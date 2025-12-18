magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
The Good Life 18 Δεκεμβρίου 2025 | 19:00

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Spotlight

Ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις. Στις 3 Δεκεμβρίου 1999, ο Έντμοντ Σάφρα, ο Λιβανεζο-Βραζιλιάνος ιδρυτής της Republic National Bank, πέθανε από ασφυξία. Ο 67χρονος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, άφησε την τελευταία του πνοή στο φρούριο του, το οχυρωμένο, αχανές ρετιρέ του στο Μονακό. Μαζί του έχασε τη ζωή της και η νοσοκόμα του, Βίβιαν Τορέντε.

Παρόλο που οι αρχές αρχικά υπέθεσαν ότι πρόκειται για μια αποτυχημένη ληστεία, οι συνθήκες ήταν πολύ πιο περίπλοκες. Ο Σάφρα και η Τορέντε είχαν κλειδωθεί στο μπάνιο, το οποίο λειτουργούσε ως δωμάτιο πανικού, περιμένοντας τη βοήθεια που δεν έφτασε ποτέ εγκαίρως, καθώς η φωτιά έλιωνε τα πάντα γύρω τους.

Ο δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης Εντμοντ Σάφρα ήταν ακόμη ζωντανός όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο φλεγόμενο διαμέρισμά του έγραφε το Associated Press.

Ωστόσο, αγνόησε τις εκκλήσεις τους να βγει από το κλειδωμένο μπάνιο, όπου λίγο αργότερα πέθανε, ανέφερε ο Ντανιέλ Σερντέτ, πρώτος ανακριτής του Μονακό.

Ο Σερντέτ είπε στους δημοσιογράφους ότι η σύζυγος του Σάφρα και οι πυροσβέστες πάλεψαν με τον πυκνό καπνό προσπαθώντας να σώσουν τον 67χρονο μεγαλοτραπεζίτη και την Αμερικανίδα υπήκοο φιλιππινέζικης καταγωγής Τορέντε.

Η σύζυγός του Λίλι και η εγγονή της, οι οποίες είχαν κρυφτεί σε ένα άλλο δωμάτιο όταν άκουσαν το συναγερμό, ήταν καλά στην υγεία τους. Ένας από τους νοσοκόμους του, ο Αμερικανός Τοντ Μάχερ, που δέχτηκε δύο πλήγματα από μαχαίρι, είπε στην αστυνομία ότι τον τραυμάτισαν δύο μασκοφόροι που εισέβαλαν στο διαμέρισμα.

Στο ρετιρέ βρέθηκε επίσης ένα ματωμένο μαχαίρι μήκους 8 εκατ., αλλά ο ανακριτής δεν διευκρίνισε αν ανιχνεύθηκαν αποτυπώματα ενώ υποστήριξε πως δεν υπήρχαν αποδείξεις για να στηρίξουν τη θεωρία των δύο εισβολέων. Η φωτιά ξεκίνησε από κάδο απορριμμάτων μέσα στο διαμέρισμα.

Ο Μάχερ, πρώην καταδρομέας και μέλος της νοσηλευτικής ομάδας του Σάφρα, υπό την πίεση των αποδείξεων, ομολόγησε πως ο ίδιος σκηνοθέτησε την επίθεση και άναψε τη φωτιά σε ένα καλάθι αχρήστων. Το κίνητρό του; Ήθελε να φανεί ήρωας στα μάτια του εργοδότη του για να κερδίσει την εύνοιά του, φοβούμενος ότι θα έχανε την επικερδή δουλειά του.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μια τόσο τρομερή τραγωδία προήλθε από μια τόσο μικρή φωτιά», δήλωσε αργότερα, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως ένα «φρικτό ατύχημα».

Την ίδια χρονιά, το περιοδικό Forbes ταξινόμησε τον Σάφρα στους πιο πλούσιους ανθρώπους της γης. Η επίθεση έγινε καθώς ο δισεκατομμυριούχος βρισκόταν στα τελικά στάδια συμφωνίας εξαγοράς της Republic Bank από την HSBC με έδρα το Λονδίνο. Τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Μαφία, καρτέλ, FBI, προδοσία

Παρά την καταδίκη του Μάχερ σε 10 χρόνια φυλάκιση το 2002, η υπόθεση τροφοδότησε έντονη παραφιλολογία. Πολλοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή, θεωρώντας τον Μάχερ αποδιοπομπαίο τράγο ισχυρότερων συμφερόντων.

Η πιο διαδεδομένη θεωρία ενέπλεκε τη ρωσική μαφία. Πριν τον θάνατο του, σύμφωνα με τον Guardian, ο Σάφρα είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα ρωσικού χρήματος και ναρκοδολαρίων του κολομβιανού καρτέλ του Μεντεγίν και του δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα. Λέγεται πως ο Σάφρα, λίγο πριν πεθάνει είχε αρχίσει να συνεργάζεται με το FBI για να αποκαλύψει τη βρώμικη πορεία του χρήματος.

Ο Σάφρα ήταν γνωστός για τα ακραία μέτρα ασφαλείας που λάμβανε σε όλα του τα σπίτια, γεγονός που έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι μόνο μια επαγγελματική επιχείρηση από καρτέλ ή τρομοκράτες θα μπορούσε να διαπεράσει την άμυνά του. Παρά τις φήμες, ο Μάχερ παρέμεινε ο μόνος που κρίθηκε ένοχος για την τραγωδία ως ένας από τους 12 νοσοκόμους του Σάφρα.

Η ιστορία δεν έπαψε ποτέ να έχει κενά, το μυστήριο δεν έληξε ποτέ.

Η απόδραση

Λίγο μετά την καταδίκη του, επιχείρησε να αποδράσει από τις φυλακές του Μονακό και να διαφύγει στη Γαλλία, αλλά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Μετά την αποφυλάκισή του το 2007, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλαξε το όνομά του σε Τζον Γκριν, προσπαθώντας να συνεχίσει να εργάζεται ως νοσηλευτής.

Ωστόσο, το παρελθόν του τον καταδίωξε όταν η άδειά του ανακλήθηκε το 2013, επειδή απέκρυψε την καταδίκη του από τους εργοδότες του. Ο Μέιχερ συνέχισε τη διολίσθηση στο έγκλημα, φτάνοντας να ληστέψει την πρώην σύζυγό του και να απαγάγει τα σκυλιά της το 2022.

Η πτώση του Μάχερ ολοκληρώθηκε με τον πιο σκοτεινό τρόπο. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή για πλαστογραφία και κλοπή, προσπάθησε να πληρώσει έναν συγκρατούμενό του για να δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του, Κιμ Λαρκ, με σκοπό να κλέψει τα χρήματά της.

Τον Μάρτιο του 2025, κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα πρόκλησης δολοφονίας και καταδικάστηκε σε επιπλέον 9 χρόνια κάθειρξης.

Σήμερα, ο άνθρωπος που κάποτε κρατούσε τη ζωή ενός δισεκατομμυριούχου στα χέρια του, βρίσκεται σε ιατρική πτέρυγα φυλακών στο Νέο Μεξικό, αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο του λαιμού και το βάρος μιας ιστορίας που ξεκίνησε με μια μικρή φλόγα ενώ το μυστήριο του Σάφρα συνεχίζει να στοιχειώνει το Μονακό.

Δυναστεία και σκάνδαλα

Όταν ο Έντμοντ Σάφρα παντρεύτηκε τη Λίλι Γουότκινς η αριστοκρατία του χρήματος σχολίασε το υπέρλαμπρο γεγονός.

Ήταν 1976 όταν οι socialites και τα σκανδαλοθηρικά έντυπα θα ψιθύριζαν πολλά για την συμμαχία τους. Ο Σάφρα ήταν ο ανύπανδρος έως τότε ιδρυτής της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Νέας Υόρκης και η πολυεκατομμυριούχος Γουότκινς είχε δύναμη που της κληροδότησε ο δεύτερος σύζυγός της. Αυτός που πριν τον Σάφρα, είχε αυτοκτονήσει.

Ο Σάφρα ήταν εκείνος που διαχειριζόταν το χαρτοφυλάκιο της χήρας Γουάτκινς που οι αδελφοί του τραπεζίτη και ιδιοκτήτες τραπεζών στη Βραζιλία δεν ενέκριναν ως νύφη. Βέβαια ο γάμος προχώρησε, το προσυμφωνητικό των 600 σελίδων υπογράφθηκε και το χρήμα πολλαπλασιάστηκε. Όπως και οι θάνατοι.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δυναστεία Σάφρα, γεννήθηκε αρχικά το 1939 από τον προ-προπάππο του Έντομοντ. «Η οικογένεια των Λιβανέζων Εβραίων δισεκατομμυριούχων έγινε ο πιο έμπιστος τραπεζίτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως για τη διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ της Αλεξάνδρειας, του Χαλεπίου και της Κωνσταντινούπολης».

Ακολουθώντας το μοντέλο των μεγάλων τραπεζικών οίκων όπως οι Ρότσιλντ, ο πατριάρχης Ιακώβ Σάφρα προώθησε τους γιους του, Έντμοντ, Τζόζεφ και Μοϊσέ, σε μια παγκόσμια εξάπλωση που ένωσε τη Βραζιλία με τη Νέα Υόρκη και την Ελβετία. Όμως, η στιγμή που η οικογένεια πέρασε οριστικά στη σφαίρα του μύθου ήταν το 1976, με τον γάμο του 44χρονου Έντμοντ και της 42χρονης Λίλι Γουότκινς.

Από τον Ωνάση στον Σινάτρα

«Ήταν ο ακαταμάχητος συνδυασμός μιας γυναίκας με παρελθόν και ενός άνδρα με μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας κοινός τους φίλος στο περιοδικό Vanity Fair. Η Λίλι ήταν μια πολυεκατομμυριούχος που είχε ήδη βιώσει τη διπλή τραγωδία της αυτοκτονίας του δεύτερου συζύγου της, ενώ ο Έντμοντ ήταν ο εργένης ιδρυτής της Republic National Bank.

Ο σκεπτικισμός των αδελφών Σάφρα για τη νύφη ήταν τέτοιος που χρειάστηκαν 600 σελίδες προγαμιαίας συμφωνίας για να επιτευχθεί ο συμβιβασμός.

Το ζεύγος Σάφρα δημιούργησε έναν κόσμο απαράμιλλης πολυτέλειας, με κατοικίες στην Πέμπτη Λεωφόρο, το Παρίσι και το Λονδίνο.

YouTube thumbnail

Από τον Αριστοτέλη Ωνάση έως τον Φρανκ Σινάτρα, η υψηλή κοινωνία τιμούσε τα καλέσματα των Σάφρα ανά τον κόσμο. Από την Νέας Υόρκη στο μοιραίο ρετιρέ πάνω από την τράπεζα στο Μόντε Κάρλο ή τη θρυλική βίλα La Leopolda στη Γαλλική Ριβιέρα που ήταν και το κέντρο των επιχειρήσεών τους.

Η θρυλική έπαυλη στη Γαλλική Ριβιέρα, ένα κτήμα που κάποτε ανήκε στον εγκληματία και μοχθηρό αποικιοκράτη βασιλιά Λεοπόλδο Β΄ του Βελγίου, αποτέλεσε το σκηνικό για ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Εκεί, ο Έντμοντ και η Λίλι ζούσαν σε ένα καθεστώς απόλυτης προστασίας, έχοντας προσλάβει πρώην πράκτορες της Μοσάντ ως προσωπική φρουρά.

Παρά την ενασχόλησή τους με την τέχνη —με τη Λίλι να συλλέγει έπιπλα του 18ου αιώνα και τον Έντμοντ να αστειεύεται πως «θα είχαμε μεγαλύτερη περιουσία αν επενδύαμε σε πίνακες»— ο φόβος για την ασφάλειά τους ήταν διαρκής. Ο Σάφρα, που ήδη έπασχε από Πάρκινσον, ένιωθε συχνά την απειλή του ρωσικού υποκόσμου και των καρτέλ να πλησιάζει.

Δωμάτιο πανικού

Το τέλος ήρθε με τον πιο ειρωνικό τρόπο το 1999, μέσα στο ίδιο το «φρούριο» που είχε χτίσει ο τραπεζίτης. Ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την πώληση της τράπεζάς του στην HSBC αντί 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η μοιραία φωτιά έλιωσε τα πάντα στο ρετιρέ του στο Μόντε Κάρλο.

«Η Λίλι κοιμόταν απομονωμένη στην αντίθετη πτέρυγα πίσω από πόρτες ενισχυμένου χάλυβα», αναφέρουν οι μαρτυρίες, γεγονός που εμπόδισε την έγκαιρη παρέμβαση. Οι φήμες για ρωσικό δάκτυλο ή εκδίκηση από το καρτέλ του Μεντεγίν οργίασαν, όμως η αστυνομία κατέληξε στον αμφιλεγόμενο νοσοκόμο Μάχερ.

Ο Μάχερ που ομολόγησε πως άναψε τη φωτιά για να εμφανιστεί ως σωτήρας, μια ομολογία που αργότερα ανακάλεσε ισχυριζόμενος πως εκβιάστηκε.

«Αυτοκράτειρα Μπιάνκα»

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Λίλι Σάφρα αφοσιώθηκε στο να προστατέψει την υστεροφημία της και αφιερώθηκε σε φιλανθρωπίες και δράσεις του Ιδρύματος Έντμοντ Τζ. Σάφρα του οποίου ήταν πρόεδρος.

Στον απόηχο του θανάτου του, η χήρα έγινε παράγοντας στην αγορά τέχνης και έκανε δωρεές εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτοβουλίες για τη θεσμική διαφθορά, την έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ, για τη θεραπεία των τραυμάτων του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Το 2005 απείλησε με μήνυση τον εκδοτικό οίκο Arcadia και τη λαίδη Κόλιν Κάμπελ, συγγραφέα του μυθιστορήματος Empress Bianca, το οποίο υπαινισσόταν ότι ο Εντμοντ ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του δευτέρου συζύγου της, η οποία παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία, και πως η ίδια βρισκόταν πίσω από τη μυστηριώδη πυρκαγιά που προξένησε τον θάνατο του Σάφρα, η οποία παρουσιάστηκε ως ατύχημα. Κέρδισε και το βιβλίο αποσύρθηκε.

Σύμφωνα με το Forbes, «ο Έντμοντ άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο Edmond J. Safra Philanthropic Foundation, αλλά άφησε επίσης στη Λίλι αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να την κάνει δισεκατομμυριούχο».

Το Forbes συμπεριέλαβε τη χήρα μεταξύ των δισεκατομμυριούχων του κόσμου στη λίστα του 2020 με καθαρή περιουσία να εκτιμάται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δισεκατομμυριούχος Λίλι πέθανε τo 2022 σε ηλικία 87 ετών.

YouTube thumbnail

To ντοκιμαντέρ Murder in Monaco προβάλλεται στο Netflix.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες
Προπαγάνδα 18.12.25

Το μνημείο για τα «θύματα του κομμουνισμού» στον Καναδά θα μείνει άδειο – Εκατοντάδες ονόματα αποδείχθηκαν Ναζί και φασίστες

Ομάδες έκαναν δωρεές εις μνήμην φασιστών όπως ο Μίλε Μπουντάκ, τον οποίον ανέφεραν ως «ποιητή» - Το θέμα έφεραν στην επιφάνεια εβραϊκές ομάδες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης με έδρα τον Καναδά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»
Culture Live 18.12.25

Λούβρο: Παρατείνεται η απεργία, μερική επαναλειτουργία μόνο για τα «αριστουργήματα»

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας, κρατώντας κλειστό μεγάλο μέρος του μουσείου, ενώ οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα εμβληματικά έργα, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τη διοίκηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
«Αναβάθμιση» 17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο