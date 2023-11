Έκλεισε το μεγάλο φιλικό: Μέσι vs Ρονάλντο τον Φεβρουάριο (pic)

Μια πολύ μεγάλη φιλική αναμέτρηση, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, θα πραγματοποιηθεί τον Φλεβάρη στη Σαουδική Αραβία, σε τουρνουά το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ασιατική χώρα.

Όπως έχει γίνει επίσημα γνωστό το Φλεβάρη θα λάβει χώρα το Riyahd Season Cup, ένα μίνι τουρνουά φιλικών αναμετρήσεων στο οποίο θα συμμετάσχει η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλες ομάδες της Ασίας όπως η Αλ Χιλάλ.

Οι διοργανωτές χρησιμοποιώντας τον τίτλο «The Last Dance», ανακοίνωσαν την μεγάλη αυτή αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών της γενιάς τους. Το μόνο που απομένει είναι να γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία του αγώνα.

Θυμίζουμε ότι Μέσι και Ρονάλντο είχαν βρεθεί αντιμέτωποι σε φιλική αναμέτρηση στο αντίστοιχο τουρνουά το 2022 όταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ αγωνιζόταν στη Παρί Σεν Ζερμέν.

