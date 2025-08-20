Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

«Ξυπνάμε κάθε πρωί και λέμε ‘ίσως σήμερα’» λέει με βουρκωμένα μάτια η Ίβα κοιτώντας την κάμερα, για το ντοκιμαντέρ Amy Bradley Is Missing του Netflix. Έχουν περάσει περισσότερα από 9.000 πρωινά από τότε που εκείνη, ο σύζυγός της Ρον και ο γιος τους Μπραντ είπαν για πρώτη φορά αυτές τις δύο λέξεις: «ίσως σήμερα». Ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι συνέβη στην Έιμι Μπράντλεϊ πριν από 27 χρόνια.

Η μέρα της εξαφάνισης

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Μαρτίου 1998 και η οικογένεια Μπράντλεϊ είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της, πηγαίνοντας όλοι μαζί μια μικρή κρουαζιέρα στην Καραϊβική.

Η Έιμι και η Μπραντ, αφού πέρασαν χρόνο με τους γονείς στους ΄|Ιβα και Ρον στο δείπνο, στη συνέχεια πήγαν στο κλαμπ του πλοίου, προτού καταλήξουν στη βεράντα του δωματίου τους, χαζεύοντας τη θάλασσα.

«Πρέπει να ήταν 4 με 4.10 τα ξημερώματα όταν αποφάσισα να πάω για ύπνο. Της είπα ‘σε αγαπάω’ και πήγα να ξαπλώσω» λέει ο Μπραντ – αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα της έλεγε face to face ότι την αγαπάει.

Κατά τις 5.30 το πρωί ο Ρον σηκώθηκε από το κρεβάτι του για ένα λεπτό και είδε την Έιμι να κάθεται στη βεράντα. Όταν ξύπνησε ξανά μετά από μισή ώρα, η 23χρονη δεν βρισκόταν πουθενά στο δωμάτιο. Ο πατέρας της αποφάσισε να δει που είχε πάει, αλλά μετά από μια 30λεπτη αναζήτηση αποφάσισε να ξυπνήσει την Ίβα και να της εκμυστηρευτεί τους χειρότερους φόβους του: η Έιμι είχε εξαφανιστεί.

Άλλωστε, η νεαρή ποτέ δεν έφευγε από το δωμάτιο χωρίς να το πει ή να αφήσει ένα μήνυμα στους δικούς της για το που πάει.

Το ζευγάρι ειδοποίησε αμέσως το πλήρωμα του πλοίου, παρακάλεσαν να μην αφήσουν κανέναν επιβάτη να κατέβει στο λιμάνι που είχαν δέσει και να ψάξουν όλο το πλοίο. Και έτσι κι έγινε. Ωστόσο η Έιμι Μπράντλεϊ ήταν άφαντη.

Οι θεωρίες για την 23χρονη

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Έιμι Μπράντλεϊ, το FBI θα καταφθάσει στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο συνέχιζε την πορεία του. Οι πράκτορες θα μιλήσουν με την οικογένεια Μπράντλεϊ για τις κινήσεις της νεαρής την προηγούμενη ημέρα.

Θα ανακρίνει τον Γουέιν Μπρέιταγκ, έναν solo επιβάτη που έμενε στην καμπίνα δίπλα στην οικογένεια και είχε μιλήσει αρκετές φορές με την Έιμι. Στο μικροσκόπιο του FBI μπήκε και ο μουσικός Άλιστερ Ντάγκλας, που χόρεψε με την 23χρονη στο κλαμπ το τελευταίο της βράδυ – σύμφωνα με τον Μπραντ, ο Ντάγκλας την «έπεσε» στην αδερφή του.

Μάλιστα, δύο επιβάτες είπαν πως μεταξύ τις 5 και τις 6 το πρωί, είδαν τον μουσικό με την Έιμι να μπαίνουν σε ένα ασανσέρ. Μετά από 15 λεπτά εκείνος επέστρεψε μόνος του. Ωστόσο κατά την ανάκριση δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο – ενώ ο Ντάγκλας δέχθηκε να περάσει και ανιχνευτή ψεύδους.

Όσο κι αν η οικογένεια πιστεύει ότι ο μουσικός ίσως σχετίζεται με την εξαφάνιση της Έιμι (όπως και ο Γουέιν Μπρέιταγκ από τη διπλανή καμπίνα), το FBI τους έβγαλε από τη λίστα των υπόπτων, καθώς οι έρευνες δεν οδηγούσαν πουθενά.

Όπως και οι πληροφορίες που έφταναν στα γραφεία των Αρχών και υποστήριζαν ότι είχαν δει την Έιμι σε διάφορα σημεία είτε στις ΗΠΑ είτε στην Καραϊβική.

Αν και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το τι έχει συμβεί, οι επικρατέστερες εκδοχές του FBI είναι ότι η Έιμι είτε γλίστρησε και έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου της είτε αυτοκτόνησε.

Δύο θεωρίες που βρίσκουν αντίθετη την οικογένεια. Όπως λένε οι Μπράντλεϊ, η 23χρονη δεν είχε κανέναν λόγο να βάλει τέλος στη ζωή της. Είχε τελειώσει το κολέγιο, μόλις είχε βρει δουλειά, είχε νοικιάσει σπίτι μόνη της, ενώ πριν λίγο καιρό είχε αποκτήσει και σκύλο. Όσο για τη σεξουαλικότητά της; Οι γονείς της είχαν δεχθεί ότι είναι γκέι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προσκαλούν συντρόφους της στο σπίτι για φαγητό.

Η θεωρία της οικογένειας

Αν δεν είναι ατύχημα ή αυτοκτονία, τότε τι; Οι Μπράντλεϊ θεωρούν ότι η Έιμι έχει πέσει θύμα απαγωγής από δίκτυο διακίνησης γυναικών. Πιστεύουν ότι πιθανότατα έχει γίνει μητέρα και οι απαγωγείς χρησιμοποιούν τα παιδιά της, προκειμένου να μην ζητήσει βοήθεια.

Την ίδια ώρα, ο Μπραντ επιμένει πως τόσο ο Άλιστερ Ντάγκλας όσο και ο Γουέιν Μπρέιταγκ θα πρέπει να περάσουν ξανά από ανιχνευτή ψεύδους, καθώς η τεχνολογία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή του 1998.

Ένα είναι σίγουρο: η οικογένεια της Έιμι πιστεύει ότι είναι ζωντανή και κάποια μέρα θα επιστρέψει. «Και κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο το μόνο που λέμε είναι ‘ίσως αύριο’».