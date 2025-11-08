Η σφαγή της οικογένειας Moore: Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει την Βιλίσκα για πάνω από έναν αιώνα

Στην ήσυχη πόλη της Βιλίσκα στην Αϊόβα των ΗΠΑ, η νύχτα της 10ης Ιουνίου 1912 μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Η οικογένεια Moore —ο Josiah, η σύζυγός του Sarah, τα τέσσερα παιδιά τους —Herman (11), Katherine (10), Boyd (7) και Paul (5)— και δύο νεαρές επισκέπτριες, οι Lena (11) και Ina (8) Stillinger. επέστρεψαν από την πρεσβυτεριανή εκκλησία γύρω στις 10 το βράδυ, χωρίς να φαντάζονται τι θα ακολουθούσε.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας άγνωστος δράστης εισέβαλε στο σπίτι, πιθανώς έχοντας κρυφτεί στον στάβλο, και χρησιμοποίησε το τσεκούρι του Josiah για να δολοφονήσει όλους τους παρόντες. Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά, με τα πρόσωπά τους αγνώριστα, τα πτώματα καλυμμένα με σεντόνια, ενώ το σώμα ενός κοριτσιού είχε τοποθετηθεί σε άσεμνη στάση.

Παρά την εκτεταμένη έρευνα της αστυνομίας, τα ίχνη του δράστη χάθηκαν.

Οι λεπτομέρειες της σφαγής

Η βία ήταν ακραία και προμελετημένη.

Ο δολοφόνος χτύπησε πρώτα τους γονείς με τέτοια δύναμη που η κεφαλή του τσεκουριού άγγιξε το ταβάνι, και στη συνέχεια σκότωσε τα έξι παιδιά με την επίπεδη πλευρά του όπλου. Οι έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν όλα τα θύματα κοιμόντουσαν, εκτός ίσως από τη Lena Stillinger, που φαίνεται να προσπάθησε να αντισταθεί.

Ο δράστης αφαίρεσε τα εσώρουχα της Lena και τοποθέτησε το σώμα της σε άσεμνη θέση, υποδηλώνοντας πιθανή βεβήλωση μετά το θάνατο.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε μόνο όταν η γειτόνισσα Mary Peckham ανησύχησε και χτύπησε την πόρτα της οικογένειας, χωρίς απάντηση.

Ο αδελφός του Josiah, χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, ανακάλυψε την τραγωδία, αφήνοντας την κοινότητα σοκαρισμένη.

Οι υποψίες και οι θεωρίες

Οι έρευνες στράφηκαν σε πολλούς υπόπτους, χωρίς αποτέλεσμα.

Μια θεωρία κατηγορούσε τον γερουσιαστή της Αϊόβα, Frank Jones, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τον Josiah και πιθανόν να πλήρωσε κάποιον για να δολοφονήσει την οικογένεια.

Μια άλλη θεωρία αφορούσε τον αιδεσιμότατο George Kelly, γνωστό για κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκων, ο οποίος όμως αθωώθηκε στα δικαστήρια. Κανείς δεν καταδικάστηκε, αφήνοντας το έγκλημα ανεξιχνίαστο.

Μια νεότερη θεωρία, από το βιβλίο «The Man from the Train» (2017), υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες της Βιλίσκα μπορεί να ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης σειράς εγκλημάτων ενός κατά συρροή δολοφόνου, αλλά και αυτή η υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το σπίτι και τα υπερφυσικά φαινόμενα

Πάνω από έναν αιώνα μετά, το ανακαινισμένο σπίτι της Βιλίσκα προσελκύει ερευνητές παραφυσικών φαινομένων. Αναφορές περιλαμβάνουν φωνές παιδιών, πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν μόνες τους, και παράξενες κινήσεις κρεβατιών.

Μερικοί πρώην κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι κυριεύτηκαν από πνεύματα, προκαλώντας αυτοτραυματισμούς ή ακραία συμπτώματα όπως ναυτία, πονοκεφάλους και κόπωση.

Το 2014, ένας άνδρας μαχαιρώθηκε μυστηριωδώς μέσα στο σπίτι την ίδια ημερομηνία που διαπράχθηκαν οι αρχικές δολοφονίες, γεγονός που ενίσχυσε τους θρύλους γύρω από τον χώρο.

Ο τρόμος που δεν σβήνει

Το έγκλημα της Βιλίσκα συνεχίζει να στοιχειώνει τη φαντασία του κοινού. Το σπίτι παραμένει σημείο έρευνας και επισκέψεων, υπενθυμίζοντας ότι το μυστήριο, ο τρόμος και η αγωνία μπορούν να αντέξουν στο χρόνο.

Η ταυτότητα του δολοφόνου παραμένει άγνωστη, ενώ οι φρικτές λεπτομέρειες της σφαγής συνεχίζουν να προκαλούν σοκ και ανατριχίλα ακόμα και στους σύγχρονους επισκέπτες.