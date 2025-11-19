Ιταλία: Ο Μαλντίνι εμψυχώνει τον Γκατούζο και τους διεθνείς

Μπορεί η Εθνική Ιταλίας να απέτυχε να προκριθεί απευθείας στο Μουντιάλ και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ, μπορεί να ηττήθηκε 4-1 από τη Νορβηγία, όμως ο Πάολο Μαλντίνι δεν πτοείται και ελπίζει. Ο πρώην άσος της Μίλαν βγήκε στο προσκήνιο για να εμψυχώσει τόσο τον ομοσπονδιακό προπονητή και συμπαίκτη του στους «ροσονέρι» Τζενάρο Γκατούζο όσο και τους διεθνείς της Εθνικής Ιταλίας.

Μόνο καλά λόγια είχε να πει ο Πάολο Μαλντίνι. Αφενός χαρακτήρισε «καλή ιδέα» την πρόσληψη του Γκατούζο στη «Σκουάντρα Ατζούρα» αφετέρου τόνισε ότι «είμαστε όλοι οπαδοί της Εθνικής Ιταλίας».

Ο Πάολο Μαλντίνι μίλησε στο TuttoMercatoWeb μετά την απονομή του 40ού Βραβείου Viareggio Sport. Στο επίκεντρο των δηλώσεών του ήταν το ιταλικό ποδόσφαιρο, η εθνική Ιταλίας και η Μίλαν.

«Θα πάμε στο Μουντιάλ» ήταν η πρώτη ερώτηση. Ιδού η απάντηση: «Ας το ελπίζουμε. Για τις νέες γενιές, για τα παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ την Ιταλία σε Μουντιάλ, δηλαδή για τους πιο νέους. Αλλά και για τον Ρίνο (Γκατούζο) και για όλους μας. Είμαστε όλοι οπαδοί της εθνικής».

Για την πρόσληψη του Γκατούζο: «Όταν όρισαν τον Γκατούζο ως προπονητή, σκέφθηκα πως ήταν πολύ καλή ιδέα, διότι ενσαρκώνει το πνεύμα που πρέπει να έχει η εθνική Ιταλίας».

«Επική» ήταν η απάντηση του Μαλντίνι στην ερώτηση αν έχει πρόταση να αναλάβει διευθυντής στη Φιορεντίνα: «Μετά την αποχώρηση του Πραντέ, αναφέρθηκε και το όνομά μου ως νέος διευθυντής στη Φιορεντίνα; Ο ξάδερφός μου που ζει εκεί με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό. Για μένα, στην Ιταλία υπάρχει μόνο μία ομάδα, η Μίλαν, και έτσι θα είναι πάντα».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Άρα για την επόμενη ομάδα κοιτάζουμε στο εξωτερικό…»

Και ο Μαλντίνι απάντησε: «Όχι, εννοούσα στην Ιταλία, και θα πρόσθετα και στο εξωτερικό!»

Τέλος, ρωτήθηκε και για το κυριακάτικο (23/11) ντέρμπι της Serie A Ιντερ-Μίλαν: «Το ντέρμπι είναι περίεργο. Χάσαμε έξι ή επτά σερί ντέρμπι, αλλά μετά κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Έπειτα αρχίσαμε πάλι να τα κερδίζουμε και τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Το ντέρμπι δεν καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα».