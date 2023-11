Μαλντίνι: «Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον Μέσι στη Μίλαν»

Ο πρώην τεχνικός της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι αποκάλυψε σε podcast πως οι ροσονέρι έκαναν προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Λιονέλ Μέσι τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο θρύλος της ιταλικής ομάδας παραδέχθηκε ότι μετά από δέκα μέρες κατάλαβε ότι η μεταγραφή δεν ήταν εφικτή και σταμάτησε εκεί. Βέβαια όταν άκουσε τα σενάρια που συνέδεαν τον «πούλγκα» με την Ίντερ αποκάλυψε πως τρόμαξε με την ιδέα του Μέσι να πάει στην αντίπαλη ομάδα του Μιλάνου.

«Προσπαθήσαμε να φέρουμε τον Μέσι στην Μίλαν. Το ήθελα αλλά έπειτα από δέκα μέρες καταλάβαμε πως ήταν αδύνατον. Τώρα πια είναι αργά αλλά ένας παίκτης όπως ο Μέσι είναι θέαμα για όλους, όταν διάβαζα πως θα μπορούσε να πάει στην Ίντερ, είχα τρομάξει».

Υπενθυμίζεται πως όταν ο 36χρονος αποτέλεσε παρελθόν κι επίσημα από τους Παριζιάνους τα δημοσιεύματα πήγαιναν και έρχονταν με το πιο πιθανό σενάριο να ήταν η επιστροφή του στη Μπαρτσελόνα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε καθώς πήγε στην Αμερική και το MLS για λογαριασμό της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ίντερ Μαϊάμι.

Μέχρι στιγμής ο Αργεντίνος σταρ έχει σκοράρει 11 φορές σε 14 εμφανίσεις έχοντας κατακτήσει το Leagues Cup.

🔴⚫🇦🇷 Former AC Milan director Paolo Maldini reveals: “We tried to sign Leo Messi. I wanted him, we called for it but after 10 days we understood it was just impossible”.

“He’s wonderful player, we tried but it was not possible for us”, told Poretcast. pic.twitter.com/gTJmdGYZgg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023