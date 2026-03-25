Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαφία, μύθος και τηλεόραση: Γιατί μας γοητεύουν οι μαφιόζοι
Stories 25 Μαρτίου 2026, 20:30

Μαφία, μύθος και τηλεόραση: Γιατί μας γοητεύουν οι μαφιόζοι

Από το «Peaky Blinders» μέχρι τον «Νονό», οι μαφιόζοι της οθόνης συνεχίζουν να γοητεύουν, αποκαλύπτοντας τι μας ελκύει στο σκοτάδι

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μαφία, μαφιόζοι και σκοτεινοί αντι-ήρωες έχουν εδώ και χρόνια μια παράξενη γοητεία στην οθόνη — και ο Τόμι Σέλμπι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγκληματίας, εξαρτημένος και αδίστακτος, δεν θυμίζει σε τίποτα «ήρωα», κι όμως καθηλώνει. Με την ψυχρή, απόλυτα ελεγχόμενη ερμηνεία του Κίλιαν Μέρφι, ο αρχηγός των «Peaky Blinders» εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης τηλεόρασης. Τώρα, η ιστορία του επιστρέφει σε μορφή ταινίας, με το «Peaky Blinders: The Immortal Man», διαθέσιμο στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Αντι-ήρωες που επηρεάζουν την πραγματικότητα

Οι μαφιόζοι της μυθοπλασίας, όπως ο Σέλμπι, έχουν μια παράξενη γοητεία: από τον Μάικλ Κορλεόνε του Αλ Πατσίνο στον «Νονό» μέχρι τον Τόνι Σοπράνο του Τζέιμς Γκαντολφίνι. Όπως επισημαίνει ο Αμερικανός ιστορικός Ράιαν Τζίντζερας στο βιβλίο του Mafia: A Global History, τέτοιες μορφές δεν επηρεάζουν μόνο το κοινό, αλλά και τους ίδιους τους πραγματικούς γκάνγκστερ – τον τρόπο που μιλούν, δρουν και βλέπουν τον εαυτό τους. Στην πράξη μπορεί να μην είναι τόσο χαρισματικοί, όμως, όπως και οι φανταστικοί, αποκαλύπτουν πολλά για τις κοινωνίες που τους γεννούν.

Οι μαφίες ως καθρέφτης της κοινωνίας

Κατά τον Τζίντζερας, οι μαφίες δεν είναι απλώς εγκληματικές οργανώσεις, αλλά καθρέφτης της εποχής τους – και ταυτόχρονα δύναμη που συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Από την αρχαία Ρώμη μέχρι το σημερινό Λας Βέγκας, επαναλαμβάνονται παρόμοια μοτίβα: ισχυροί εσωτερικοί δεσμοί, αμείλικτη επιβολή κανόνων και περίπλοκες τελετουργίες μύησης.

Από τους ληστές στις οργανωμένες ομάδες

Παρότι ο όρος «μαφία» εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, το φαινόμενο έχει βαθύτερες ρίζες. Οι μαφίες διαδέχθηκαν τις παλιότερες συμμορίες ληστών που επιτίθεντο σε ταξιδιώτες. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Μπούλλα Φέλιξ στη Ρώμη του 3ου αιώνα, έφτασαν να ελέγχουν μικρούς στρατούς. Ωστόσο, η ανοιχτή σύγκρουση με ένα οργανωμένο κράτος σπάνια κατέληγε υπέρ τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ενσωματώθηκαν σε νεοσύστατα κράτη που χρειάζονταν ισχύ και επιρροή.

YouTube thumbnail

Εκεί όπου το κράτος δεν φτάνει

Με την ενίσχυση των κρατικών μηχανισμών και τη δημιουργία αστυνομίας, οι περιπλανώμενες συμμορίες περιορίστηκαν. Οι μαφίες, όμως, βρήκαν χώρο να αναπτυχθούν εκεί όπου η κρατική παρουσία ήταν αδύναμη. Στη νότια Ιταλία, για παράδειγμα, η Καμόρα κυριάρχησε στη Νάπολη και η Μαφία στη Σικελία, ενώ στην Ιαπωνία η γιακούζα στρατολογούσε άτομα από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, δίνοντάς τους ρόλο και ταυτότητα.

YouTube thumbnail

Όταν το έγκλημα συναντά την εξουσία

Συχνά, οι μαφιόζοι εξελίσσονταν παράλληλα με τα κράτη και κάποιες φορές τα εξυπηρετούσαν. Ο Ντου Γιουεσένγκ πλούτισε από το όπιο, την πορνεία και τον τζόγο στη Σαγκάη του Μεσοπολέμου και στη συνέχεια έγινε φιλάνθρωπος και σύμμαχος των εθνικιστών του Τσιάνγκ Κάι-σεκ. Ο Λάκι Λουτσιάνο βοήθησε τις αμερικανικές υπηρεσίες στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Γουάιτι Μπάλτζερ συνεργάστηκε με το FBI για να πλήξει τους αντιπάλους του.

YouTube thumbnail

Οι απαγορεύσεις που γέννησαν τις σύγχρονες μαφίες

Αν και πολλές συμμορίες ξεκίνησαν ως απλοί εκβιαστές, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή τους έπαιξαν οι απαγορεύσεις: του οπίου στην Κίνα, του τζόγου στην Ιαπωνία, του αλκοόλ στις ΗΠΑ των αρχών του 20ού αιώνα. Μέσα από αυτό το περιβάλλον αναδείχθηκε και ο πρώτος παγκοσμίως διάσημος μαφιόζος, ο Αλφόνς Καπόνε, που αξιοποίησε τις ευκαιρίες στο Σικάγο της δεκαετίας του 1920 και δημιούργησε την Chicago Outfit.

YouTube thumbnail

Η παρακμή της μαφίας στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η δύναμη της μαφίας άρχισε να μειώνεται στα τέλη του 20ού αιώνα. Ο νόμος RICO του 1970 έδωσε τη δυνατότητα στις αρχές να διώκουν αρχηγούς εγκληματικών οργανώσεων για τις πράξεις των υφισταμένων τους, εφόσον εντάσσονταν σε μια συνεχή εγκληματική δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη προβολή ορισμένων αρχηγών –επηρεασμένων και από τις κινηματογραφικές απεικονίσεις– προκάλεσε αντιδράσεις από την παλιά φρουρά. «Χρειάστηκαν εκατό χρόνια για να χτιστεί αυτό», φέρεται να είπε ένας βετεράνος στον Τζον Γκότι. «Κι εσύ το διαλύεις σε έξι μήνες».

YouTube thumbnail

Η διαρκής επιρροή στην ποπ κουλτούρα

Παρά τη μείωση της ισχύος τους, η επιρροή των μαφιόζων στην ποπ κουλτούρα παραμένει ισχυρή. Στην Τουρκία, ο όρος «baba» καθιερώθηκε για τους γκάνγκστερ μετά τις ταινίες του Φράνσις Φορντ Κόπολα, ενώ σε ορισμένα καρτέλ στο Μεξικό η τριλογία «Ο Νονός» χρησιμοποιείται ακόμη ως «μάθημα» για την πίστη και την οικογένεια. Παράλληλα, τόποι βίας έχουν μετατραπεί σε τουριστικά αξιοθέατα: στο Λας Βέγκας, το Μουσείο της Μαφίας εκθέτει έναν τοίχο γεμάτο σφαίρες από τη σφαγή του 1929 εναντίον αντιπάλων του Καπόνε – και προσφέρει ειρωνικά έκπτωση σε αστυνομικούς.

*Με πληροφορίες από: Τhe Economist 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

inWellness
inTown
Culture Live
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων - Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην

Έφη Αλεβίζου
Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Έφη Αλεβίζου
Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Γιώργος Μαζιάς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο