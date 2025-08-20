Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ξυπνάμε κάθε πρωί και λέμε ‘ίσως σήμερα’» λέει με βουρκωμένα μάτια η Ίβα κοιτώντας την κάμερα, για το ντοκιμαντέρ Amy Bradley Is Missing του Netflix. Έχουν περάσει περισσότερα από 9.000 πρωινά από τότε που εκείνη, ο σύζυγός της Ρον και ο γιος τους Μπραντ είπαν για πρώτη φορά αυτές τις δύο λέξεις: «ίσως σήμερα». Ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι συνέβη στην Έιμι Μπράντλεϊ πριν από 27 χρόνια.

YouTube thumbnail

Η μέρα της εξαφάνισης

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Μαρτίου 1998 και η οικογένεια Μπράντλεϊ είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της, πηγαίνοντας όλοι μαζί μια μικρή κρουαζιέρα στην Καραϊβική.

Η Έιμι και η Μπραντ, αφού πέρασαν χρόνο με τους γονείς στους ΄|Ιβα και Ρον στο δείπνο, στη συνέχεια πήγαν στο κλαμπ του πλοίου, προτού καταλήξουν στη βεράντα του δωματίου τους, χαζεύοντας τη θάλασσα.

«Πρέπει να ήταν 4 με 4.10 τα ξημερώματα όταν αποφάσισα να πάω για ύπνο. Της είπα ‘σε αγαπάω’ και πήγα να ξαπλώσω» λέει ο Μπραντ – αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα της έλεγε face to face ότι την αγαπάει.

Η Έιμι με τον αδερφό της Μπραντ.

Κατά τις 5.30 το πρωί ο Ρον σηκώθηκε από το κρεβάτι του για ένα λεπτό και είδε την Έιμι να κάθεται στη βεράντα. Όταν ξύπνησε ξανά μετά από μισή ώρα, η 23χρονη δεν βρισκόταν πουθενά στο δωμάτιο. Ο πατέρας της αποφάσισε να δει που είχε πάει, αλλά μετά από μια 30λεπτη αναζήτηση αποφάσισε να ξυπνήσει την Ίβα και να της εκμυστηρευτεί τους χειρότερους φόβους του: η Έιμι είχε εξαφανιστεί.

Άλλωστε, η νεαρή ποτέ δεν έφευγε από το δωμάτιο χωρίς να το πει ή να αφήσει ένα μήνυμα στους δικούς της για το που πάει.

Το ζευγάρι ειδοποίησε αμέσως το πλήρωμα του πλοίου, παρακάλεσαν να μην αφήσουν κανέναν επιβάτη να κατέβει στο λιμάνι που είχαν δέσει και να ψάξουν όλο το πλοίο. Και έτσι κι έγινε. Ωστόσο η Έιμι Μπράντλεϊ ήταν άφαντη.

Οι θεωρίες για την 23χρονη

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Έιμι Μπράντλεϊ, το FBI θα καταφθάσει στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο συνέχιζε την πορεία του. Οι πράκτορες θα μιλήσουν με την οικογένεια Μπράντλεϊ για τις κινήσεις της νεαρής την προηγούμενη ημέρα.

Θα ανακρίνει τον Γουέιν Μπρέιταγκ, έναν solo επιβάτη που έμενε στην καμπίνα δίπλα στην οικογένεια και είχε μιλήσει αρκετές φορές με την Έιμι. Στο μικροσκόπιο του FBI μπήκε και ο μουσικός Άλιστερ Ντάγκλας, που χόρεψε με την 23χρονη στο κλαμπ το τελευταίο της βράδυ – σύμφωνα με τον Μπραντ, ο Ντάγκλας την «έπεσε» στην αδερφή του.

Μάλιστα, δύο επιβάτες είπαν πως μεταξύ τις 5 και τις 6 το πρωί, είδαν τον μουσικό με την Έιμι να μπαίνουν σε ένα ασανσέρ. Μετά από 15 λεπτά εκείνος επέστρεψε μόνος του. Ωστόσο κατά την ανάκριση δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο – ενώ ο Ντάγκλας δέχθηκε να περάσει και ανιχνευτή ψεύδους.

Η Έιμι Μπράντλεϊ.

Όσο κι αν η οικογένεια πιστεύει ότι ο μουσικός ίσως σχετίζεται με την εξαφάνιση της Έιμι (όπως και ο Γουέιν Μπρέιταγκ από τη διπλανή καμπίνα), το FBI τους έβγαλε από τη λίστα των υπόπτων, καθώς οι έρευνες δεν οδηγούσαν πουθενά.

Όπως και οι πληροφορίες που έφταναν στα γραφεία των Αρχών και υποστήριζαν ότι είχαν δει την Έιμι σε διάφορα σημεία είτε στις ΗΠΑ είτε στην Καραϊβική.

Αν και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το τι έχει συμβεί, οι επικρατέστερες εκδοχές του FBI είναι ότι η Έιμι είτε γλίστρησε και έπεσε από το μπαλκόνι του δωματίου της είτε αυτοκτόνησε.

Δύο θεωρίες που βρίσκουν αντίθετη την οικογένεια. Όπως λένε οι Μπράντλεϊ, η 23χρονη δεν είχε κανέναν λόγο να βάλει τέλος στη ζωή της. Είχε τελειώσει το κολέγιο, μόλις είχε βρει δουλειά, είχε νοικιάσει σπίτι μόνη της, ενώ πριν λίγο καιρό είχε αποκτήσει και σκύλο. Όσο για τη σεξουαλικότητά της; Οι γονείς της είχαν δεχθεί ότι είναι γκέι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προσκαλούν συντρόφους της στο σπίτι για φαγητό.

Η Έιμι με τον πατέρα της Ρον.

Η θεωρία της οικογένειας

Αν δεν είναι ατύχημα ή αυτοκτονία, τότε τι; Οι Μπράντλεϊ θεωρούν ότι η Έιμι έχει πέσει θύμα απαγωγής από δίκτυο διακίνησης γυναικών. Πιστεύουν ότι πιθανότατα έχει γίνει μητέρα και οι απαγωγείς χρησιμοποιούν τα παιδιά της, προκειμένου να μην ζητήσει βοήθεια.

Την ίδια ώρα, ο Μπραντ επιμένει πως τόσο ο Άλιστερ  Ντάγκλας όσο και ο Γουέιν Μπρέιταγκ θα πρέπει να περάσουν ξανά από ανιχνευτή ψεύδους, καθώς η τεχνολογία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή του 1998.

Ένα είναι σίγουρο: η οικογένεια της Έιμι πιστεύει ότι είναι ζωντανή και κάποια μέρα θα επιστρέψει. «Και κάθε βράδυ πριν πάμε για ύπνο το μόνο που λέμε είναι ‘ίσως αύριο’».

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Κάθε μέρος και διαφορετική στρατηγική
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”
Ελλάδα 20.08.25

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”

Η Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή, στην Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
