζική αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής, την κάθαρση από κάθε λογής «χασάπηδες» και «φραπέδες», την πάταξη της αδιαφάνειας.

Η Θεσσαλία πρωτοστατεί – «Κομμένη» στα δύο η Ελλάδα

Στα πρώτα μπλόκα που στήθηκαν συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία ενώ ο ξεσηκωμός μοιάζει να εξαπλώνεται σε όλη την χώρα.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.

Απέναντι στον δίκαιο αγώνα τους ένιωσαν στο πετσί τους άγρια καταστολή, χημικά και συλλήψεις αλλά η αγωνιστική τους διάθεση δεν κάμφθηκε. «Ο αγώνας μας ξεκίνησε τώρα. Ήταν η πρώτη νίκη κόντρα σε αστυνομικές δυνάμεις, χημικά και ξύλο. Αλλά δεν είναι μια νίκη και μόνο, θα παλέψουμε για μέρες μπροστά», φώναξαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.

<br />

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο.

Κινήθηκαν με τα πόδια, η αστυνομία τους σταμάτησε, ακολούθησαν επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αφού έσπασαν κιγκλίδωμα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ και απέκλεισαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Με την οργή να ξεχειλίζει, επιχείρησαν να ανατρέψουν με τα χέρια τους μια κλούβα των ΜΑΤ που είχε αποκλείσει τον δρόμο.

Συνέλευση στη Νίκαια

Όταν τα πνεύματα ηρέμησαν υπήρξε κάλεσμα για να ενισχυθούν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή νέα συνέλευση (17.30) όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Αγωνιστικό ήταν το κλίμα και στον κόμβο του Πλατυκάμπου Λάρισας χωρίς να αποφευχθούν τα επεισόδια. Το συγκεντρωμένο πλήθος αντιμετωπίστηκε με ωμή αστυνομική βία ευρισκόμενο αντιμέτωπο με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από αστυνομικούς, ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου (ένας τραυματίας υπήρξε και στη Νίκαια). Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

Η αστυνομία στη Θεσσαλία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και σε τρεις συλλήψεις. Έξω από το αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκαν αγρότες απαιτώντας την απελευθέρωση των συναδέλφων του μετά τα πρωινά επεισόδια σε Πλατύκαμπο και Νίκαια.

Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο δρόμο βγήκαν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων τους. Το ραντεβού δόθηκε στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και περιορισμένη χρήση χημικών.

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό και ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφάδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας, καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Σε αγωνιστική ετοιμότητα

Την ίδια ώρα, παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποκλεισμοί δρόμων, ωστόσο εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί κλιμάκωση του αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τα άλλα σημεία των μπλόκων στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουν να κλείσουν και αυτοί δρόμους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες της Βοιωτίας. Το μπλόκο του Ορχομενού ενισχύθηκε ενώ στο χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνει και η Θήβα με προσυγκέντρωση τρακτέρ σε πάρκο της πόλης.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο στο Καλπάκι, ενώνοντας τη φωνή τους με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, ζητούν νέα συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και καλούν τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όλους τους βουλευτές και τους δημάρχους να συμμετάσχουν στη συνάντηση, σε μία ύστατη προσπάθεια για συνεννόηση.

Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση από πλευράς κυβέρνησης, τότε οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε Παγκρήτιο συλλαλητήριο (8 Δεκεμβρίου), με τα μπλόκα να θεωρούνται δεδομένα.

Την ερχόμενη Τετάρτη (3/12) οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Επίσης, ετοιμάζουν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη.

Μεγάλη αγανάκτηση

Χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες. «Δεν αντέχουμε άλλο», δηλώνουν.

Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι οι καθυστερήσεις σε βασικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και επιδοτήσεις –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα της ΚΑΠ και τις αποζημιώσεις για ζημιές από καιρικά φαινόμενα– έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες παραγωγούς. Όπως τονίζουν, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις αυξημένες τιμές σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, με αποτέλεσμα η έλλειψη ρευστότητας να αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης για πολλές εκμεταλλεύσεις.