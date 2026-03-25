Μαρσέλο Λίπι σε Γκατούζο: «Μου θυμίζεις τον εαυτό μου»

Μετά από απουσία στα δυο προηγούμενα μουντιάλ (2018 και 2022) η Εθνική Ιταλίας έχει μπροστά της μια πρόκληση αλλά και μεγαλύτερο βάρος στους ώμους της, εξαιτίας της προαναφερόμενης απουσίας. Γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο βάρος ενόψει των μπαράζ πρόκρισης στο μουντιάλ του καλοκαιριού πέφτει στους ώμους του Τζενάρο Γκατούζο. Η «σκουάντρα ατζούρα», με την πλάτη στον τοίχο, με την πρόκριση να είναι μονόδρομος, υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/03) τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργκαμο για τα ημιτελικά των playoffs του Μουντιάλ 2026, και αν την αποκλείσει θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης στον τελικό απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Καλύτερη ένεση ηθικού για τον Τζενάρο Γκατούζο δεν θα μπορούσε να υπάρξει και αυτόν το χαρακτήρα έχουν τα λόγια Μαρσέλο Λίπι. Ο «δάσκαλος» πιστεύει ότι ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στην μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο χαρισματικός Μαρσέλο Λίπι, ο οποίος κατέκτησε το μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, με τον Γκατούζο στο ρόστερ της «σκουάντρα ατζούρα», τώρα τού έδωσε το δακτυλίδι της προπονητικής διαδοχής. «Μου θυμίζεις τον εαυτό μου», είναι το μήνυμα του Λίπι στον Γκατούζο.

«Σε αγκαλιάζω, Ρίνο», έγραψε ο Λίπι σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα. «Ήσουν ένας από τους καλύτερους μαθητές μου, κερδίσαμε μαζί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ήμασταν μια ομάδα».

Για όσους δεν κατάλαβαν, ο Λίπι πρόσθεσε: «Στην πλάγια γραμμή μου θυμίζεις πολύ τον εαυτό μου: στον χαρακτήρα, στη σχέση σου με τους παίκτες, στο όραμά σου. Μου θυμίζεις τον Λίπι».

«Αξίζεις το καλύτερο», δήλωσε, επίσης, ο Μαρσέλο Λίπι. «Αξίζεις την πρόκριση για το τεράστιο πάθος που έχεις καταθέσει πάντα σε όλα, στο γήπεδο, ως προπονητής, στη ζωή».

Μεγάλη αξία, δείγμα και της ενότητας στην Εθνική Ιταλίας, έχουν και τα παρακάτω λόγια του χαρισματικού Μαρσέλο Λίπι: «Είμαστε όλοι μαζί σου και πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί. Θα τα καταφέρουμε».