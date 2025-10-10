Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Είναι η τέλεια πλοκή για ένα μυθιστόρημα: ένα σπάνιο, ανέκδοτο χειρόγραφο του Τζακ Κέρουακ, υπογεγραμμένο το 1957, ανακαλύφθηκε κρυμμένο για δεκαετίες στα αρχεία του Πολ Καστελάνο, του διαβόητου αφεντικού της Μαφίας που δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη.

H ανακάλυψη-βόμβα στον κόσμο της μπιτ λογοτεχνίας αφορά στη δακτυλογραφημένη ιστορία δύο σελίδων από τον συγγραφέα που όρισε την αμερικανική συγγραφική σκηνή, η οποία φαίνεται να αποτελεί ένα «χαμένο κεφάλαιο» του Στον Δρόμο.

Η ιστορία με τίτλο The Holy, Beat, and Crazy Next Thing ήρθε στο φως μετά από μία δημοπρασία της περιουσίας του διαβόητου αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο.

To χαμένο κεφάλαιο από το βιβλίο του Τζακ Κέρουακ, Στο Δρόμο [On The Road], ανακαλύφθηκε πέρυσι, σε δημοπρασία των προσωπικών αντικειμένων του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο, ο οποίος διοικούσε την τρομερή οικογένεια Γκάμπινο στη Νέα Υόρκη από το 1976 μέχρι τη δολοφονία του στις 16 Δεκεμβρίου 1985.

Η δολοφονία του Καστελάνο είχε ενορχηστρωθεί από τον Τζον Γκότι, ένα άλλο αφεντικό των Γκάμπινο, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την ηγεσία της οργάνωσης.

Δεν είναι γνωστό πώς ή πότε ο Καστελάνο απέκτησε την ιστορία του Κέρουακ αναφέρει ο The Guardian.

Σύμφωνα με την εταιρεία Your Own Museum με έδρα τη Νέα Υόρκη, που αγόρασε το κεφάλαιο του Τζακ Κέρουακ, η ιστορία εκτιμάται ότι αρχικά είχε δοθεί σε έναν ποιητή της μπιτ γενιάς στο Σαν Φρανσίσκο.

«Παρέμεινε σε ιδιωτικά χέρια, σχολαστικά διατηρημένο, για πάνω από έξι δεκαετίες. Είναι ένας άμεσος, απτός σύνδεσμος με τη στιγμή που η μπιτ γενιά εξερράγη στην αμερικανική συνείδηση» ανέφερε σε ανακοίνωση της.

Η εταιρεία εξήγησε ότι ο Κέρουακ είχε τη συνήθεια κατά την παραγωγική αυτή περίοδο να δημιουργεί μοναδικά, δακτυλογραφημένα φυλλάδια – που οι φίλοι του αποκαλούσαν «μπροσούρες» – για φίλους, εραστές και προστάτες.

Αυτά δεν ήταν εμπορικές εκδόσεις, αλλά «προσωπικά λογοτεχνικά τεκμήρια, δώρα από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, δακτυλογραφημένα από το χέρι του στο χαρακτηριστικό του μακρύ ρολό χαρτιού».

Ο Ντέιβ Μουρ, μελετητής του Κέρουακ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και δημιουργός του διαδικτυακού Kerouac Companion, χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως «πολύ σημαντική».

Ο Μουρ επιπλέον αναφέρει ότι η χρονολόγηση της ιστορίας (15 Απριλίου 1957) υποδηλώνει ότι ο Κέρουακ βρισκόταν στο Λονδίνο εκείνη την εποχή.

Η ιστορία, με υπότιτλο A Brief Tale (Μια Σύντομη Ιστορία), φαίνεται να είναι μια αναδιήγηση ενός επεισοδίου από το Στον Δρόμο.

Ενώ η τελική εκδοχή του μυθιστορήματος ξεκινά με τον πιο ήπιο τόνο: «Συνάντησα τον Ντιν για πρώτη φορά λίγο αφότου χωρίσαμε με τη γυναίκα μου…», το χειρόγραφο ξεκινά πιο δυναμικά.

Όπως συνέβαινε στα roman-à-clef μυθιστορήματά του, ο Κέρουακ χρησιμοποιεί φανταστικά ονόματα για τους φίλους του: ο Ντιν Μοριάρτι είναι ο Νιλ Κάσαντι, η Μαριλού είναι η Λου Αν Χέντερσον (την οποία ο Κάσαντι παντρεύτηκε στα 15 της), ενώ στην ιστορία γίνεται αναφορά και στον Κάρλο Μαρξ (τον ποιητή Άλεν Γκίνσμπεργκ).

Ο Τζέρι Μπράουνφιλντ της Your Own Museum δήλωσε ότι απέκτησε το χειρόγραφο στην ιδιωτική δημοπρασία της συλλογής του Πολ Καστελάνο τον Νοέμβριο του 2024. Αν και ο χρόνος που το κατείχε ο αρχιμαφιόζος είναι άγνωστος, το αντικείμενο δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σε δημόσια αρχεία.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η ομάδα του Μπράουνφιλντ εργάστηκε για την εξακρίβωση της προέλευσης του τεκμηρίου, με εργαστηριακές εξετάσεις και ενδελεχή έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι η υπογραφή με πράσινο μελάνι ήταν συνεπής με τα επιβεβαιωμένα δείγματα του Κέρουακ.

«Η σύντομη ιστορία διαδραματίζεται εντός του χρονοδιαγράμματος του αριστουργήματος του Κέρουακ, Στον Δρόμο, και φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από τον ίδιο για να κατανοήσει περαιτέρω το σκηνικό και τους χαρακτήρες» δήλωσε η ομάδα για το ανέκδοτο μέχρι σήμερα κεφάλαιο που είναι ξανά προς πώληση από το Your Own Museum στην τιμή των 8.500 δολαρίων.