Η παρουσιάστρια ειδήσεων Τζόντι Χάισεντρουτ είχε αργήσει στη δουλειά της ένα πρωί του 1995 όταν χάθηκε για πάντα

Η Τζόντι Χάισεντρουτ ήταν μόλις 27 ετών την ημέρα που εξαφανίστηκε. Η παρουσιάστρια ειδήσεων, η οποία ήταν περισσότερο γνωστή για την ηγεσία του πρωινού δελτίου ειδήσεων του KIMT, εξαφανίστηκε ενώ πήγαινε στη δουλειά της στο Mason City της Αϊόβα τον Ιούνιο του 1995.

Ενώ η αστυνομία αρχικά δεν πίστευε ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια, τα στοιχεία έξω από το σπίτι της – συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών της αντικειμένων που ήταν πεταμένα στο πάτωμα – τους οδήγησαν να πιστέψουν το αντίθετο.

Παρόλο που οι αρχές έλαβαν πολλές πληροφορίες με την πάροδο των ετών και ερεύνησαν αρκετά άτομα που είχαν ενδιαφέρον, κανένας ύποπτος δεν κατονομάστηκε ποτέ στην υπόθεση της Χάισεντρουτ και δεν βρέθηκε ποτέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ABC 20/20 (@abc2020)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Find Jodi (@find.jodi)

Υλικό που δεν έχει δει ποτέ κανείς

Το 2001, η Τζόντι κηρύχθηκε νόμιμα νεκρή σε ηλικία 32 ετών. Παρόλα αυτά, πάνω από 30 χρόνια μετά την εξαφάνισή της, η υπόθεσή της παραμένει ενεργή με την ελπίδα ότι μια μέρα θα δοθεί τέλος και δικαιοσύνη στην οικογένειά της.

«Νομίζω ότι η υπόθεση είναι απολύτως επιλύσιμη», δήλωσε ο Τζεφ Μπίνκλεϊ, αρχηγός της αστυνομίας του Mason City, στο NewsNation σε συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2025.

Το τριμερές ντοκιμαντέρ ABC News Studio Her Last Broadcast: The Abduction of Jodi Huisentruit, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στο Hulu στις 15 Ιουλίου, διερευνά σε βάθος την άλυτη υπόθεση, με «υλικό που δεν έχει δει ποτέ κανείς και νέες, πρωτοποριακές πληροφορίες».

Τι συνέβη στη Τζόντι Χάισεντρουτ την ημέρα της εξαφάνισής της;

Η Τζόντι πήγαινε στη δουλειά της το πρωί της 27ης Ιουνίου 1995, όταν εξαφανίστηκε. Ένας από τους παραγωγούς της στο KIMT τηλεφώνησε στη Χάισεντρουτ γύρω στις 4 π.μ. για να ελέγξει αν είναι καλά, αφού δεν είχε εμφανιστεί στην ώρα της. Σε απάντηση, η Χάισεντρουτ εξήγησε ότι είχε κατά λάθος παρακοιμηθεί και ότι πήγαινε προς τα εκεί.

Η παρουσιάστρια ειδήσεων ζούσε μόνη της σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Mason City, περίπου ένα μίλι μακριά από τη δουλειά της, σύμφωνα με το CNN. Όταν η Τζόντι δεν εμφανίστηκε στη δουλειά μέχρι τις 6 το πρωί, αντικαταστάθηκε στην πρωινή εκπομπή και το προσωπικό του KIMT κάλεσε σύντομα την αστυνομία για να ελέγξει την κατάσταση.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων της, βρήκαν στοιχεία που υποδήλωναν ότι είχε γίνει μεγάλος καυγάς ενώ η Χάισεντρουτ προσπαθούσε να μπει στο αυτοκίνητό της. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου της ήταν λυγισμένα και κείτονταν στο έδαφος κοντά στο όχημα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Find Jodi (@find.jodi)

Είχε γίνει μεγάλος καυγάς

Όταν οι αρχές έφτασαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων της, βρήκαν στοιχεία που υποδήλωναν ότι είχε γίνει μεγάλος καυγάς ενώ η Χάισεντρουτ προσπαθούσε να μπει στο αυτοκίνητό της. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου της ήταν λυγισμένα και κείτονταν στο έδαφος κοντά στο όχημα.

Τα προσωπικά της αντικείμενα – συμπεριλαμβανομένων σκουλαρικιών, ψηλοτάκουνων παπουτσιών, πιστολάκι και σπρέι μαλλιών – ήταν διασκορπισμένα στο χώρο. Βρήκαν επίσης ένα άγνωστο μερικό αποτύπωμα παλάμης στο αυτοκίνητό της.

Αν και η αστυνομία αρχικά δεν υποπτευόταν εγκληματική ενέργεια, τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στον τόπο της εξαφάνισης της Χάισεντρουτ έδειξαν γρήγορα ύποπτες κινήσεις.

«Τα πράγματα πήγαν από το ότι ψάχνουμε απλώς για κάποιον που αγνοείται στο ότι ψάχνουμε για κάποιον που απήχθη» δήλωσε ένας αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος του Mason City σε ένα τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ Her Last Broadcast: The Abduction of Jodi Huisentruit.

Αν και πολλά πρόσωπα ενδιαφέροντος έχουν τραβήξει την προσοχή της αστυνομίας όλα αυτά τα χρόνια, ο Τζον Βάνσις – ένας φίλος της Τζόντι τον οποίο είδε το βράδυ πριν από την εξαφάνισή της – ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Find Jodi (@find.jodi)

Ένα μικρό, λευκό φορτηγάκι

Πέρα από τα προσωπικά της αντικείμενα και το αποτύπωμα παλάμης, οι αρχές δεν βρήκαν άλλα ουσιαστικά στοιχεία στον τόπο της εξαφάνισης της Τζόντι. Το κτίριό της δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το CNN.

Πριν εξαφανιστεί η Τζόντι είχε δώσει ενδείξεις ότι κάτι την έτρωγε, ότι ανησυχούσε για την ευημερία και την ασφάλειά της. Τον Οκτώβριο του 1994, περίπου εννέα μήνες πριν εξαφανιστεί, η Χάισεντρουτ υπέβαλε μια αναφορά στην αστυνομία λέγοντας ότι ένα «ύποπτο άτομο την ακολουθούσε, οδηγώντας ένα μικρό, λευκό φορτηγάκι».

Καθώς οι ανησυχίες της αυξάνονταν, άρχισε επίσης να παρακολουθεί μαθήματα αυτοάμυνας, σύμφωνα με το ABC News. Την ημέρα πριν εξαφανιστεί, η Τζόντι έπαιξε σε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά γκολφ στο Mason City Country Club.

Δύο από τα μέλη της ομάδας της θυμήθηκαν να λέει ότι σκεφτόταν να αλλάξει τον αριθμό του τηλεφώνου της μετά από παρενοχλητικά τηλεφωνήματα που δεχόταν, ανέφερε το CNN.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Find Jodi (@find.jodi)

Υπήρχαν στοιχεία για την εξαφάνιση της Τζόντι Χάισεντρουτ;

Αν και πολλά πρόσωπα ενδιαφέροντος έχουν τραβήξει την προσοχή της αστυνομίας όλα αυτά τα χρόνια, ο Τζον Βάνσις – ένας φίλος της Τζόντι τον οποίο είδε το βράδυ πριν από την εξαφάνισή της – ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο. Σύμφωνα με το CNN, ο Βάνσις είπε στην αστυνομία ότι η Χάισεντρουτ είχε επισκεφθεί το σπίτι του το προηγούμενο βράδυ για να παρακολουθήσει ένα βίντεο από ένα πάρτι γενεθλίων που βοήθησε να οργανώσει για εκείνη.

Συμμορφώθηκε επίσης με δικαστική εντολή να παράσχει DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης για την έρευνα του FBI. Τον Απρίλιο του 2025, ένας δικαστής αποσφράγισε μέρος ενός εντάλματος έρευνας του 2017 σχετικά με τις κινήσεις του οχήματος του Βάνσις, σύμφωνα με το CBS News.

Οι ερευνητές είχαν συνδέσει συσκευές εντοπισμού κινητών GPS σε ένα Honda Civic του 1999 και ένα GMC Pickup Truck του 2013 που ανήκε στον Βάνσις.

Βρέθηκε ποτέ η Τζόντι Χάισεντρουτ;

Τα δεδομένα παρακολουθούσαν ένα όχημα που ταξίδευε από το Μπάξτερ της Αϊόβα μέσω του Μιζούρι, του Κάνσας, της Οκλαχόμα, του Τέξας και του Νέου Μεξικού, πριν σταματήσει στο Φοίνιξ σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Η αστυνομία του Mason City ανέφερε δημοσίως ότι δεν προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες από την έρευνα.

Ο Βάνσις δεν κατηγορήθηκε ποτέ ούτε κατονομάστηκε ως ύποπτος καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας για την υπόθεση της Χάιζεντρουτ και υποστήριξε την αθωότητά του μέχρι τον θάνατό του στις 6 Δεκεμβρίου 2024, ανέφερε το KTTC.

Αν και οι ερευνητές έλαβαν πολλές πληροφορίες, η Τζόντι Χάισεντρουτ δεν βρέθηκε ποτέ και ο απαγωγέας ή ο δολοφόνος της δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Κηρύχθηκε νόμιμα νεκρή το 2001 σε ηλικία 32 ετών.

Μια ομάδα δημοσιογράφων και πρώην αστυνομικών δημιούργησε έκτοτε έναν οργανισμό με την ονομασία FindJodi.com με την ελπίδα να διατηρήσει την προσοχή στην υπόθεση της Χάισεντρουτ και να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνισή της που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρχές να την βρουν.

«Μην κάνετε την οικογένεια και τους φίλους της Τζόντι Χάισεντρουτ να περιμένουν άλλον έναν χρόνο για να εμφανιστείτε», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της (μέσω του CBS News) για την 30ή επέτειο της εξαφάνισης της Τζόντι τον Ιούνιο του 2025, απευθυνόμενη στον απαγωγέα της. «Χρειάζονται απαντήσεις και δικαιοσύνη».

Από το 2025, η αστυνομία του Mason City και το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Αϊόβα εξακολουθούν να ερευνούν την εξαφάνιση της Χάισεντρουτ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Find Jodi (@find.jodi)



*Με στοιχεία από people.com