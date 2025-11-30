Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας
- Καταψηφίζεται η πρόταση για υπερφορολόγηση των πλουσίων στην Ελβετία
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Στο δρόμο βγήκαν σήμερα Κυριακή (30/11) αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους.
Το ραντεβού δόθηκε στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.
Μεγάλη συμμετοχή των αγροτών
Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.
Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και μικρή χρήση χημικών.
Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το «μπλόκο» της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.
Στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου βρίσκονταν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και απλοί πολίτες του Ν. Καρδίτσας, για να δυναμώσουν τη «φωνή» του αγώνα επιβίωσης.
- Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι το δικαιούνται – Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
- ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
- Λούτσα: Σε πίστα αγώνων έχουν μετατρέψει τη λεωφόρο Αρτέμιδος – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
- LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
- Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
- Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
- LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
- Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις